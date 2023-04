Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused

English Estonian

AS-i LHV Group nõukogu otsustas suurendada ettevõtte aktsiakapitali 440 821,30 euro võrra. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 29. aprilli 2015. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammis osalevatele töötajatele. Optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissioonist võttis osa 106 LHV praegust ja endist töötajat, kes märkisid kokku 4 408 213 aktsiat 2 627 294,95 euro eest. Seega märgiti aktsiaemissioon optsioonisaajate poolt 100% täis.

AS-i LHV Group (edaspidi Selts) nõukogu otsused:

Seltsi aktsiakapitali suurendatakse 440 821,30 euro võrra, mille tulemusena suureneb Seltsi aktsiakapital 31 542 453 eurolt 31 983 274,30 euroni.

Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 4 408 213 uut Seltsi lihtaktsiat nimiväärtusega 0,1 euro ühe aktsia kohta. Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia väljalaskehind on 0,596 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,1 eurot on aktsia nimiväärtus ja 0,496 eurot on ülekurss.

Seltsi aktsiakapitali suurendamisega seoses ei teki Seltsi lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi või eriõigusi. Aktsiakapitali suurendamise käigus välja lastavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates aktsiakapitali suurendamise äriregistris registreerimise kuupäevast.

Vastavalt Seltsi 29. aprilli 2015 üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm ja selle põhitingimused, kuulub Seltsi uute aktsiate märkimise eesõigus Seltsi nõukogu poolt kindlaks määratud Seltsi kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtidele ja juhtivtöötajatele, kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad).

Seltsi aktsionäride, kellele 29. aprilli 2015 Seltsi üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ei laiene, eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamise käigus Seltsi uusi aktsiaid on välistatud.

Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja aktsiate märkimise aeg oli 27. aprillil 2023. Kõik optsioonisaajad esitasid tähtaegselt oma märkimisavalduse ning tasusid märkimisavalduses märgitud aktsiate eest.

Kuna aktsiaemissioon märgiti 100% täis, puudub vajadus märkimata jäänud aktsiate tühistamiseks.

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud AS-i LHV Group uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, millal Eesti väärpaberite keskregister (Nasdaq CSD) on täiendavalt emiteeritud ajutise ISIN-koodiga aktsiad kandnud kokku põhilise ISIN-koodiga eelnevalt emiteeritud aktsiatega.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 920 inimese. LHV pangateenuseid kasutab märtsi lõpu seisuga 391 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 155 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

