Crédit Agricole Normandie Seine : communiqué financier trimestriel au 31 mars 2023

Crédit Agricole Normandie-Seine

Résultats au 31 Mars 2023

Bois-Guillaume, le 28 Avril 2023

Le Crédit Agricole Normandie-Seine : un modèle coopératif et mutualiste à impact sur son territoire

Banque préférée des Hauts Normands depuis 3 années consécutives, le Crédit Agricole Normandie-Seine continue de décliner son modèle mutualiste et fédérateur au service du développement de son territoire. Conscient qu’aux défis globaux (décarbonation de l’énergie, vieillissement de la population…), les réponses sont locales, Crédit Agricole Normandie-Seine s’appuie sur ses caisses locales pour anticiper les besoins et identifier les réponses à y apporter. La progression de la participation de nos sociétaires aux Assemblées Générales de Caisse Locale, avec deux fois plus de présents que l’an passé, est une des preuves de la vitalité de notre modèle.

La tonicité des résultats d’activité

Preuve de la force du modèle relationnel de la Caisse Régionale, l’activité commerciale de ce premier trimestre est de très bonne facture :

677 000 clients (+1,2% sur un an)

Avec plus de 8 100 nouveaux clients particuliers et professionnels qui ont rejoint la Caisse Régionale sur ce premier trimestre, le Crédit Agricole Normandie-Seine continue de démontrer toute son attractivité. En progression de 1,2% sur un an, le portefeuille de clients atteint un niveau historique à plus de 677 000 clients.

Grâce au rayonnement des valeurs mutualistes, la Caisse Régionale a conquis plus de 4 100 nouveaux sociétaires depuis le début de l’année, portant son portefeuille à plus de 266 000 sociétaires, soit 53,4% de nos clients éligibles.

Près de 17 milliards d’encours de crédits (+4,7% sur un an)

Impacté par le rééquilibrage du marché immobilier qui se traduit par un ralentissement des financements immobiliers, le Crédit Agricole Normandie-Seine a néanmoins continué à financer les projets du territoire et a réalisé près de 660 millions d’euros de nouveaux financements, en baisse de -9,2% sur un an. Les marchés des entreprises et des professionnels sont restés toniques avec 311 millions de réalisations sur ce trimestre.

L’encours de crédit s’établit à près de 17 milliards d’euros, en progression de 4.7 % sur un an et permet de conforter la position de leader de la Caisse Régionale. La part de marché est stable et s’établit à 31.6%*.

20,6 milliards d’encours d’épargne (+4,4% sur un an)

La collecte atteint un encours historique de 20,6 milliards d’euros, en progression de 4,8% sur un an. Elle profite d’une collecte bilan dynamique (+11,5%) portée par la hausse des taux de l’épargne réglementée. Notre part de marché* collecte bilan, à 27.1% a progressé de 0,3 pt en une année. S’établissant à 6,4 milliards d’euros, la collecte hors bilan est en progression de +2,2% sur un an. Les souscriptions assurance vie avec 150 millions d’euros souscrits sur ce trimestre profitent de la hausse des taux du marché obligataire, en hausse de +32,7%, dont près de la moitié réalisée en unités de compte.

465 000 contrats d’assurance (+2,6% sur un an)

En progression de +3% sur un an, le portefeuille d’assurance dommages dépasse les 350 000 contrats grâce à la commercialisation de plus de 15 000 nouveaux contrats sur ce 1er trimestre 2020, en progression de +10.8% par rapport au 1er trimestre 2022. Le portefeuille d’assurances aux personnes continue également de progresser avec une croissance de +2,9% sur un an grâce à une production de plus de 3 800 contrats sur ce trimestre, en hausse de +15,2% par rapport au 1er trimestre 2022.

* Parts de marché à fin janvier 2023

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 28 Avril 2023 les comptes individuels et consolidés au 31 Mars 2023.

Des résultats financiers impactés par le contexte de taux mais toujours robustes

• Base sociale

Le Produit Net Bancaire s’élève à 86,8 M€, en baisse de -3% sur un an. Conséquence du rythme très soutenu de hausse de taux, la Marge d’Intermédiation Globale est impactée défavorablement (-25,2% sur un an). Soutenues par une activité très dynamique depuis le début d’année, les commissions sont en progression de +3,7%. Le PNB d’activité s’établit ainsi à 79,9 M€. Porté par des marchés plus favorables que l’an passé et par le versement du dividende de notre filiale Crédit Agricole Normandie-Seine Participation, le PNB Fonds Propres est en hausse de 6,4 M€.

Les charges de fonctionnement nettes connaissent une hausse de +3,3% sur un an pour s’établir à 60,6 M€. Elles sont impactées par la hausse des salaires et l’inflation de nos achats. Elles reflètent aussi la poursuite des investissements technologiques, humains et immobiliers engagés dans le cadre du projet de transformation de la Caisse Régionale.

Le coût du risque est stable à 4,3 M€ et reste à un niveau maîtrisé. Le taux de défaut en principal en légère hausse, 1,20 %, illustre une bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 5,1M€, le résultat net social s’établit à 16,8M€ en baisse de 18,2 % sur un an.

• Base consolidée

Le résultat net consolidé s’inscrit à 8,4 M€, en légère diminution sur un an. Comme pour les comptes individuels, cette diminution est en grande partie imputable à la hausse des charges de fonctionnement.

Chiffres clés

Données arrêtées au 31/03/2023

Chiffres en M€ Base sociale Base consolidée Mars-22 Mars-23 Evol Mars-22 Mars-23 Evol Produit Net Bancaire 89,4 86,8 -3,0% 85,1 84,8 -0,3% Charges de Fonctionnement -58,6 60,6 3,3% -66,3 -67,9 2,4% Résultat Brut d'Exploitation 30,8 26,2 -15,1% 18,8 16,9 -9,8% Résultat Net 20,5 16,8 -18,1% 9,5 8,4 -10,8%

Endettement

Au 31 mars 2023, les ressources clientèles représentent 40,8 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 31,2 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 3,4 %.

La Caisse Régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's)

Le CCI

Au 31 mars 2023, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 73.49 € en hausse de 8.07 % par rapport au 30 décembre 2022. Lors de l’Assemblée Générale de la Caisse Régionale qui s’est tenue le 30/03/2023, il a été décidé le versement d’un dividende 2022 de 4,10 euros par CCI et par CCA, le 17 mai 2023.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 22.93% (au 31 Mars 2023).

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 193,56 % pour une exigence réglementaire à 100 %.

En perspective, l’amplification du rôle et de l’utilité de la Caisse Régionale au travers de ses 5 engagements clés

Les 5 engagements que la Caisse Régionale a pris il y a un an, associés chacun à 5 ambitions, vont continuer de guider notre action et notre engagement à relever les défis sociétaux et environnementaux qui nous impactent toutes et tous. Preuve de notre sincérité, la Caisse Régionale a mis en place un comité de suivi des engagements, pour moitié constitué de personnalités externes à la Caisse Régionale. La première réunion de ses membres s’est déroulée en janvier. L’objectif de ce comité sera de tenir un rôle critique par rapport à l’atteinte de nos objectifs mesurables associés à nos ambitions, mais il aura aussi un rôle consultatif, afin de nourrir nos réflexions. Cette démarche renforce donc notre engagement et notre responsabilité à offrir des réponses aux Hauts Normands pour faire face aux défis présents et à venir.





