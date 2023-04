DNA Oyj: Timo Kipinoinen valittu talousjohtajaksi ja Sari Leppänen tietohallintojohtajaksi

English Finnish

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2023 KLO 11.00

DNA:n talousjohtajaksi on valittu KTM Timo Kipinoinen ja tietohallintojohtajaksi FT Sari Leppänen. Molemmat tulevat toimimaan myös DNA:n johtoryhmän jäseninä ja raportoimaan toimitusjohtajalle.

Timo Kipinoinen aloittaa talousjohtajana toukokuun 2023 alusta alkaen. Hän on toiminut väliaikaisena talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä lokakuusta 2022 alkaen. DNA:lla Kipinoinen on työskennellyt vuodesta 2019 lähtien kuluttajaliiketoiminnan Senior Business Controllerina. Hänellä on myös pitkä työhistoria Nordeassa useissa eri taloushallinnon tehtävissä.

"Kipinoinen on pitkän linjan ammattilainen vakaalla talouskokemuksella. Hänen ihmisläheinen johtamistyylinsä sopii täydellisesti DNA:laiseen työkulttuuriin, minkä lisäksi hän on tehnyt erinomaista työtä väliaikaisena talousjohtajana kuluneen puolen vuoden aikana. On ilo nimittää hänet tehtävään vakituisesti", kommentoi DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

"Kiitos Jussille ja koko DNA:lle luottamuksesta. On suuri kunnia ottaa rooli vastaan. Toimiessani väliaikaisena talousjohtajana olen kuluneiden kuukausien aikana päässyt näkemään ja kokemaan tehtävän monimuotoisuuden käytännössä. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen matka. Erityisen vaikuttunut olen Jussin ja johtoryhmän työskentelytavoista. Koen ylpeyttä DNA:laisuudestani ja koko talouden organisaatiosta – on mahtavaa päästä jatkamaan työtä upeiden kollegoiden kanssa", Kipinoinen kommentoi.

Sari Leppänen aloittaa työnsä DNA:n tietohallintojohtajana elokuussa 2023. Hän siirtyy DNA:lle Aktian tietohallintojohtajan tehtävästä. Leppäsellä on yhteensä vuosikymmenten mittainen kokemus tietohallinnon johtotehtävistä muun muassa 3StepIT:llä, Telialla ja Nokialla.

”Leppäsellä on vaikuttava kokemustausta tietohallinnon tehtävistä eri toimialoilta ja lisäksi akateemiselta puolelta. Uskon vakaasti, että hän kykenee viemään hyvää IT-osaamistamme vielä nykyistäkin pidemmälle ja mahdollistamaan teknologisten ratkaisujen avulla koko yrityksemme menestymisen myös tulevaisuudessa. Olen äärimmäisen tyytyväinen, että voimme toivottaa Leppäsen tervetulleeksi DNA:lle”, toimitusjohtaja Jussi Tolvanen kommentoi.

”Aloitin urani tietoliikenteen ja mobiiliteknologioiden parissa lähes 30 vuotta sitten. Matkan varrella olen kerryttänyt osaamista myös tuotekehityksestä, liiketoimintalähtöisestä IT:stä, digitalisaatiosta sekä liiketoiminta- ja teknologiatransformaatioista eri toimialoilta. Nyt tuntuu hienolta palata juurilleni tietoliikennealan nopeasti kehittyvien teknologiatuotteiden ja digitaalisen liiketoiminnan pariin –, myös kansainvälisillä kentillä. Mukanani tuon kaiken kertyneen osaamiseni DNA:n ja Telenorin kasvun tueksi. Odotan tulevaa syksyä innolla”, Leppänen kommentoi.

Leppäsen aloitukseen saakka DNA:n väliaikaisena tietohallintojohtajana jatkaa Vesa Savolainen.

Lisätietoja:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi





DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 997 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 700 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Liitteet