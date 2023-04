Encres Dubuit : Résultats annuels 2022

Le 28 avril 2023

RÉSULTATS ANNUELS 2022

PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES : +9,9%

À TAUX DE CHANGE COURANTS

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : ALDUB), le spécialiste des encres de hautes technologies, publie ce jour ses résultats pour l’année 2022.

Résultats

Les résultats consolidés au titre de l’année 2022 ont été arrêtés lors du Directoire qui s’est tenu le 26 avril 2023 et examinés lors du Conseil de Surveillance qui s’est tenu le 26 avril 2023. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes de la société.

(En milliers d'euros) Exercice 2022 Exercice 2021 Chiffre d'affaires 22 723 20 683 Marge brute (*) 13 549 13 268 en % du chiffre d'affaires 59,6% 64,1% Résultat opérationnel courant 131 1 229 en % du chiffre d'affaires 1% 5,9% Résultat opérationnel 155 1 237 en % du chiffre d'affaires 0,7% 6,0% Résultat financier 76 98 en % du chiffre d'affaires 0,3% 0,5% Résultat net avant IS 231 1 335 en % du chiffre d'affaires 1,0% 6,5% Pertes (gains) sur cession d'activité 0 0 Impôt sur les sociétés -403 -431 Résultat net part du Groupe -171 905 en % du chiffre d'affaires -0,8% 4,4%

(*) Chiffre d’affaires – coûts des matières premières consommées

(*) Comptes audités

À taux de change constants, le chiffre d’affaires pour l’année 2022 s’élève à 22,2 M€ en hausse de 7,4% par rapport à l’exercice précédent.





Activité en Europe – 62,8% du chiffre d’affaires du Groupe

À fin décembre 2022, le chiffre d’affaires de la zone s’élève à 14,2 M€ contre 11,8 M€ sur l’exercice précédent, en progression de 20,9% par rapport à 2021.

Ainsi, la zone confirme sur le second semestre 2022, la reprise de l’activité amorcée sur le premier semestre puisqu’elle enregistre une progression de 25,7% contre 16,1% au premier semestre.

La France représente 33,6% du chiffre d’affaires consolidé pour 7,6 M€ soit +17,7% par rapport à 2021.

Activité en Asie – 31,8% du chiffre d’affaires du Groupe

Pour l’année 2022, le chiffre d’affaires réalisé sur la zone s’élève à 7,2 M€ en baisse de 9,4% par rapport à la période précédente.

L’activité de la zone a fortement été impactée par la politique zéro COVID menée par le gouvernement chinois. L’activité de la filiale a été mise à l’arrêt dès le mois de mars 2022. Elle n’a pu reprendre une activité normale qu’au cours du mois de juin 2022.

Activité en Amérique du Nord – 3,6% du chiffre d’affaires du Groupe

Le chiffre d’affaires s’élève pour la période à 828 mille euros contre 664 mille euros sur la période précédente soit une hausse de 24,7%.

Activité en Afrique / Moyen-Orient – 1,8% du chiffre d’affaires du Groupe

La zone affiche un chiffre d’affaires en progression de plus de 50% par rapport à 2021 et s’établit à 404 mille euros.

Analyse des résultats annuels 2022

Résultat opérationnel, résultat financier et résultat net du Groupe

Le résultat opérationnel au 31 décembre 2022 s’élève à 155 mille euros (0,7% du chiffre d’affaires) contre 1,237 millions d’euros (6,0% du chiffre d’affaires) sur la période précédente.

La progression de l’activité du Groupe sur l’année 2022 qui aurait dû améliorer le résultat opérationnel n’a pu se faire à la suite :

De la hausse du prix de certaines matières premières stratégiques liée à des difficultés d’approvisionnement et/ou de pénuries,

De la hausse des coûts de l’énergie,

De l’augmentation des frais de logistique en lien direct avec la hausse du prix des carburants,

Des hausses successives des salaires minimums imposées par les différentes organisations syndicales et les gouvernements des différents pays pour faire face à l’inflation.

Le groupe n’a pas été en mesure de répercuter l’intégralité de ces différentes hausses sur ses prix de vente ce qui explique la dégradation de sa marge brute et de son résultat opérationnel.

