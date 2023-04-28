CBL International Limited截至2022年12月31日的审计结果

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中国香港, April 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2023年4月26日，CBL International Limited（纳斯达克股票代码：BANL，以下简称为“公司”）已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了截至2022年12月31日公司及其子公司（以下简称为“集团”）经审计的合并年度业绩20-F账户报告，以及截至2021年12月31日的比较数据。请参阅下文的重点财务数据。

重点财务数据

集团的船用燃料销售综合收入从2021年的约3.26541亿美元增长到2022年的约4.62906亿美元，增幅约为1.36365亿美元或41.8%，主要归功于船用燃料价格上涨，但部分则被船用燃料销售量小幅下降所抵消。

集团截至2022年12月31日的年综合毛利约为912.5万美元，与截至2021年12月31日相比，增幅为153.4万美元或20.2%，这是由于每吨船用燃料销售毛利增加（售价为183.2万美元），但部分被29.8万美元的销售量下降额所抵消。

净收入从截至2021年12月31日的约356.9万美元增加到截至2022年12月31日约368.5万美元，增幅约为11.6万美元或3.3%。

每股普通股的基本收益和摊薄收益约为0.17美元。

公司总股东权益增加到约1211.2万美元，增幅约为43.7%。





有关截至2022年12月31日的年度账户报告详情，请访问 https://investors.banle-intl.com 参阅2023年4月26日提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告。