AMA : Résultats annuels 2022/Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

Résultats annuels 2022

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

AMA CORPORATION PLC (AMA), éditeur et intégrateur d’applications de productivité sécurisées, conçues pour les travailleurs de terrain connectés, annonce ses résultats consolidés clos au 31 décembre 2022, arrêtés par le Board of directors lors de sa réunion du 26 avril 2023.

IFRS en k€ 2022 2021 Variation Chiffre d’affaires 4 285 6 572 -34,8% Marge brute ajustée1

en % du chiffre d’affaires 2 640

62% 4 072

62% -35,2%

+0 pts Charges de personnel (10 159) (9 707) -4,7% EBITDA ajusté2 (9 045) (6 093) -48,4% Résultat opérationnel courant (12 370) (9 511) -30,1% Charges et produits exceptionnels (8 395) Résultat opérationnel (20 765) (9 511) -118,3% Résultat financier (62) (284) +78,1% Résultat avant impôts (20 827) (9 795) -112,6% Résultat net de l’ensemble consolidé (21 387) (9 878) -116,5%

Christian Guillemot, co-fondateur et Président-directeur général d’AMA, commente : « 2022 fut une année aux multiples défis liés à la gestion du changement en période post-covid, et à la dégradation de l’environnement économique et géopolitique. Face aux difficultés à prédire l’évolution de notre marché, nous avons enregistré des dépréciations comptables qui pèsent sur nos résultats. Néanmoins, la gestion de la trésorerie a pu être améliorée par les mesures de réductions de coûts, efficaces à compter du 2nd semestre 2022. Ceci a été accompli en maintenant une stratégie commerciale internationale et en poursuivant l’amélioration constante de nos solutions logicielles. Nous avons ainsi enrichi notre solution XpertEye de nombreuses fonctionnalités supplémentaires tout en la rendant plus simple d’utilisation grâce au concept « On & Live ». Nous avons aussi amélioré notre offre commerciale au travers d’initiatives visant à faciliter la généralisation de l’usage de nos solutions. Des étapes importantes qui nous ont permis de reconduire avec succès la quasi-intégralité des projets démarrés en 2020 avec nos clients les plus significatifs et d’élargir encore notre portefeuille de clients. Ces évolutions couplées à l’amélioration constante du rapport qualité prix des matériels associés à nos solutions nous permettent d’envisager un rebond des commandes en 2023. »

Résultats 2022

AMA génère un chiffre d’affaires de 4,3 M€ en 2022, à comparer à 6,6 M€ en 2021, soit un recul de 34,8% à taux de change courant. Cette tendance continue de traduire l’attentisme des clients face à un environnement économique dégradé.

La part des revenus liée au Software (« logiciel »), le cœur de métier d’AMA avec sa plateforme XpertEye, est en progression de +5% (à taux de change courant) par rapport à 2021, et atteint sur l’année 63% des revenus (contre 37% en 2021), pour un montant de 2,6 M€. En revanche, la part de revenu Hardware (« équipement ») est en décroissance de 63% et représente 27% du chiffre d’affaires 2022 contre 46% l’année précédente, pour un montant de 1,1 M€. Il est rappelé que le Hardware est constitué d’une variété d’équipements (lunettes connectées, sources vidéo externes, etc.), fournis par des tiers, et complémentaires à l’utilisation d’XpertEye.

En 2022, AMA a augmenté son nombre de clients et comptait 497 clients par rapport à 490 en 2021. AMA a conforté ses positions auprès de ses clients existants, principalement des grands groupes (tels que Merck, Alstom, Air Liquide, Boehringer, KPMG) en reconduisant la grande majorité des contrats significatifs signés en 2020 mais sur des paniers moyens plus faibles, notamment liés au non-renouvellement du Hardware. Le taux d’attrition (« churn ») reste en effet limité à 7,9% du chiffre d’affaires 2021, et correspond essentiellement à des clients représentant en moyenne 4,2 k€ de revenus sur l’année. AMA a conquis 119 nouveaux clients en 2022.

L’EBITDA ajusté ressort en perte de 9,0 M€, contre une perte de 6,1 M€ en 2021. Le plan global de réduction des coûts initié en juin 2022 a eu des impacts positifs à compter du second semestre 2022, mais restés peu visibles au niveau de la comparaison annuelle entre 2022 et 2021. Ainsi, en base annuelle, les frais de personnel ont augmenté de 0,5 M€ (+4,7%) mais ont diminué de -32% entre le premier et le second semestre 2022. L’effectif à fin 2022 est de 87, contre 184 à fin 2021. La perte opérationnelle est ainsi réduite de 1,4 M€ au second semestre par rapport au 1er semestre 2022.

