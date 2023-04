Mohawk Industries presenta los resultados del primer trimestre

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Georgia, April 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha comunicado hoy unos beneficios netos en el primer trimestre de 2023 de 80 millones de dólares estadounidenses y unos beneficios diluidos por acción (EPS) de 1,26 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados fueron de 112 millones de dólares estadounidenses y el EPS ajustado ascendió a 1,75 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos. Las ventas netas del primer trimestre de 2023 se situaron en 2.800 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 6,9% en términos declarados y del 5,9% en términos de divisa y días constantes. En el cuarto trimestre de 2022, las ventas netas alcanzaron un total de 3.000 millones de dólares estadounidenses, los beneficios netos se situaron en 245 millones de dólares estadounidenses y el EPS en 3,78 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados fueron de 246 millones de dólares estadounidenses y el EPS ajustado ascendió a 3,78 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos.



Al comentar los resultados de Mohawk Industries en el primer trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y consejero delegado, afirma: «Todas nuestras empresas están adaptando sus estrategias a un entorno más difícil. Estamos gestionando nuestros costes al tiempo que invertimos en nuestro crecimiento a corto y largo plazo. Hemos superado nuestras expectativas de beneficios, manteniendo unos precios más altos y un mix más sólido, y con el segmento de revestimiento de suelos del resto del mundo superando a los demás segmentos. El canal comercial siguió siendo más fuerte que el residencial, debido al aplazamiento de los proyectos de reforma de viviendas y a que la construcción de nuevas viviendas se vio afectada por la subida de los tipos hipotecarios. Nuestro balance sigue siendo sólido, y generamos 129 millones de dólares estadounidenses de flujo de caja libre en el trimestre».

Invertimos estratégicamente en innovación de nuevos productos, mejora de la comercialización y ferias comerciales para mejorar las ventas. Seguimos recortando costes en toda la empresa mediante la mejora de la productividad, la racionalización de los procesos y el control de los gastos administrativos. Nuestros clientes han continuado mostrándose conservadores con sus compromisos de inventario, y nuestras operaciones se desarrollan a niveles de utilización más bajos, lo que genera mayores costes por gastos generales no absorbidos. Tanto en el segmento de revestimiento de suelos de Norteamérica como en el del resto del mundo, nuestros esfuerzos de reestructuración avanzan por buen camino y deberían mejorar los resultados de nuestra empresa.

Estamos limitando nuestras inversiones de capital únicamente a las que proporcionan mejoras significativas de las ventas, los márgenes y los procesos. Estamos ampliando nuestras categorías restringidas con mayor potencial de crecimiento cuando mejore la economía, entre las que se incluyen suelos LVT, laminados, encimeras de cuarzo, baldosas de porcelana y aislantes. Realizamos dos adquisiciones de cerámica en Brasil y México, con unas ventas combinadas de aproximadamente 425 millones de dólares estadounidenses en 2022, lo que supone prácticamente duplicar nuestra cuota de mercado actual. Estamos desarrollando estrategias para aumentar las ventas y empezar a consolidar las actividades para reducir costes, mejorar la eficacia y optimizar la producción. Asimismo, seguimos mejorando las pequeñas adquisiciones complementarias en Europa y Estados Unidos que realizamos el año pasado.

La inflación del gas natural y la electricidad siguió siendo un lastre en el primer trimestre, aunque nuestros resultados futuros se beneficiarán a medida que los menores gastos energéticos repercutan en nuestra cuenta de resultados. Nuestra estrategia de sostenibilidad incluye inversiones en la producción de energía verde, que reduce tanto nuestros gastos como nuestra huella de carbono. Nuestras dos plantas de energía de biomasa redujeron nuestros costes y mejoraron nuestros resultados del trimestre. También compramos parte de nuestra energía europea en varios momentos para reducir la volatilidad futura de los costes. Las subvenciones italianas a la energía se han prorrogado recientemente a niveles reducidos hasta el segundo trimestre de 2023.se han prorrogado recientemente a niveles reducidos hasta el segundo trimestre de 2023.

