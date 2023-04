Bigbanki 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas kvartaliga rekordilise 1,4 miljardi euroni, suurenedes 73 miljoni võrra (+5%). Eluasemelaenude portfell kasvas kvartaliga 22 miljonit eurot (+10%), 246 miljoni euroni. Ärilaenude portfell kasvas kvartaliga 40 miljonit eurot (+9%), 513 miljoni euroni. Tarbimislaenude portfell kasvas aastaga kvartaliga 12 miljonit eurot (+2%), 674 miljoni euroni. 2022. aasta esimese kvartaliga võrreldes kasvas brutolaenuportfelli 413 miljoni euro võrra (+41%).



Esimeses kvartalis püsis laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt heal tasemel. Kvartali lõpus oli vaid 1,4% laenunõuetest üle 90 päeva viivituses.

Laenuportfellist veelgi kiiremini kasvas hoiuseportfell, suurendes kvartaliga 130 miljoni euro võrra (+10%), 1,5 miljardi euroni. Esimeses kvartalis suurenes klientide huvi eelkõige tähtajaliste hoiuste vastu, mille portfell kasvas 99 miljonit eurot (+13%), 840 miljoni euroni. Säästuhoiuseportfell kasvas 31 miljonit eurot (+5%), 658 miljoni euroni. 2022. aasta esimese kvartaliga võrreldes kasvas hoiuseportfell 482 miljoni euro võrra (+47%).

Bigbank teenis 2023. aasta esimeses kvartalis 9,6 miljonit eurot puhaskasumit, 2022. aasta 3 kuu kasum oli 6,4 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta esimese kvartali tulemustega kasvas kvartali puhaskasum 51%. Bigbanki omakapitali tootlus oli 2023. aasta esimeses kvartalis 18,0%.

Kasum enne allahindlusi ja tulumaksu moodustas esimeses kvartalis 14,7 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu oli 3,9 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu kasvas oluliselt suurenenud portfelli juures võrreldes 2022. aasta esimese kvartaliga 0,1 miljonit eurot ehk 4%.

Esimese kvartali neto intressitulu kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,4 miljonit eurot (+18%) ja ulatus 22,5 miljoni euroni.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui äripindu, ulatus kvartali lõpus 46,5 miljoni euroni. Muudatusi kinnisvaraportfellis kvartali jooksul ei toimunud.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes I kvartal 2023 I kvartal 2022 3 kuud 2023 3 kuud 2022 Neto intressitulu 22 519 19 120 22 519 19 120 Neto teenustasud 1 973 1 779 1 973 1 779 Netokasum finantsvaradelt 572 -110 572 -110 Neto tegevustulud -117 -92 -117 -92 Neto tegevustulud kokku 24 947 20 697 24 947 20 697 Palgakulud -5 652 -4 927 -5 652 -4 927 Halduskulud -3 523 -3 886 -3 523 -3 886 Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 013 -881 -1 013 -881 Muu kasum (kahjum) 5 -10 5 -10 Tegevuskulud kokku -10 183 -9 704 -10 183 -9 704 Kasum enne allahindluste kulu 14 764 10 993 14 764 10 993 Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -3 909 -3 763 -3 909 -3 763 Kasum enne maksustamist 10 855 7 230 10 855 7 230 Tulumaks -1 113 -769 -1 113 -769 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 9 742 6 461 9 742 6 461 Kahjum lõppenud tegevustest -121 -77 -121 -77 Aruandeperioodi kasum 9 621 6 384 9 621 6 384





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2022 Raha ja raha ekvivalendid 259 014 173 447 124 497 Võlaväärtpaberid 18 531 19 213 42 588 Nõuded klientidele 1 422 702 1 349 811 1 005 047 Muud varad 104 425 103 918 97 642 Varad kokku 1 804 672 1 646 389 1 269 774 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 507 115 1 376 934 1 052 341 Allutatud võlakirjad 62 908 40 113 15 216 Muud kohustised 17 450 15 912 16 261 Kohustised kokku 1 587 473 1 432 959 1 083 818 Omakapital 217 199 213 430 185 956 Kohustised ja omakapital kokku 1 804 672 1 646 389 1 269 774





Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

„Esimese kvartali põhjal on Bigbanki finantstulemuste ning laenude- ja hoiusteportfelli kasvuga kõik hästi. Meil on hea meel, et oleme saanud olla heaks partneriks paljudele kodu ostjatele ning äriklientidele, kes uusi projekte alustavad. Vaatamata ebakindlale väliskeskkonnale ja intresside pidevale kasvule ei näe me kasvu võlglaste arvus ega laenumahtude kahanemist. Eelmise aasta lõpul hakkasime väljastama VISA krediitkaarte, mis on tarbijate poolt soojalt vastu võetud ning kuna Bigbank on olnud turul suunanäitajaks õiglase hoiuseintressi maksjana, on ka meie tähtajaliste hoiuste maht selges tõusujoones.

Tegevuse finantseerimisele aitas kaasa ka viimase kahe kvartali vältel kolme erineva võlakirjaemissiooniga kaasatud kokku 42,7 miljonit eurot täiendavat kapitali. Oleme tänulikud kõikidele investoritele usalduse eest. Jätkame edasisel turu keskmist ületava kasvu kursil.“

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

