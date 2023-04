English Finnish

NoHo Partners Oyj

SIJOITTAJAUUTINEN 28.4.2023 klo 13.00

NoHo Partnersin Q1 2023-tulosinfo tiistaina 9.5.2023 klo 10.00 Ravintola Maxinessa

NoHo Partners Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa ajalta 1.1.–31.3. tiistaina 2023 9.5.2023 noin klo 8.00, jonka jälkeen se on luettavissa osoitteessa www.noho.fi.

Yhtiö järjestää tulosinfotilaisuuden tiedotusvälineille, analyytikoille ja sijoittajille samana päivänä klo 10.00 Ravintola Maxinessa (Urho Kekkosen katu 1, 6.krs, Helsinki).

Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee tilikauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Tulosinfo on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/q1-2023-result. Tilaisuuden aikana kysymyksiä voi esittää verkon välityksellä. Tilaisuuden kieli on suomi, ja sen taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuudessa on tarjolla aamiainen klo 9.30 alkaen. Tilaisuuteen paikan päälle pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse 5.5.2023 mennessä osoitteeseen ir@noho.fi.

Tervetuloa!

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Aasia, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 300 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.