La suite du compte de résultat est impactée par des dépréciations et charges non récurrentes. En effet, conformément à IAS 36 et IAS 38, face au ralentissement du marché de la réalité assistée qui s’est confirmé en 2022, les immobilisations incorporelles ont été dépréciées à hauteur de 7,4 M€. Les charges non courantes comprennent également 1 M€ liés aux réductions d’effectifs (PSE). Ces éléments amènent AMA à comptabiliser une perte opérationnelle de -20,8 M€ pour 2022. À compter du 2ème semestre 2022, AMA comptabilise toutes ses dépenses de R&D en charges. Après cette année charnière, AMA est en ordre de marche pour repartir sur de nouvelles bases pour 2023.

Structure financière à fin 2022

AMA dispose à fin 2022 d’un niveau de trésorerie de 8,6 M€. Au regard des mesures de réduction des coûts engagées, AMA couvre ses besoins de trésorerie sur 2023. AMA dispose également de 16 M€ de lignes de crédit non utilisées.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 et lancement de la nouvelle offre commerciale

Au titre du 1er trimestre 2023, AMA a réalisé un chiffre d’affaires consolidé non audité et à taux de change constant de 0,8 M€ (-24% par rapport au T1 2022). Les nouvelles offres commerciales ont été déployées majoritairement en mars et n’ont donc pas eu d’effet sur ce 1er trimestre. Les montants des commandes de Software sont néanmoins toujours orientés à la hausse, reflétant le bon accueil de la nouvelle offre commerciale « Enterprise Model », qui facilite le déploiement à plus grande échelle de la solution XpertEye dans les grands groupes.

Perspectives 2023

AMA entend poursuivre sa stratégie de conquête commerciale en maintenant une structure de coûts resserrée.

Pour contribuer à l’avènement des solutions de réalité assistée pour les travailleurs de terrain et fournir aux entreprises, grands groupes et institutions des solutions pour répondre aux enjeux de productivité, d’économie et de gestion de l’impact climatique, AMA :

Renforce ses partenariats clés avec des acteurs tels qu’Orange Business qui contribuent de plus en plus à la diffusion et l’utilisation des solutions XpertEye, ou encore Soti, Akila, Thalos, inUSe ou Rofim sur la partie intégration de logiciels, et également Cellnex, HubOne, Dust ou Inmarsat sur les sujets de connectivité réseaux.

Propose début 2023 de nouvelles initiatives commerciales, notamment des offres d’essais gratuits et l’« Enterprise model » afin d’accélérer la diffusion et les usages d’XpertEye en proposant des packages de licences et des offres au volume.

Accentue les actions et données concrètes permettant à ses clients d’utiliser XpertEye comme véritable levier d’accélération de leur transition numérique et écologique. AMA remet par exemple à ses clients des évaluations et rapports personnalisés des émissions de CO2 évitées par l’utilisation d’XpertEye, en réduisant notamment leurs déplacements.

Intègre l’IA pour accroître l’impact de sa solution en permettant notamment à ses clients d’élargir les compétences accessibles sur le terrain en facilitant grâce à l’IA l’accès aux bases de connaissances de l’entreprise.

Ces évolutions, couplées à l’amélioration constante du rapport qualité prix des équipements associés aux solutions XpertEye, permettent d’envisager un rebond des commandes en 2023.

Prochain communiqué financier

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 : 28 juillet 2023 (avant bourse)

À propos d’AMA

AMA, éditeur et développeur de solutions logicielles, aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation digitale depuis 2015. La suite XpertEye d’AMA, répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement, tout en réduisant leur empreinte carbone.

Avec des bureaux en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Chine (y compris à Hong-Kong) et au Japon, AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com

Avertissement : Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction d’AMA Corporation PLC. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, AMA Corporation PLC, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

1 La marge brute ajustée correspond à la marge sur achats consommés hors dépréciation de stocks.

2 L’Ebitda ajusté correspond au résultat opérationnel + amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles + rémunérations à base d’actions conformément à la norme IFRS 2 + résultat courant

