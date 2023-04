MONTRÉAL, 28 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le samedi 29 avril aura lieu La marche Carmen-Lahaie pour l’autisme, autrefois nommée la marche de sensibilisation à l’autisme, visant à sensibiliser la population et à soutenir les personnes autistes et leurs familles. Cette nouvelle appellation est pour nous une façon de rendre hommage à une femme qui a consacré sa vie à cette cause qui lui tenait tant à cœur. Cet événement viendra clôturer le Mois de l’autisme au Québec, qui se déroule au mois d'avril à chaque année.



Cette mobilisation collective accueillera enfants, parents, amis et professionnels. Elle vise à sensibiliser la population et incite à mettre de côté les préjugés afin de porter un regard différent sur l’autisme.

Pour Autisme Montréal, il est important :

De sensibiliser le grand public aux différentes caractéristiques de l’autisme et de combattre les préjugés ;

D’offrir du soutien aux familles ;

De réclamer au gouvernement la mise sur pied de services qui répondent aux besoins des personnes autistes.



DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT :

Samedi 29 avril 2023 ;

Rassemblement à 12 h 30 à la Place du Canada (coin Peel et de La Gauchetière) ;

Présence de la députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale, services sociaux et pour les personnes vivant avec un handicap ou un trouble du spectre de l'autisme, M me Madame Elisabeth Prass ;

Madame Elisabeth Prass ; Présence de la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, M me Manon Massé ;

Manon Massé ; Présence du Ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant ;

Présence de la présidente d’Autisme Montréal, M me Sylvie Mouna ;

Sylvie Mouna ; Prestation de la troupe Zuruba.



À propos d’Autisme Montréal

Autisme Montréal est un organisme à but non lucratif qui travaille à améliorer les conditions de vie des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ainsi que celles de leurs familles. Par ses nombreuses actions, Autisme Montréal tente de sensibiliser l’ensemble de la population aux différents enjeux reliés au TSA.