Mohawk Industries publie ses résultats du premier trimestre

CALHOUN, Géorgie, 30 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 80 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) dilué de 1,26 dollar pour le premier trimestre 2023. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 112 millions de dollars et le BPA ajusté à 1,75 dollar, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Le chiffre d'affaires net du premier trimestre 2023 a atteint 2,8 milliards de dollars, en baisse de 6,9 % pour le trimestre et de 5,9 % à taux de change et nombre de jours constants. Pour le premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires net s'élevait à 3,0 milliards de dollars, le bénéfice net à 245 millions de dollars et le BPA à 3,78 dollars. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 246 millions de dollars et le BPA à 3,78 dollars, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais.



Commentant les performances du premier trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, président-directeur général, a déclaré : « Toutes nos entreprises adaptent nos stratégies pour faire face à un environnement plus difficile. Nous gérons nos coûts tout en investissant dans notre croissance à court comme à long terme. Nous avons dépassé nos attentes en matière de bénéfices avec un maintien par l'entreprise de prix plus élevés et d'une gamme plus percutante, en plus du segment Revêtements de sol Reste du monde qui surpasse les autres segments. La filière commerciale a continué d'être plus forte que la filière résidentielle en raison du report des projets de rénovation des logements et des taux de crédits immobiliers plus élevés qui impactent la construction de nouveaux logements. Notre bilan reste solide et nous avons généré 129 millions de dollars de flux de trésorerie disponible au cours du trimestre. »

Nous investissons stratégiquement dans l'innovation de nouveaux produits, un meilleur merchandising et les salons professionnels des clients afin d'améliorer les ventes. Nous continuons de réduire les coûts dans toute l'entreprise en améliorant la productivité, en rationalisant les processus et en maîtrisant les dépenses administratives. Nos clients restent prudents quant à leurs stocks de pièces et nous poursuivons nos opérations à des niveaux d'utilisation plus faibles, ce qui crée des coûts plus élevés en raison des frais généraux non absorbés. Dans nos segments Revêtements de sol Amérique du Nord et Revêtements de sol Reste du monde, nos actions de restructuration sont en bonne voie et devraient améliorer les résultats de notre entreprise.

Nous limitons nos investissements en capital à ceux qui améliorent considérablement les ventes, la marge et les processus. Nous développons nos catégories limitées qui présentent le plus grand potentiel de croissance lors de l'amélioration de l'économie, y compris les LVT, les stratifiés, les plans de travail en quartz, les dalles en porcelaine et les produits d'isolation. Nous avons finalisé deux acquisitions de céramique au Brésil et au Mexique dont les ventes combinées s'élevaient approximativement à 425 millions de dollars en 2022, doublant presque notre part de marché actuelle. Nous élaborons des stratégies en vue d'accroître les ventes et nous commençons à consolider les activités pour réduire le coût, améliorer l'efficacité et optimiser la production. Nous continuons d'améliorer les petites acquisitions complémentaires finalisées l'année dernière en Europe et aux États-Unis.

L'inflation touchant le gaz naturel et l'électricité est restée une tendance importante au cours du premier trimestre, même si nos résultats futurs en bénéficieront à mesure que la baisse des coûts énergétiques se répercutera sur nos profits et pertes. Notre stratégie de durabilité comprend les investissements dans la production d'énergie verte, ce qui réduit à la fois nos dépenses et notre empreinte carbone. Nos deux installations de bioénergie ont fait baissé nos coûts et amélioré nos résultats au cours du trimestre. Nous avons également acheté une partie de notre énergie européenne à plusieurs reprises afin de réduire la volatilité future des coûts. Les subventions énergétiques italiennes ont récemment été étendues à des niveaux réduits tout au long du deuxième trimestre 2023.