En el primer trimestre, el segmento de cerámica mundial registró un descenso de las ventas netas del 0,5% en términos declarados, o del 1,2% en términos de divisa y días constantes. El margen operativo del segmento fue del 6,0% en términos declarados, o del 6,3% en términos ajustados, como resultado de la mejora de los precios y del mix de productos y de las ganancias de productividad, contrarrestados por la inflación, la reducción de los volúmenes y los cierres temporales. Nuestros lanzamientos de productos en 2023 con nuevos tamaños, visuales únicos y acabados pulidos están mejorando nuestro mix. Estamos reduciendo la producción para ajustarla a la demanda y la competencia en el mercado está aumentando. El mercado estadounidense se está comportando mejor que el resto de nuestros mercados cerámicos debido a nuestras mayores ventas en el sector comercial. Nuestra producción nacional estadounidense, más fiable, está beneficiando nuestras ventas, sobre todo en nuestras colecciones premium que ofrecen alternativas a los productos europeos. Para aumentar nuestro volumen de encimeras de cuarzo, estamos ampliando nuestro negocio con cuentas nacionales, contratistas y minoristas del sector de cocinas y baños. En nuestro negocio de productos cerámicos europeo, mantuvimos unos precios medios de venta superiores a los previstos, aunque nuestros volúmenes disminuyeron al ralentizarse la reforma residencial. Nuestros otros mercados cerámicos también disminuyeron al reducirse el gasto en viviendas y las existencias de los clientes, aunque nuestras tendencias de ventas en estas regiones mejoraron estacionalmente a medida que avanzaba el periodo.

En el primer trimestre, las ventas netas de nuestro segmento de revestimiento de suelos del resto del mundo disminuyeron un 9,7% en términos declarados o un 5,5% en términos de divisa y días constantes. El margen operativo del segmento fue del 9,5% en términos declarados, o del 12,6% en términos ajustados como resultado de la mejora de los precios y del mix de productos, contrarrestados por la inflación, la reducción de los volúmenes y los cierres temporales. Nuestros negocios europeos se han visto comprimidos por el impacto de los altos precios de la energía y la inflación en los presupuestos de los consumidores. En comparación con el trimestre anterior, la actividad del segmento mejoró porque aumentamos las promociones para reforzar las ventas, tuvimos menos paradas, redujimos los costes y ampliamos las opciones de productos para unos presupuestos de consumo más limitados. A medida que bajen los costes de los insumos, esperamos que aumenten las presiones competitivas en el mercado. Los volúmenes de laminado y LVT disminuyeron en el trimestre, y estamos controlando nuestros costes y niveles de producción para hacer frente a esta situación. Hemos iniciado la conversión de nuestros productos LVT residenciales de flexibles a rígidos y nos preparamos para reestructurar las operaciones. Nuestro volumen de vinilo en láminas aumentó porque los consumidores buscaron opciones para reducir los costes de las reformas. En la nueva adquisición de vinilo en láminas de Europa del Este, estamos mejorando la oferta de productos y aumentando la producción y la eficiencia de las instalaciones. Nuestra actividad de paneles se ha ralentizado con el mercado y las reducciones de inventario en el canal. Nuestros márgenes fueron superiores a lo previsto gracias a unos precios más sólidos, unos costes de insumos más bajos y los beneficios de nuestra producción de energía de biomasa. Estamos avanzando en la consecución de las sinergias previstas en nuestras adquisiciones de paneles en Francia y suelos de entresuelo en Alemania. Nuestra categoría de aislantes obtuvo los mejores resultados del segmento, a medida que la eficiencia energética se ha convertido cada vez más en una prioridad, y nuestros productos de poliuretano ofrecen las mayores propiedades de resistencia al calor. Hemos integrado nuestra adquisición de aislantes en Irlanda y el Reino Unido, y nuestra nueva planta está aumentando la producción antes de lo previsto. En Australia y Nueva Zelanda, nuestros resultados se han visto reducidos por la subida de los tipos de interés y la disminución de los volúmenes. Estamos introduciendo promociones de forma selectiva para impulsar las ventas y hemos subido los precios para compensar la inflación de los costes.

