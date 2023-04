Havila Kystruten AS: Lisens fra «Central Bank of Ireland» på plass

English Norwegian

Det vises til tidligere børsmeldinger som gjelder levering av selskapets to kystruteskip, Havila Polaris og Havila Pollux. Det har vært en lang og komplisert prosess hvor selskapet har arbeidet med ulike jurisdiksjoner for å få på plass en lovlig løsning for å innløse gjeld og frigjøre sikkerheten fra sanksjonert långiver.





Selskapet har nå mottatt nødvendig lisens fra «Central Bank of Ireland». Denne og tidligere mottatte lisenser fra det norske Utenriksdepartementet oppfyller kravene slik at Havila Kystruten kan innløse gjelden i overensstemmelse med sanksjonsregelverket.



Selskapet har også søkt om lisenser i Storbritannia og USA, slik at både britiske og amerikanske långivere og investorer kan delta i den forestående refinansieringen, i tillegg til investorer i Skandinavia og EU-land.



Prosessene selskapet er i, er mer tidkrevende enn forutsatt, og dette har medført at oppgjørsfristene i rettskjennelser fra retten i London må forlenges. Selskapet har anmodet retten om det og legger til grunn at forlengelse vil foreligge i løpet av kommende uke.



Selskapet har engasjert Arctic Securities AS og Fearnley Securities AS som tilretteleggere for finansieringen, og disse vil arbeide med å få finne investorer til finansieringen av selskapets kystruteflåte.



På bakgrunn av de tidkrevende prosessene vil oppstart i rute for Havila Polaris og Havila Pollux bli ytterligere utsatt. Dato for oppstart i rute er satt til 12. juni for Havila Polaris og 18. juni for Havila Pollux. Selskapet beklager forsinkelsene ovenfor alle berørte parter.



Havila Kystruten opplever stor interesse for det nyeste tilskuddet på den historiske kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen, og kan vise til gode salgstall. Det er stor pågang på kundesenteret og selskapets nettsider, og selskapet hadde nær 70 % belegg i første kvartal.

Rundt 50 % av kapasiteten for alle fire skip er allerede solgt ut 2023. Det er bedre enn forventet nivå, og selskapet ser frem til å levere i tråd med avtalen med norske myndigheter.





Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini: +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale: +47 909 87 706