Au cours du premier trimestre, le segment Céramique mondial a rapporté une diminution de 0,5 % de son chiffre d'affaires net tel que publié, ou une diminution de 1,2 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du segment était de 6,0 % tel que publié ou 6,3 % sur une base ajustée en raison de prix favorables et de la gamme de produits ainsi que des gains de productivité, compensés par l'inflation, la baisse des volumes et les fermetures d'usines temporaires. Nos lancements de produits en 2023, avec de nouvelles dimensions, des visuels uniques et des finitions polies, bénéficient à notre gamme. Nous réduisons la production pour l'aligner sur la demande, et la concurrence sur le marché s'intensifie. Le segment des États-Unis réalise de meilleures performances que nos autres marchés de la céramique en raison de notre accroissement des ventes dans le secteur commercial. Notre production nationale américaine plus fiable bénéficie de nos ventes, particulièrement dans nos collections haut de gamme qui fournissent des alternatives aux produits européens. Pour augmenter notre volume de plans de travail en quartz, nous développons nos activités avec des comptes nationaux, des entrepreneurs et des détaillants de cuisines et de salles de bain. Dans notre activité Céramique en Europe, nous avons maintenu des prix de vente moyens plus élevés que ce que nous anticipions, bien que nos volumes aient diminué au fur et à mesure du ralentissement de la rénovation résidentielle. Nos autres marchés de la céramique ont également diminué avec moins de dépenses pour les domiciles et des réductions plus importantes des stocks des clients, bien que les tendances de nos ventes dans ces régions se soient améliorées de manière saisonnière à mesure que nous avancions dans la période.

Au cours du premier trimestre, le chiffre d'affaires net de notre segment Revêtements de sol Reste du monde a baissé de 9,7 % tel que publié ou 5,5 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du segment a été de 9,5 % tel que publié ou de 12,6 % sur une base ajustée, en raison de la gamme de produits et des prix favorables compensés par l'inflation, la baisse des volumes et les fermetures d'usines temporaires. L'inflation et les prix de l'énergie élevés ont eu un impact sur les budgets des consommateurs et resserré nos activités européennes. Comparé au trimestre précédent, l'activité du segment s'est améliorée grâce à l'augmentation des promotions pour renforcer les ventes, à moins de fermetures d'usines, à une réduction des coûts et au développement de variantes de produit pour répondre aux budgets plus contraints des consommateurs. À mesure que les coûts des intrants diminuent, nous nous attendons à plus de pressions de la part des concurrents sur le marché. Les volumes des laminés et des LVT ont été plus faibles au cours du trimestre et suite à cela, nous maîtrisons nos coûts et nos niveaux de production. Nous avons démarré la conversion de notre LVT résidentiel de flexible à rigide et nous nous préparons à restructurer les opérations. Notre volume de feuilles de vinyle a augmenté tandis que les consommateurs cherchaient des options pour réduire les coûts de leur rénovation. Dans notre nouvelle acquisition de feuilles de vinyle en Europe de l'Est, nous améliorons l'offre de produits et renforçons la production et l'efficacité de l'installation. Notre activité Panneaux a ralenti avec le marché et les réductions de stocks dans la filière. Nos marges ont été plus élevées que ce qui était prévu en raison de prix plus forts, de coûts d'intrants plus faibles et des avantages de notre production de bioénergie. Nous faisons des progrès dans la réalisation des synergies planifiées de nos acquisitions de panneaux français et de revêtements de sol pour mezzanine allemands. Notre catégorie Isolation est la plus performante du segment, car l'efficacité énergétique est devenue une plus grande priorité et nos produits en polyuréthane fournissent les plus grandes propriétés de résistance à la chaleur. Nous avons intégré notre acquisition du segment Isolation en Irlande et au Royaume-Uni, et notre nouvelle installation intensifie la production plus tôt que prévu. En Australie et en Nouvelle Zélande, nos résultats ont été réduits par des taux d'intérêts plus élevés et des volumes plus faibles. Nous mettons en place des promotions de manière sélective pour générer des ventes et avons augmenté les prix pour compenser l'inflation des coûts.

