Ismael Cala viajará vía Proto holograma de la India a México para evento de bienestar

En la cumbre de salud y bienestar más grande de Latinoamérica, EXMA Holistic 2023, el conferencista inspiracional y ex presentador de CNN, Cala, aparecerá en holograma Proto desde Nueva Delhi hasta la Ciudad de México.

