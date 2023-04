English Finnish

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote Sisäpiiritieto 28.4.2023 klo 12:00

HONKARAKENNE KÄYNNISTÄÄ MUUTOSNEUVOTTELUT

Rakentamisen vähäisyys sekä kotimaan että viennin markkina-alueilla vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaan ja tilauskannan kehittymiseen. Yhtiön tavoitteena on ollut korvata Venäjän viennin liikevaihdon jättämää aukkoa kotimaasta ja erityisesti yhtiön muilta vientialueiltaan. Yhtiön näkemyksen mukaan kotimaan sekä Euroopan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen, myynnin kasvattaminen tulee tapahtumaan aiemmin odotettua hitaammin. Tästä johtuen yhtiön tulee sopeuttaa kustannusrakennettaan ja henkilöstömääräänsä vastaamaan nykyistä markkina- ja kysyntätilannetta.

Honkarakenne Oyj käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko henkilöstöä lukuun ottamatta yhtiön johtoryhmän jäseniä ja henkilöstöjohtajaa.

Yhtiö harkitsee muutoksia taloudellisilla ja tuotannollisilla sekä toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvillä perusteilla, jotka voivat johtaa työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden irtisanomisiin, lomautuksiin, osa-aikaistamiseen tai työsuhteen ehtojen muuttamiseen.

Arvioitu kokonaisvähentämistarve on enintään 27 henkilötyövuotta. Arvio aikataulusta, jolla toimenpiteet suoritetaan, on vuoden 2023 loppuun mennessä. Arviot tarkentuvat neuvottelujen aikana edellä mainituissa rajoissa. Muutosneuvotteluiden tavoitteena on saavuttaa vähintään 1,7 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt.

Suunnitelmat saattavat toteutuessaan aiheuttaa tuloslaskelmaan kirjattavia oikaisueriä. Mahdolliset kirjattavat oikaisuerät täsmentyvät yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisen jälkeen.

HONKARAKENNE OYJ

Marko Saarelainen

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. +358 40 542 0254, marko.saarelainen@honka.com tai

CFO Maarit Jylhä, puh. +358 40 594 4099, maarit.jylha@honka.com



www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2022 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 73,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 26 %. www.honka.fi