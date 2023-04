Publication du rapport annuel 2022 et convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2023

English Dutch French

Gand, 28 avril 2023 – 18h30 – Communiqué de presse / Information réglementée

Suite à la publication de ses résultats annuels le 30 Mars 2023 et à l'annonce de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 31 mai 2023, ABO-Group publie aujourd'hui son rapport annuel pour 2022. Le rapport annuel peut être consulté sur le site Internet d' ABO-Group : https://www.abo-group.eu/fr/investisseurs/information-actionnaires/assemblees-des-actionnaires/ .

Vous y trouverez également ces documents :

Convocation à l'assemblée générale 2023

Information pour l'actionnaire

Bulletin de vote pour l'assemblée générale ordinaire 2023

Procuration pour l'assemblée générale ordinaire 2023

Comptes annuels statutaires 2022

Rapport du commissaire sur les comptes statutaires 2022

Rapport du commissaire sur les comptes consolidés 2022

À propos d’ABO-Group

ABO-Group Environment est un bureau d'ingénieurs spécialisé coté en bourse, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-Group est actif en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-Group garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-Group ( www.abo-group.eu ).

Pour de plus amples informations:

Frank De Palmenaer

PDG ABO-GROUP Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)4 96 59 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Bâtiment G, B-9051 Gand (SDW), Belgique

Pièce jointe