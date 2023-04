Aarhus, den 28. april 2023

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 10 /2023

Storaktionærmeddelelse

Med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, skal AGF A/S oplyse at have modtaget storaktionærmeddelelse fra Jens Ole Suhr, der 27. april 2023 via sit selskab R.K.T. STRAND HOLDING ApS og personligt har øget sin ejerandel i AGF A/S og nu ejer mere end 5 % af aktiekapitalen i AGF A/S.

Med venlig hilsen

AGF A/S

Dan Holt Jessen

Økonomidirektør