Au cours du premier trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Revêtements de sol Amérique du Nord a baissé de 11,1 %. Le segment avait une marge d'exploitation négative de 0,2 % tel que publié, ou positive de 0,5 % sur une base ajustée, en raison de la gamme de produits et des prix favorables, ainsi que des gains de productivité, compensés par l'inflation, des volumes réduits, des fermetures d'usines temporaires et des investissements marketing supplémentaires. Le segment a été mis en difficulté par une inflation importante, des taux d'intérêt plus élevés et des prêts plus restrictifs, qui ont affaibli le marché du logement et notre industrie. Par conséquent, nos clients gèrent plus étroitement leurs niveaux de stock et nous alignons la production sur la demande. Nos marges devraient augmenter au cours du deuxième trimestre à mesure que nos coûts d'intrants s'améliorent et que l'usine est de plus en plus utilisée. Nos actions de restructuration sont sur la bonne voie et diminueront nos coûts dans les catégories des surfaces résidentielles et commerciales molles. Les ventes commerciales restent solides grâce à de nouveaux projets de construction et de rénovation qui se poursuivent dans la plupart des filières. L'acquisition des accessoires de revêtements de sol commerciaux que nous avons finalisée l'année dernière a complété notre offre de produits et bénéficié à notre entreprise. Les ventes des surfaces molles résidentielles ont diminué plus que les ventes de nos autres catégories. L'activité multifamiliale reste la catégorie la plus forte dans le segment résidentiel, et nous élargissons notre participation à cette filière. Le marché LVT américain devient de plus en plus concurrentiel à mesure que le secteur ralentit et que les coûts de fret maritime diminuent. Les importations en provenance d'Asie sont actuellement interrompues car les États-Unis exigent des preuves de conformité de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la loi sur la protection du travail forcé. Notre usine LVT de la côte Ouest poursuit sa montée en puissance et la production augmentera au cours de l'année. Les ventes de feuilles de vinyle réalisent des performances supérieures tandis que les consommateurs sont à la recherche d'options plus favorables pour leur budget. Au cours du trimestre, nos ventes de laminés au détail ont augmenté car ils ont été de plus en plus acceptés en tant qu'alternative d'étanchéité, bien que les volumes des autres filières aient diminué.

Notre industrie opère dans un environnement complètement différent de celui d'il y a un an. Partout dans le monde, les banques centrales augmentant les taux d'intérêt afin de ralentir leurs économies et de réduire l'inflation. Ces actions baissent le volume de notre industrie car les ventes de logements et les rénovations résidentielles sont reportées. Le secteur commercial est resté plus fort que le secteur résidentiel, bien que des taux d'intérêt plus élevés et des conditions de prêt plus strictes pourraient affecter les investissement commerciaux au fil de l'année. Nous optimisons nos ventes et notre distribution en nous concentrant sur des filières plus performantes, en présentant des produits différenciés et en fournissant un service et une valeur améliorés. Nous gérons nos dépenses et nos structures de coûts de manière proactive afin d'optimiser nos résultats. Nous prévoyons que le volume de l'industrie et les prix resteront sous pression sur l'ensemble de nos marchés. Nous nous attendons à une amélioration saisonnière de la demande ainsi qu'à une réduction des coûts des matériaux et de l'énergie afin d'améliorer nos résultats futurs. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons que notre BPA ajusté pour le deuxième trimestre sera compris entre 2,56 et 2,66 dollars, hors frais de restructuration, d'acquisition et autres.

Ce ralentissement de l'industrie est unique, avec l'emploi qui reste élevé, les entreprises qui continuent d'investir et les logements qui conservent leur valeur. Nous gérons avec prudence le court terme tandis que nous investissons dans la croissance à long terme par le biais de l'innovation des produits, des expansions de capacité et des acquisitions. Notre solide bilan nous permet d'évoluer dans le ralentissement actuel tandis que nous nous préparons pour le prochain rebond de l'industrie. À plus long terme, toutes nos régions auront besoin de moderniser les logements vieillissants et de construire de nouveaux logements afin de répondre aux besoins du marché. Grâce à notre résistance sur l'ensemble des régions, des marchés et des produits, nous prévoyons de saisir les opportunités lorsque la reprise se fera sur le marché du logement et dans l'économie.

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et des incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; les changements réglementaires et politiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités et d'autres risques, ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Téléconférence le vendredi 28 avril 2023 à 11h (heure de l'Est)

Pour participer à la téléconférence via Internet, rendez-vous sur http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2023-earnings-call . Pour participer à la téléconférence par téléphone, inscrivez-vous à l'avance à l'adresse https://dpregister.com/sreg/10177490/f8f85704c6 afin de recevoir un numéro d'identification personnelle unique ou composez le 1-833-630-1962 pour les États-Unis/le Canada et le 1-412-317-1843 sur le plan international/local le jour de la conférence et un opérateur vous aidera. Une rediffusion sera disponible jusqu'au 2+ mai 2023, en composant le 1-877-344-7529 depuis les États-Unis/le Canada et le 1-412-317-0088 pour les appels internationaux/locaux et en saisissant le code d'accès n° 6741654.

