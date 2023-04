Rovio Entertainment Oyj: Q1 osavuosikatsaus: Angry Birds Dream Blast ylsi uusiin korkeuksiin

English Finnish

Q1 osavuosikatsaus: Angry Birds Dream Blast ylsi uusiin korkeuksiin

Tammi–maaliskuu 2023 kohokohdat

Rovion liikevaihto laski 10,5 prosenttia 76,0 miljoonaan euroon (85,0). Vertailukelpoinen (*) liikevaihto laski 13,2 prosenttia. Vertailukelpoinen lasku johtui Angry Birds Journeyn julkaisun aiheuttamasta korkeasta piikistä vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Konsernin käyttökate kasvoi 12,1 miljoonaan euroon (11,1), ja käyttökatemarginaali kasvoi 15,9 prosenttiin (13,1).

Konsernin oikaistu käyttökate laski 12,1 miljoonaan euroon (13,6), ja oikaistu käyttökatemarginaali laski 15,9 prosenttiin (16,0).

Konsernin liikevoitto kasvoi 8,8 miljoonaan euroon (7,5), ja liikevoittomarginaali kasvoi 11,6 prosenttiin (8,8).

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 8,8 miljoonaan euroon (10,0), ja oikaistu liikevoittomarginaali laski 11,5 prosenttiin (11,8).

Pelien bruttomyynti laski 10,9 prosenttia 72,0 miljoonaan euroon (80,8). Vertailukelpoinen (*) bruttomyynti laski 13,6 prosenttia. Pelien vertailukelpoinen bruttomyynti kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 0,9 prosenttia samalla, kun Yhdysvaltojen mobiilipelimarkkina kasvoi 1,6 prosenttia (**).

Rovion suurin peli ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli Angry Birds Dream Blast, jonka bruttomyynti kasvoi 67,7 prosenttia 24,9 miljoonaan euroon (14,9).

Käyttäjähankintainvestoinnit laskivat 23,9 miljoonaan euroon (31,1) ja olivat 32,3 prosenttia pelien liikevaihdosta (37,8).

Liiketoiminnan nettorahavirta laski -8,8 miljoonaan euroon (14,0) käyttöpääoman muutosten vuoksi (bonusmaksut maaliskuussa ja New Mexicon osavaltion nostaman kanteen sovintokulujen maksu tammikuussa).

Osakekohtainen tulos nousi 0,10 euroon (0,07). Oikaistu osakekohtainen tulos pysyi ennallaan 0,10 eurossa (0,10).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat: 17.4.2023 Sega julkisti Rovion hallituksen suositteleman 9,25 euron osakekohtaisen ja 1,48 euron optiokohtaisen käteistarjouksen Rovion osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille. Tarjouksen kokonaisarvo, perustuen kaikkiin 76 179 063 liikkeeseen laskettuun ja ulkona olevaan Rovion osakkeeseen ja kaikkiin 742 300 Yhtiön Optio-ohjelma 2022A:n alla liikkeeseen laskettuun ja ulkona olevaan optioon, on yhteensä arviolta 706 miljoonaa euroa. Rovion hallitus on päätösvaltaisena ja kaikkien jäsentensä edustamana yksimielisesti sopinut suosittelevansa Rovion osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille tarjouksen hyväksymistä. Rovion osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä arviolta 49,1 prosenttia Rovion ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään tarjouksen. Tarjouksen toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana.





*) Vertailukelpoinen kasvu on laskettu kiintein USD/EUR-valuuttakurssein

**) Lähde: data.ai



Avainluvut

1–3/ 1–3/ Muutos, 1–12/ Miljoonaa euroa 2023 2022 % 2022 Liikevaihto 76,0 85,0 -10,5 % 317,7 Käyttökate (EBITDA) 12,1 11,1 8,8 % 43,3 Käyttökate-% 15,9 % 13,1 % 13,6 % Oikaistu käyttökate 12,1 13,6 -11,4 % 53,9 Oikaistu käyttökate-% 15,9 % 16,0 % 17,0 % Liikevoitto 8,8 7,5 17,5 % 28,6 Liikevoittomarginaali, % 11,6 % 8,8 % 9,0 % Oikaistu liikevoitto 8,8 10,0 -12,2 % 39,2 Oikaistu liikevoittomarginaali, % 11,5 % 11,8 % 12,3 % Tulos ennen veroja 9,2 7,6 20,1 % 30,6 Oikaistu tilikauden voitto 7,2 7,5 -2,9 % 31,4 Investoinnit 2,3 2,1 9,0 % 7,0 Käyttäjähankinta 23,9 31,1 -23,3 % 96,5 Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,7 % 19,8 % 14,4 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -65,7 % -80,2 % -72,7 % Omavaraisuusaste, % 83,4 % 70,3 % 79,3 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,07 30,3 % 0,30 Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,09 0,07 29,1 % 0,30 Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,10 -5,0 % 0,42 Liiketoiminnan rahavirta, netto -8,8 14,0 -163,2 % 49,9 Työntekijät (keskimäärin kaudella) 554 494 12,1 % 513