Résultat financier du Groupe

Le résultat financier de l’exercice 2022 est un profit de 76 mille euros qui s’analyse ainsi :

Un profit net de change constaté dans les comptes annuels de chaque entité étrangère pour 93 mille euros,

Une charge d’intérêts liés aux emprunts pour 46 mille euros. Puisque la dette financière du groupe est principalement contractée à taux fixes, l’impact de la hausse ou de la baisse des taux n’est pas significatif.

Des autres produits et charges financières pour 30 mille euros.





Charge d’impôt Groupe

La charge d’impôt sur les sociétés (impôt courant et impôts différés) au titre de l’exercice 2022 est de 403 mille euros.

L’impôt courant correspond à l’impôt sur les sociétés calculé sur le bénéfice des filiales chinoise (192 k€), espagnole (11,2 k€), belge (14,4 k€) ainsi que l’impôt de distribution sur les dividendes de la Chine pour (85 k€) et l’impôt différé de (100 k€).

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part de Groupe au titre de l’exercice 2022 est une perte de 171 mille euros contre un profit de 905 mille euros en 2021.

En l’absence d’opération de capital, le bénéfice net par action s’établit à moins 0,055 euro par action contre plus 0,288 euro au titre de 2021.

Structure financière solide

Les capitaux propres consolidés part du Groupe s’élèvent au 31 décembre 2022 à 23,8 millions d’euros (23,9 millions d’euros au 31 décembre 2021), et le Groupe bénéfice d’une trésorerie nette d’emprunt de 5,8 M€ au 31 décembre 2022, comparée à 6,8 M€ à l’exercice précédent.

Perspectives 2023

Le Groupe reste vigilant quant aux impacts financiers d’un environnement économique et géopolitique qui reste incertain marqué notamment :

par le conflit militaire en Ukraine et,

par les effets de l’inflation mondiale.

À la suite des conséquences liées de la crise sanitaire (COVID), l’implantation au Vietnam a été retardée, ce qui a pénalisé le développement commercial sur la zone ASEAN.

Les premières productions d’encres ont été initiées sur le premier trimestre de l’année 2023 et donnent de bons résultats techniques.

Le Groupe met tout en œuvre pour résorber ce retard et a décidé de réorganiser la zone en mutualisant les équipes de management chinoise et vietnamienne. Le Groupe compte sur une amélioration de la situation d’ici la fin de l’année 2023.

Les axes prioritaires pour le Groupe restent :

L’innovation.

L’efficacité commerciale et marketing ;

Le renforcement de l’excellence industrielle ;

La santé de ses collaborateurs et de ses clients.

Dividende

Lors de l’Assemblée Générale mixte du 14 juin 2023, le Directoire proposera la distribution d’un dividende d’un montant global de 942 300 euros, représentant un montant de 0,30 euro par action. Le dividende de 0,30 euro sera mis en paiement le 28 juin 2023.

Prochain rendez-vous

Le rapport financier sera disponible sur le site internet le 30 avril 2023 après bourse. L’assemblée générale mixte aura lieu, au siège social de la société Encres DUBUIT, le 14 juin 2023 à 16 heures, au siège social de la société.

À propos d’ENCRES DUBUIT

Le groupe Encres DUBUIT est spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente d’encres techniques et industrielles pour la sérigraphie, la tampographie, et l’impression numérique. Il s’impose comme le spécialiste des encres de hautes technologies dédiées au marché de l’impression industrielle allant de la simple communication visuelle au marquage industriel et à l’utilisation d’encres fonctionnelles. Encres DUBUIT s’adresse à une clientèle internationale diversifiée qui intervient dans des secteurs aussi variés que la communication visuelle, le packaging, la cosmétique, l’automobile, l’industrie électronique …

Les actions Encres DUBUIT sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB).

Le périmètre de consolidation comprend les sociétés Encres DUBUIT SA, SCREEN MESH, TINTAS DUBUIT, Encres DUBUIT SHANGHAI, DUBUIT BENELUX, PUBLIVENOR, DUBUIT Shanghai Co, DUBUIT OF AMERICA, DUBUIT INKS VIETNAM et POLY-INK.

Contact

Encres DUBUIT

Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire Tel : 01.64.67.41.60

www.encresdubuit.com

