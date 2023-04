Kitron: Avholdt ordinær generalforsamling 2023

English Norwegian

(2023-04-28) Kitron ASA avholdt ordinær generalforsamling 28. april 2023.



99 850 940 aksjer, som utgjør 50,5 prosent av aksjekapitalen, var representert på generalforsamlingen.

Alle forslag ble vedtatt slik de er gjengitt i innkallingen utsendt 5. april 2023.

Kitrons styre har nå følgende aksjonær- og ansattvalgt sammensetting:

Valgt av aksjonærene:

Tuomo Lähdesmäki (leder, gjenvalgt)

Gro Brækken (gjenvalgt)

Espen Gundersen (gjenvalgt)

Maalfrid Brath (gjenvalgt)

Michael Lundgaard Thomsen (gjenvalgt)

Petra Grandinson (gjenvalgt)

Valgt av de ansatte:

Tone Aas

Henriette Stene

Jarle Larsen

Generalforsamlingen godkjente det foreslåtte utbytte på NOK 0,50 per aksje for aksjonærer registrert i Kitrons aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ASA (Euronext Securities Oslo, tidligere kalt Euronext VPS) per utløpet av 3. mai 2023, basert på normalt T + 2 oppgjør. Kitrons aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte 2. mai 2023. Utbytte ventes utbetalt på eller omkring 18. mai 2023.

Protokollen fra den ordinære generalforsamlingen er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Kina og USA. Kitron har rundt 3 200 ansatte, og driftsinntektene var EUR 641 million i 2022.

www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12









Vedlegg