En el primer trimestre, las ventas de nuestro segmento de revestimiento de suelos de Norteamérica disminuyeron un 11,1%. El segmento tuvo un margen operativo negativo del 0,2% en términos declarados, o positivo del 0,5% sobre una base ajustada, como resultado de unos precios y un mix de productos favorables, junto con aumentos de productividad, contrarrestados por la inflación, la reducción de volúmenes, los cierres temporales y las inversiones incrementales en marketing. El segmento se ha visto afectado por una inflación significativa, tipos de interés más altos y préstamos más restrictivos, que han debilitado el mercado de la vivienda y nuestro sector. En consecuencia, nuestros clientes están gestionando más estrictamente sus niveles de inventario, y nosotros estamos alineando la producción con la demanda. Nuestros márgenes deberían ampliarse en el segundo trimestre a medida que mejoren los costes de los insumos y aumente la utilización de las plantas. Nuestros planes de reestructuración van por buen camino y reducirán nuestros costes en las categorías de superficies blandas residenciales y comerciales. Las ventas comerciales se mantuvieron sólidas, con proyectos de nueva construcción y reforma en la mayoría de los canales. La adquisición de accesorios para suelos comerciales que realizamos el año pasado nos ha permitido mejorar nuestra oferta de productos y ha beneficiado a nuestro negocio. Las ventas de superficies blandas residenciales disminuyeron más que nuestras otras categorías. La actividad multifamiliar sigue siendo la categoría más fuerte en residencial, y estamos ampliando nuestra participación en el canal. El mercado estadounidense de LVT está ganando competitividad a medida que el sector se ralentiza y bajan los costes de los fletes marítimos. Las importaciones de Asia sufren interrupciones, al exigir EE. UU. pruebas de cumplimiento de la cadena de suministro en el marco de la ley de protección del trabajo forzoso. Nuestra planta de LVT de la costa oeste sigue creciendo y la producción aumentará a medida que avance el año. Las ventas de vinilo en láminas están registrando mejores resultados, en la medida en que los consumidores buscan opciones más asequibles. Durante el trimestre, nuestras ventas de laminado en el comercio minorista aumentaron por su creciente aceptación como alternativa impermeable, aunque los volúmenes en los demás canales disminuyeron.

Nuestro sector opera en un entorno completamente distinto al de hace un año. Los bancos centrales de todo el mundo están subiendo los tipos de interés para ralentizar sus economías y reducir la inflación. Estas medidas reducen el volumen de nuestro sector, al posponerse la venta de viviendas nuevas y la reforma residencial. El sector comercial continúa siendo más sólido que el residencial, aunque la subida de los tipos de interés y el endurecimiento de los requisitos para conceder préstamos podrían afectar a las inversiones comerciales a medida que avance el año. Maximizamos nuestras ventas y distribución centrándonos en los canales de mejor rendimiento, introduciendo productos diferenciados y proporcionando un servicio y un valor mejorados. Gestionamos de modo proactivo nuestros gastos y estructuras de costes para optimizar nuestros resultados. Prevemos que el volumen y los precios del sector seguirán bajo presión en todos nuestros mercados. Prevemos que la mejora estacional de la demanda, junto con la reducción de los costes de energía y materiales, mejore nuestros resultados futuros. Teniendo en cuenta estos factores, prevemos que nuestro EPS ajustado del segundo trimestre se sitúe entre 2,56 y 2,66 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos.

Esta recesión del sector es única, porque el empleo sigue siendo alto, las empresas siguen invirtiendo y las viviendas mantienen sus valoraciones. Gestionamos de forma conservadora a corto plazo mientras invertimos en crecimiento a largo plazo mediante la innovación de productos, ampliaciones de capacidad y adquisiciones. Nuestro sólido balance nos permite afrontar la recesión actual mientras nos preparamos para el repunte del sector que le seguirá. A más largo plazo, todas nuestras regiones requieren la reforma de viviendas obsoletas y una importante construcción de nuevas viviendas para satisfacer las necesidades del mercado. Gracias a nuestra fortaleza en todas las regiones, mercados y productos, confiamos en captar mayores oportunidades cuando se produzca la recuperación del mercado inmobiliario y de la economía.

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector: American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. En la última década, Mohawk ha pasado de ser un fabricante de alfombras estadounidense a convertirse en la mayor empresa de revestimientos de suelos del mundo, con presencia en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas de las declaraciones en los párrafos anteriores, particularmente aquellas que anticipan el desempeño futuro, las perspectivas comerciales, las estrategias de crecimiento y operativas y asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «anticipa», «espera» y «estima» o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». Para esas declaraciones, Mohawk exige la protección legal para declaraciones prospectivas contenidas en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes podrían hacer que los resultados futuros difieran: cambios en las condiciones económicas o del sector, competencia, inflación y deflación en los precios de los fletes, las materias primas y otros costes de insumos, inflación y deflación en los mercados de consumo, fluctuaciones monetarias, costes y suministro de energía, nivel de gastos de capital en un momento determinado, implementación de los aumentos de precios para los productos de la empresa en un momento determinado, cargos por deterioro, integración de adquisiciones, operaciones internacionales, introducción de nuevos productos, saneamiento de las operaciones, impuestos y reformas fiscales, reclamaciones sobre productos o de otro tipo, litigios, los riesgos y la incertidumbre en torno a la pandemia de COVID-19, cambios normativos y políticos en las jurisdicciones en las que la Empresa desarrolla su actividad y otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