Contact : James Brunk, Directeur financier (706) 624-2239





MOHAWK INDUSTRIES, INC. ET FILIALES ÉTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS CONDENSÉS (Non audité) Trimestre clos (En milliers, sauf les données par action) 1er avril 2023 2 avril 2022 Chiffre d'affaires net $ 2,806,223 3,015,663 Coût des ventes 2,162,781 2,213,535 Marge brute 643,442 802,128 Frais de vente, généraux et administratifs 517,652 481,327 Bénéfice d'exploitation 125,790 320,801 Intérêts débiteurs 17,137 11,481 Autres dépenses (revenus), montant net (566 ) 2,438 Bénéfice avant impôts sur le revenu 109,219 306,882 Charge d'impôt sur les bénéfices 28,943 61,448 Bénéfice net comprenant les intérêts minoritaires 80,276 245,434 Bénéfice net attribuable aux intérêts minoritaires 38 105 Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 80,238 245,329 Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 1.26 3.79 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - de base 63,582 64,686 Bénéfice dilué par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 1.26 3.78 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - diluée 63,846 64,970





Autres informations financières Trimestre clos (Montants en milliers) 1er avril 2023 2 avril 2022 Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles $ 257,276 54,954 Moins : dépenses en immobilisations 128,493 129,470 Flux de trésorerie disponible $ 128,783 (74,516 ) Dépréciation et amortissement $ 169,909 141,415





MOHAWK INDUSTRIES, INC. ET FILIALES BILANS CONSOLIDÉS CONDENSÉS (Non audité) (Montants en milliers) 1er avril 2023 2 avril 2022 ACTIFS Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 572,858 230,559 Investissements à court terme 150,000 310,000 Créances, montant net 2,052,362 2,044,698 Stocks 2,729,876 2,513,244 Charges payées d'avance et autres actifs à court terme 556,043 466,238 Total de l'actif à court terme 6,061,139 5,564,739 Immobilisations corporelles, montant net 4,945,952 4,552,612 Droit d'usage des actifs en contrat de location simple 396,064 384,740 Écart d'acquisition 2,022,457 2,579,385 Immobilisations incorporelles, montant net 893,064 883,527 Impôts sur le bénéfice reportés et actif à long terme restant 444,781 421,716 Total de l'actif $ 14,763,457 14,386,719 PASSIF ET FONDS PROPRES Passif à court terme : Dette à court terme et portion échue de la dette à long terme $ 1,056,473 1,546,463 Comptes clients et dépenses cumulées 2,155,412 2,220,347 Passif à court terme lié à des contrats de location simple 106,488 104,823 Total du passif à court terme 3,318,373 3,871,633 Dette à long terme moins la portion échue 2,265,138 1,088,401 Passif à long terme lié à des contrats de location simple 304,123 293,239 Impôts reportés et autres éléments de passif à long terme 770,117 845,843 Total du passif 6,657,751 6,099,116 Total des fonds propres 8,105,706 8,287,603 Total du passif et des fonds propres $ 14,763,457 14,386,719





Informations sur les segments À la clôture du ou pour le trimestre clos (Montants en milliers) 1er avril 2023 2 avril 2022 Chiffre d'affaires net : Céramique mondiale $ 1,059,334 1,064,757 Revêtements de sol Amérique du Nord 953,417 1,071,910 Revêtements de sol Reste du monde 793,472 878,996 Chiffre d'affaires net consolidé $ 2,806,223 3,015,663 Bénéfice (perte) d'exploitation : Céramique mondiale $ 63,317 100,338 Revêtements de sol Amérique du Nord (2,013 ) 95,324 Revêtements de sol Reste du monde 75,245 134,650 Dépenses corporatives et éliminations intersectorielles (10,759 ) (9,511 ) Bénéfice d'exploitation consolidé $ 125,790 320,801 Actif : Céramique mondiale $ 5,499,366 5,240,214 Revêtements de sol Amérique du Nord 4,265,140 4,220,757 Revêtements de sol Reste du monde 4,314,799 4,413,013 Dépenses corporatives et éliminations intersectorielles 684,152 512,735 Actif consolidé $ 14,763,457 14,386,719





Rapprochement du bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. avec le bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. et le bénéfice dilué par action ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. Trimestre clos (En milliers, sauf les données par action) 1er avril 2023 2 avril 2022 Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 80,238 245,329 Postes d'ajustement : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 32,123 1,918 Revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l'achat 3,305 — Libération de l'actif compensatoire — 7,263 Impôts sur le revenu - contre-passation d'une situation fiscale incertaine — (7,263 ) Incidence des éléments d'ajustement sur l'impôt sur le revenu (3,723 ) (1,684 ) Bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 111,943 245,563 Bénéfice dilué ajusté par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 3.78 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - diluée 63,846 64,970