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät esitetään Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu käyttämällä vertailukauden keskimääräistä Yhdysvaltain dollarin ja euron välistä valuuttakurssia raportointikauden aikana Yhdysvalloissa Yhdysvaltain dollareissa tehtyihin pelien sisäisiin ostoihin sekä globaaleihin mainosverkkomyynteihin.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Angry Birds Dream Blast jatkoi vahvaa kasvuaan ja nousi uuteen liikevaihtoennätykseen kasvaen 67,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 15,3 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vertailukelpoinen bruttomyyntimme kasvoi kokonaisuudessaan 0,9 prosenttia edeltävästä vuosineljänneksestä mukaillen Yhdysvaltain mobiilipelimarkkinan kehitystä ja toipuen hitaasti joulukuun normaalia heikommasta lomakaudesta. Olimme tyytyväisiä nähdessämme uusien peliemme ottavan harppauksia eteenpäin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 13,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden, mikä johtui suurelta osin vertailulukuihin vaikuttaneesta Angry Birds Journeyn julkaisusta vuoden 2022 alussa. Oikaistu liikevoittomme laski alhaisemman liikevaihdon myötä.

Uusien pelien kehitys on edistynyt huomattavasti muun muassa Moomin: Puzzle & Designin ja Bad Piggies 2:n osalta. Muumipelin keskipitkän aikavälin pysyvyystestistä Japanissa saatiin lupaavia tuloksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja peli etenee kohti maailmanlaajuista julkaisua. Bad Piggies 2, Tukholman studiomme kehittämä fysiikkaan perustuva pulmapeli, on aloittamassa koemarkkinoinnissa. Myös tämä on tärkeä saavutus meille. Peli on täysin uusi ja fanien odottama.

Angry Birds -brändin tavoittavuus ja fanikunta kasvaa jatkuvasti. Saavutimme uuden virstanpylvään, kun Angry Birds -YouTube-kanavan tilaajamäärä kasvoi 6 miljoonaan. Kanta-asiakasohjelmamme ja online-keskuksemme Red’s Clubin toteutus etenee suunnitellusti, ja sen käyttöönoton odotetaan tapahtuvan kesän aikana.

Sega julkisti viime viikolla käteistarjouksen kaikkien Rovion osakkeiden ja optioiden ostamiseksi. Rovion hallitus on sopinut suosittelevansa tarjousta, ja 49,1 prosenttia Rovion osakkeenomistajista on tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään sen. Tarjous on konkreettinen osoitus siitä, että missiomme luoda iloa vuosikymmeniä kestävillä pelikokemuksilla, joissa pelaajat ovat keskiössä, muodostaa houkuttelevan strategian tulevaisuutta varten. Olemme innoissamme mahdollisuudesta luoda pelaajillemme entistä enemmän iloa sekä kehittää ja laajentaa Rovion ja Segan eloisia brändejä osaamisemme ja työkalujemme avulla. Angry Birds -hahmo Red ja Sonic-siili ovat kaksi maailmanlaajuisesti tunnettua ja ikonista hahmoa, jotka on luonut kaksi selkeästi toisiaan täydentävää yritystä, joiden maailmanlaajuinen ulottuvuus kattaa mobiili-, PC- ja konsolipelit ja vielä enemmän. Tämä suunniteltu yritysosto tukee Angry Birds -brändimme laajenemista eri alustoille Segan valmiuksien avulla ja antaa Segalle mahdollisuuden hyödyntää ainutlaatuista osaamistamme live-operoinnissa ja Beacon-kasvualustaa peliensä tuomiseksi globaalille mobiilipelimarkkinalle.

Toistaiseksi jatkamme päivittäistä työtämme tavalliseen tapaan operoiden ja kehittäen live-pelejämme samalla, kun luomme pelaajillemme kunnianhimoisia ja innovatiivisia uusia pelejä. Pidemmälle tulevaisuuteen katsoen luotamme edelleen vahvasti omaan strategiaamme, mutta samanaikaisesti näemme Rovion ja Segan vahvuuksien yhdistämisen tarjoavan todella jännittävän tulevaisuuden.

2023 näkymät (ennallaan)

Odotamme vertailukelpoisen liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan viime vuoden tasolla.

Lisätietoa liittyen Q2 2023 käyttäjähankintaan

Vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä käyttäjähankintainvestointien odotetaan olevan 27–32 prosenttia pelien liikevaihdosta.

Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, ja yhtiöllä on kahdeksan pelistudiota – yksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), yksi Kööpenhaminassa (Tanska), yksi Barcelonassa (Espanja), kaksi Montrealissa ja yksi Torontossa (Kanada). Studioihin lukeutuu myös vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.

