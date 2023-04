English Finnish

DIGITALIST GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2023 klo 9:00

Digitalist Group Oyj:n johdon osavuotinen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2023

Tammikuu- maaliskuu 2023 (vuoden 2022 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 4,6 milj. euroa (5,1 milj. euroa), laskua 10,5%.

Käyttökate (EBITDA) -0,3 milj. euroa (-0,5 milj. euroa), -7,2% liikevaihdosta (-9,9%).

Liiketulos -0,6 milj. euroa (-1,0 milj. euroa), -12,1% liikevaihdosta (-18,6%).

Nettotulos -0,9 milj. euroa (-1,1 milj. euroa), -18,6% liikevaihdosta (-21,6%)

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa).

Henkilökunnan lukumäärä katsastuskauden lopussa 143 (161), vähennystä 11%



Toimitusjohtajan katsaus

Kiristyneen markkinatilanteen seurauksena liikevaihto laski 11 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Olemme kuitenkin parantaneet käyttökatetta sekä suhteessa liikevaihtoon että euromääräisesti. Kustannussäästötoimemme ovat alentaneet operatiivista kustannusrakennetta 0,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Liiketoimintamme julkisella sektorilla on vahvaa ja jatkaa kasvuaan, kun taas osassa yksityistä sektoria budjetit ovat pienempiä ja kilpailu sopimuksista kiristynyt. Olemme saaneet uusia asiakkaita kuten Digg (Agency for Digital Government) ja Svenska Kraftnät Ruotsista sekä Vancouverin kaupungin joukkoliikenneyhtiö Translink Kanadassa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana teimme yrityskaupan, jossa ostimme Walker & Handson Oy:n vahvistaaksemme Digitalist Finland Oy:n johtoa sekä teknologia- ja design-liiketoimintaa. Tämän yrityskaupan uskotaan parantavan merkittävästi Digitalist Finland Oy:n kasvumahdollisuuksia jatkossa Suomessa.

Keskitymme edelleen vahvasti konsernin kannattavuuden parantamiseen ja teemme tiiviisti työtä kaikissa konserniyhtiöissä varmistaaksemme parhaat mahdollisuudet menestyä liiketoiminnassa. Panostamme potentiaalisiin kasvualueisiin, mutta samalla etsimme jatkuvasti lisäsäästöjä ja sopeutumista markkinaolosuhteisiin.

Emme ole vielä tyytyväisiä tulokseen, mutta koemme, että olemme menossa oikeaan suuntaan ja että tekemämme toimenpiteet johtavat myönteisiin tuloksiin.

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2023 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2022.

MUITA ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases .

Jatkosopimus ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta 2.1.2023

Digitalist Group Oyj:n (Digitalist Group tai Yhtiö) ruotsalainen tytäryhtiö Digitalist Sweden AB solmi jatkosopimuksen ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehittämispalveluiden tuottamisesta. Sopimus on osa pitkäjänteistä yhteistyötä ja sen arvo on noin 1,8 miljoonaa euroa. Palvelut on suunniteltu toimitettavan vuoden 2023 aikana. Sopimus tukee Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa sekä tavoitetta toimia digitalisaation strategisena kumppanina.

Digitalist Group vahvisti Suomen tytäryhtiötään yritysostolla 23.2.2023

Digitalist Group Oyj (“Digitalist Group”) ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Digitalist Finland Oy allekirjoittivat lopullisen sopimuksen järjestelystä (“Järjestely”), jossa Digitalist Finland Oy ostaa Walker & Handson Oy:n (“W&H”) vahvistaakseen Digitalist Finland Oy:n johtoa ja teknologia- ja design-liiketoimintaa. Digitalist Group tiedotti asiaa koskevasta aiesopimuksesta 28.1.2023.

Järjestelyssä Digitalist Finland Oy hankki kaikki W&H:n osakkeet osakevaihdossa suuntaamalla W&H:lle suunnatussa osakeannissa uusia Digitalist Finland Oy:n osakkeita määrän, joka vastaa noin 10 % Digitalist Finland Oy:n kaikista osakkeista Järjestelyn jälkeen. Järjestelyn myötä W&H:n omistaja Jussi Hermunen on nimetty Digitalist Finland Oy:n toimitusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen.

Vuoden 2023 alussa yhtiö sopi rahoittajapankin kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 0,7 miljoonalla eurolla. Business Finland teki helmikuussa perimättäjättämispäätöksen tuotekehityslainan 0,3 miljoonan euron osuudesta.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö piti 26.4.2023 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla: https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi Paul Ehrnroothin, Andreas Rosenlewin, Esa Matikaisen, Peter Erikssonin, Maria Olofssonin sekä Johan Almquistin. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 341.211.370 osaketta, mikä vastasi 50:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 68.242.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastasi noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallituksen valtuutukset ovat voimassa vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen ”§ 8 Kokouskutsu”-kohdan muuttamisesta siten, että otsikossa mainitaan kokouspaikka ja toiseen kappaleeseen lisätään kokouspaikkaa sekä etäkokouksen pitämistä koskevat määräykset. Muutosten jälkeen Yhtiöjärjestyksen § 8 kuuluu seuraavasti:

Ӥ 8 Kokouskutsu ja kokouspaikka

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Esa Matikainen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Andreas Rosenlew varapuheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Peter Eriksson ja Maria Olofsson.

Digitalist Group allekirjoitti sopimuksen kehityspalveluiden toimittamisesta Ruotsin digitaalisesta hallinnosta vastaavalle viranomaiselle Diggille

Digitalist Group Oyj tiedotti 19.2.2023, että sen ruotsalainen tytäryhtiö Digitalist Sweden AB on voittanut hankintaprosessin, jolla siitä tulee uusi toimittaja Diggille, Ruotsin digitaalisesta hallinnosta vastaavalle viranomaiselle. Toimeksianto koskee Ruotsin kansallisen dataportaalin dataportal.se hallintaa ja uutta kehitystyötä.

Sopimus on voimassa 4 vuotta ja sen budjetti on enintään 60 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 5,3 miljoonaa euroa) tämän periodin aikana. Sopimus tukee Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa sekä tavoitetta toimia strategisena kumppanina digitalisaatiossa.

Osavuosiraportin julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

