Enedo Oyj:n vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 julkaistu

ENEDO OYJ Pörssitiedote 28.4.2023 klo 18:20

Enedo Oyj:n vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 julkaistu.

Enedo Oyj:n tilinpäätös on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona.

Enedo Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu pdf- ja XHTML-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Vuosikertomus on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.enedopower.com.

Enedo Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä. Selvitykset ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla www.enedopower.com.

Mikael Fryklund

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 46,8 milj. euroa. Enedossa työskentelee 334 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Enedo on kuulunut Inission AB konserniin 1.7.2022 alkaen.

