AS-i Tallinna Vesi 2023. aasta esimese kvartali finantstulemused

AS Tallinna Vesi teenis 2023. aasta esimeses kvartalis 14,6 miljonit eurot müügitulu ja 3,50 miljonit eurot puhaskasumit. Esimese kvartali investeeringute maht põhivarasse suurenes eelmise perioodiga võrreldes 68%, ulatudes 4,7 miljoni euroni.



2023. aastal tõusis veeteenuste müügitulu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,6%.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu suurenes esimeses kvartalis 11,2%, jõudes 4,27 miljoni euroni. “Esimese kvartali müügitulu kasvas tänu müügihinnas kajastuvale tootmiskulude tõusule ja veetarbimise suurenemisele pealinna majutus- ja vabaajaasutustes. Samuti mõjutas müügitulu suurenemist ehitusmahtude oluline suurenemine,” sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. Tallinna Vee eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu tõusis esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 23,2% ja oli kokku 6,04 miljonit eurot.

Ettevõtte esimese kvartali brutokasum oli 5,71 miljonit eurot, tõustes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,33 miljonit eurot. “Brutokasumi paranemine on seotud müügihinnas kajastuvate tootmiskuludega. Brutokasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 30,4%,” selgitas Timofejev.

Ettevõtte ärikasum oli esimeses kvartalis 4,07 miljonit eurot, mis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,07 miljonit eurot rohkem.

Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta esimeses kvartalis 3,5 miljonit eurot, mis on 0,62 miljonit rohkem kui 2022. aasta samal perioodil.

Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga suurenes tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük 119,7% ehk 0,44 miljonit eurot. Tulude kasv on eelkõige seotud 2023. aasta ehitusmahtude suurenemisega ja 2022. aasta projektide ületulemisega 2023. aastasse.

Tallinna Vesi on kestliku infrastruktuuri ja teenuse toimepidevuse huvides suurendanud investeeringuid põhivaradesse. Käesoleva aasta esimese kolme kuuga investeeris AS Tallinna Vesi põhivaradesse võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 68% rohkem ehk 4,7 miljonit eurot.

Järgnevate aastate investeeringute plaan lähtub Tallinna linna poolt tellitud ja AS-i Infragate poolt järgnevaks 12 aastaks koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast, mis on dokumendina leitav Tallinna linna kodulehel. “Senised ja tulevased investeeringud tagavad ka edaspidi tallinlastele joogivee kõrge kvaliteedi ja aitavad hoida looduskeskkonda puhtamana ning läbi kaasaegsete tehnoloogiate ja materjalide tõuseb nii torustike keskmine eluiga kui ka puhastussüsteemide efektiivsus. Nii saame tagada elutähtsa teenuse toimepidevuse taskukohase hinnaga ja võimalikult väikse häiringuga inimeste igapäevaelule,” sõnas Timofejev.

AS Tallinna Vesi läheb järk-järgult üle kaugloetavatele veearvestitele, mis vabastab inimesed kohustusest saata iga kuu veenäite. Esimesed kolm tuhat klienti on endale juba uued nutiarvestid saanud ning nende paigaldamine jätkub tänavu kõrgendatud tempos. AS-i Tallinna Vesi kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Lõppes oluline projekt, mille tulemusel sai Paljassaare reoveepuhastusjaama peapumplasse paigaldatud uus pump. Hetkel töös olevad projektid: peapumpla imibasseinide vahesiibri paigaldamine, metaantankide rekonstrueerimine, koostootmisjaama paigaldamine ning aerotankide rekonstrueerimine, peapumpla täiendavad võred, reoveepuhastusjaama võrede rekonstrueerimine ja järelsetitite rekonstrueerimine.

Lisaks on AS Tallinna Vesi alustanud uuringuga, et välja selgitada, missugused on võimalused soojustagastuseks õhupuhurite õhust, samuti osaletakse Interregi poolt rahastatud teadusprojektis, mis käsitleb erinevate tehnoloogiate rakendamise võimalusi PFAS-ühendite eemaldamiseks reoveest. AS Tallinna Vesi on kaasatud ka Interregi projekti, mille eesmärk on katsetada uudset tehnoloogiat ravimijääkide eemaldamiseks reoveest.





PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud



1. kvartal Muutus 2023/ 2022



2023 2022 2021 Müügitulu 14,60 12,05 11,78 21,1% Brutokasum 5,71 4,38 5,18 30,4% Brutokasumi marginaal % 39,13 36,36 43,97 7,6% Amortisatsioonieelne ärikasum 6,02 4,64 6,23 29,6% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 41,22 38,53 52,83 7,0% Ärikasum 4,07 3,00 4,66 35,6% Ärikasum – põhitegevus 3,91 2,92 4,50 34,2% Ärikasumi marginaal % 27,89 24,92 39,55 11,9% Kasum enne tulumaksustamist 3,53 2,91 4,57 21,3% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 24,16 24,13 38,78 0,1% Puhaskasum 3,50 2,88 4,55 21,6% Puhaskasumi marginaal % 23,97 23,88 38,59 0,4% Vara puhasrentaablus % 1,38 1,12 2,09 23,0% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 55,19 54,17 54,83 1,9% Omakapitali puhasrentaablus % 3,11 2,46 4,70 26,2% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 1,46 3,20 4,48 -54,4% Maksevõime kordaja 1,38 3,13 4,42 -55,9% Investeeringud põhivarasse 4,67 2,78 2,28 68,0% Dividendide väljamaksmise määr % na na na

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 31. märts 31. detsember VARAD Lisa 2023 2022 2022 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 3 12 889 37 570 12 650 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 7 679 6 228 8 989 Varud 1 319 922 1 197 KÄIBEVARA KOKKU 21 887 44 720 22 836 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 4 232 513 212 732 229 869 Immateriaalne põhivara 5 765 690 688 PÕHIVARA KOKKU 233 278 213 422 230 557 VARAD KOKKU 255 165 258 142 253 393 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Rendikohustised 963 464 883 Laenukohustised 3 630 3 630 3 630 Võlad tarnijatele ja muud võlad 7 752 6 587 10 225 Ettemaksed 2 596 3 302 3 749 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 14 941 13 983 18 487 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 40 950 37 727 39 150 Rendikohustised 1 603 1 297 1 607 Laenukohustised 76 716 80 348 76 708 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 6 018 Edasilükkunud tulumaks 523 402 496 Muud võlad 89 68 101 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 125 899 125 860 124 080 KOHUSTISED KOKKU 140 840 139 843 142 567 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 1 278 Jaotamata kasum 76 313 80 287 72 814 OMAKAPITAL KOKKU 114 325 118 299 110 826 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 255 165 258 142 253 393





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes I kvartal 31. detsembril lõppenud aasta Lisa 2023 2022 2022 Müügitulu 7 14 599 12 053 54 558 Müüdud toodete/teenuste kulud 9 -8 887 -7 670 -37 660 BRUTOKASUM 5 712 4 383 16 898 Turustuskulud 9 -215 -199 -703 Üldhalduskulud 9 -1 303 -1 131 -4 399 Muud äritulud (+)/-kulud (-) 10 -122 -48 -476 ÄRIKASUM 4 072 3 005 11 320 Intressitulud 11 10 1 8 Intressikulud 11 -555 -97 -682 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 3 527 2 909 10 646 Tulumaks 12 -28 -30 -2 240 PERIOODI PUHASKASUM 3 499 2 879 8 406 PERIOODI KOONDKASUM 3 499 2 879 8 406 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 3 499 2 879 8 406 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 13 0,17 0,14 0,42





KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 3 kuud aastal 31. detsembril lõppenud aasta Lisa 2023 2022 2022 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 4 072 3 005 11 320 Korrigeerimine kulumiga 4,5,9,10 1 945 1 639 6 817 Korrigeerimine tuludega liitumistasudest 10 -145 -134 -544 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest 0 -3 -32 Äritegevusega seotud käibevara muutus 1 191 202 -2 841 Äritegevusega seotud kohustiste muutus -1 357 -811 309 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 5 706 3 898 15 029 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -5 304 -3 327 -20 701 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 288 665 1 593 Põhivara müügitulu 0 3 53 Saadud intressid 10 1 9 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -5 006 -2 658 -19 046 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenukulud -258 -117 -616 Tasutud rendimaksed -203 -112 -524 Tasutud laenud 0 0 -3 636 Tasutud dividendid 12 0 0 -12 835 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 12 0 0 -165 Tasutud tulumaks dividendidelt 12 0 0 -2 116 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -461 -229 -19 892 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 239 1 011 -23 909 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 12 650 36 559 36 559 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 12 889 37 570 12 650





