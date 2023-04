Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2022

VIEL & Cie annonce que la mise à la disposition du public et son dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers de son rapport financier annuel au 31 décembre 2022 interviendra le mercredi 3 mai prochain.

Le délai complémentaire résulte de procédures techniques en coordination avec les commissaires aux comptes, relatives à la publication en format unique européen (ESEF – European Single Electronic Format) de l’ensemble du rapport financier annuel au 31 décembre 2022.

La Société a par ailleurs, déjà publié ses résultats au titre de l’année 2022 dans un communiqué paru le 31 mars 2023 et disponible sur le site internet de la société à l’adresse www.viel.com, dans la rubrique « Publications / Communiqués ».

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 400 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com .

Paris, le 28 avril 2023