Teleconferencia: viernes, 28 de abril de 2023, a las 11:00 ET

Para participar en la conferencia telefónica a través de Internet, consulte http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2023-earnings-call . Para participar en la conferencia telefónica por teléfono, regístrese con antelación en https://dpregister.com/sreg/10177490/f8f85704c6 para recibir un número de identificación personal único o marque el 1-833-630-1962 para EE. UU./Canadá y el 1-412-317-1843 para llamadas internacionales/locales el día de la conferencia para recibir la ayuda de un operador. La reproducción de la conferencia estará disponible hasta el viernes, 26 de mayo de 2023, marcando el 1-877-344-7529 para llamadas desde EE. UU./Canadá y el 1-412-317-0088 para llamadas internacionales/locales e introduciendo el código de acceso #6741654.

Contacto: James Brunk, director financiero (706) 624-2239





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 1, 2023 April 2, 2022 Net sales $ 2,806,223 3,015,663 Cost of sales 2,162,781 2,213,535 Gross profit 643,442 802,128 Selling, general and administrative expenses 517,652 481,327 Operating income 125,790 320,801 Interest expense 17,137 11,481 Other expense (income), net (566 ) 2,438 Earnings before income taxes 109,219 306,882 Income tax expense 28,943 61,448 Net earnings including noncontrolling interests 80,276 245,434 Net earnings attributable to noncontrolling interests 38 105 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 80,238 245,329 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.26 3.79 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,582 64,686 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.26 3.78 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,846 64,970





Other Financial Information Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Net cash provided by operating activities $ 257,276 54,954 Less: Capital expenditures 128,493 129,470 Free cash flow $ 128,783 (74,516 ) Depreciation and amortization $ 169,909 141,415





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 572,858 230,559 Short-term investments 150,000 310,000 Receivables, net 2,052,362 2,044,698 Inventories 2,729,876 2,513,244 Prepaid expenses and other current assets 556,043 466,238 Total current assets 6,061,139 5,564,739 Property, plant and equipment, net 4,945,952 4,552,612 Right of use operating lease assets 396,064 384,740 Goodwill 2,022,457 2,579,385 Intangible assets, net 893,064 883,527 Deferred income taxes and other non-current assets 444,781 421,716 Total assets $ 14,763,457 14,386,719 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,056,473 1,546,463 Accounts payable and accrued expenses 2,155,412 2,220,347 Current operating lease liabilities 106,488 104,823 Total current liabilities 3,318,373 3,871,633 Long-term debt, less current portion 2,265,138 1,088,401 Non-current operating lease liabilities 304,123 293,239 Deferred income taxes and other long-term liabilities 770,117 845,843 Total liabilities 6,657,751 6,099,116 Total stockholders' equity 8,105,706 8,287,603 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,763,457 14,386,719





Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,059,334 1,064,757 Flooring NA 953,417 1,071,910 Flooring ROW 793,472 878,996 Consolidated net sales $ 2,806,223 3,015,663 Operating income (loss): Global Ceramic $ 63,317 100,338 Flooring NA (2,013 ) 95,324 Flooring ROW 75,245 134,650 Corporate and intersegment eliminations (10,759 ) (9,511 ) Consolidated operating income $ 125,790 320,801 Assets: Global Ceramic $ 5,499,366 5,240,214 Flooring NA 4,265,140 4,220,757 Flooring ROW 4,314,799 4,413,013 Corporate and intersegment eliminations 684,152 512,735 Consolidated assets $ 14,763,457 14,386,719



Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 1, 2023 April 2, 2022 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 80,238 245,329 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 32,123 1,918 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 — Release of indemnification asset — 7,263 Income taxes - reversal of uncertain tax position — (7,263 ) Income tax effect of adjusting items (3,723 ) (1,684 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 111,943 245,563 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 3.78 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,846 64,970





Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) April 1, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,056,473 Long-term debt, less current portion 2,265,138 Total debt 3,321,611 Less: Cash and cash equivalents 572,858 Net debt 2,748,753 Less: Short-term investments 150,000 Net debt less short-term investments $ 2,598,753





Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) July 2,

2022 October 1,

2022 December 31,

2022 April 1,

2023 April 1,

2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 280,510 (533,713 ) 33,552 80,276 (139,375 ) Interest expense 12,059 13,797 14,601 17,137 57,594 Income tax expense 78,176 15,569 2,917 28,943 125,605 Net earnings attributable to noncontrolling interests (79 ) (256 ) (96 ) (38 ) (469 ) Depreciation and amortization(1) 141,569 153,466 159,014 169,909 623,958 EBITDA 512,235 (351,137 ) 209,988 296,227 667,313 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,801 21,375 33,786 9,104 66,066 Inventory step-up from purchase accounting 143 1,401 1,218 3,305 6,067 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 695,771 — — 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds — 45,000 9,231 — 54,231 Adjusted EBITDA $ 514,179 412,410 254,223 308,636 1,489,448 Net debt less short-term investments to adjusted EBITDA 1.7

(1) Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022 and $15,915 for Q4 2022 in addition to $23,019 for Q1 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,806,223 3,015,663 Adjustment for constant shipping days (948 ) — Adjustment for constant exchange rates 30,960 — Adjusted net sales $ 2,836,235 3,015,663





Global Ceramic Net sales $ 1,059,334 1,064,757 Adjustment for constant shipping days (948 ) — Adjustment for constant exchange rates (6,187 ) — Adjusted net sales $ 1,052,199 1,064,757





Flooring ROW Net sales $ 793,472 878,996 Adjustment for constant exchange rates 37,147 — Adjusted net sales $ 830,619 878,996





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Gross Profit $ 643,442 802,128 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29,056 938 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 — Adjusted gross profit $ 675,803 803,066 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.1 % 26.6 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 517,652 481,327 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,058 ) (980 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 513,594 480,347 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.3 % 15.9 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Mohawk Consolidated Operating income $ 125,790 320,801 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 33,114 1,918 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 — Adjusted operating income $ 162,209 322,719 Adjusted operating income as a percent of net sales 5.8 % 10.7 %





Global Ceramic Operating income $ 63,317 100,338 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 637 — Inventory step-up from purchase accounting 2,941 — Adjusted segment operating income $ 66,895 100,338 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 6.3 % 9.4 %





Flooring NA Operating (loss) income $ (2,013 ) 95,324 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,990 105 Adjusted segment operating income $ 4,977 95,429 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 0.5 % 8.9 %





Flooring ROW Operating income $ 75,245 134,650 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 24,497 1,813 Inventory step-up from purchase accounting 364 — Adjusted segment operating income $ 100,106 136,463 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.6 % 15.5 %





Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Earnings before income taxes $ 109,219 306,882 Net earnings attributable to noncontrolling interests (38 ) (105 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 32,123 1,918 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 — Release of indemnification asset — 7,263 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 144,609 315,958





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Income tax expense $ 28,943 61,448 Income taxes - reversal of uncertain tax position — 7,263 Income tax effect of adjusting items 3,723 1,684 Adjusted income tax expense $ 32,666 70,395 Adjusted income tax rate 22.6 % 22.3 %



La Empresa complementa sus estados financieros consolidados condensados, que se preparan y presentan de acuerdo con los PCGA de EE. UU., con determinadas medidas financieras no contables. Según las normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan una conciliación de las medidas financieras no contables de la Empresa con respecto a la medida PCGA estadounidense más comparable directamente. Cada una de las medidas no sujetas a PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto a la medida comparable según los PCGA de EE. UU., y podría no ser comparable a las medidas referidas de forma similar por otras empresas. La Empresa considera que estas medidas no sujetas a PCGA, cuando se concilian con la medida PCGA estadounidense correspondiente, ayudan a sus inversores de la siguiente manera: Medidas de ingresos no sujetas a PCGA que ayudan a identificar las tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros, así como medidas de rentabilidad no sujetas a PCGA que ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la Empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La Empresa excluye determinados elementos de sus medidas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias empresariales subyacentes. Las partidas excluidas de las medidas de ingresos no sujetas a PCGA de la Empresa incluyen las transacciones y la conversión de divisas.

La Empresa excluye ciertos elementos de sus medidas de rentabilidad no contables, ya que estos elementos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el rendimiento operativo principal de la Empresa. Las partidas excluidas de las medidas de rentabilidad no sujetas a PCGA de la Empresa incluyen: costes de reestructuración, relacionados con la adquisición y la integración y otros costes, acuerdos legales, reservas y honorarios, netos de ingresos de seguros, deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles de vida indefinida, contabilidad de compra de adquisiciones, incluido el aumento de inventario desde la contabilidad de compra, liberación de activos de indemnización y la reversión de posiciones fiscales inciertas.