Rapprochement de l'endettement total et de l'endettement net moins les investissements à court terme (Montants en milliers) 1er avril 2023 Dette à court terme et portion échue de la dette à long terme $ 1,056,473 Dette à long terme moins la portion échue 2,265,138 Dette totale 3,321,611 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 572,858 Dette nette 2,748,753 Moins : Investissements à court terme 150,000 Dette nette moins investissements à court terme $ 2,598,753





Rapprochement du bénéfice net (perte) avec le BAIIA ajusté Douze derniers Trimestre clos le Mois clos (Montants en milliers) 2 juillet

2022 1er octobre

2022 31 décembre

2022 1er avril

2023 1er avril

2023 Bénéfice net (perte) comprenant les intérêts minoritaires $ 280,510 (533,713 ) 33,552 80,276 (139,375 ) Intérêts débiteurs 12,059 13,797 14,601 17,137 57,594 Charge d'impôt sur les bénéfices 78,176 15,569 2,917 28,943 125,605 Bénéfice net attribuable aux intérêts minoritaires (79 ) (256 ) (96 ) (38 ) (469 ) Dépréciation et amortissement(1) 141,569 153,466 159,014 169,909 623,958 BAIIA 512,235 (351,137 ) 209,988 296,227 667,313 Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 1,801 21,375 33,786 9,104 66,066 Revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l'achat 143 1,401 1,218 3,305 6,067 Dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels à durée de vie indéfinie — 695,771 — — 695,771 Règlements légaux, réserves et frais, nets de produit d'assurance — 45,000 9,231 — 54,231 BAIIA ajusté $ 514,179 412,410 254,223 308,636 1,489,448 Rapport dette nette moins investissements à court terme BAIIDA ajusté 1,7 (1) Inclut la dépréciation accélérée de 13 085,00 dollars pour le 3e trimestre 2022 et 15 915,00 dollars pour le 4e trimestre 2022 en plus de 23 019,00 dollars pour le 1er trimestre 2023.





Rapprochement du chiffre d'affaires net avec le chiffre d'affaires net ajusté Trimestre clos (Montants en milliers) 1er avril 2023 2 avril 2022 Mohawk Consolidated Chiffre d'affaires net $ 2,806,223 3,015,663 Ajustement pour les jours de livraison constants (948 ) — Ajustement pour les taux de change constants 30,960 — Chiffre d'affaires net ajusté $ 2,836,235 3,015,663





Céramique mondiale Chiffre d'affaires net $ 1,059,334 1,064,757 Ajustement pour les jours de livraison constants (948 ) — Ajustement pour les taux de change constants (6,187 ) — Chiffre d'affaires net ajusté $ 1,052,199 1,064,757





Revêtements de sol Reste du monde Chiffre d'affaires net $ 793,472 878,996 Ajustement pour les taux de change constants 37,147 — Chiffre d'affaires net ajusté $ 830,619 878,996





Rapprochement du bénéfice brut et du bénéfice brut ajusté Trimestre clos (Montants en milliers) 1er avril 2023 2 avril 2022 Bénéfice brut $ 643,442 802,128 Ajustements au bénéfice brut : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 29,056 938 Revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l'achat 3,305 — Bénéfice brut ajusté $ 675,803 803,066 Bénéfice brut ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires net 24.1 % 26.6 %





Rapprochement des frais de vente, généraux et administratifs et des frais de vente, généraux et administratifs ajustés Trimestre clos (Montants en milliers) 1er avril 2023 2 avril 2022 Frais de vente, généraux et administratifs $ 517,652 481,327 Ajustements des frais de vente, généraux et administratifs : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts (4,058 ) (980 ) Frais généraux, administratifs et de ventes ajustés $ 513,594 480,347 Frais de vente, généraux et administratifs ajustés en pourcentage du chiffre d'affaires net 18.3 % 15.9 %





Rapprochement du résultat d'exploitation et du résultat d'exploitation ajusté Trimestre clos (Montants en milliers) 1er avril 2023 2 avril 2022 Mohawk Consolidated Bénéfice d'exploitation $ 125,790 320,801 Ajustements du bénéfice d'exploitation : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 33,114 1,918 Revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l'achat 3,305 — Bénéfice d'exploitation ajusté $ 162,209 322,719 Bénéfice d'exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires net 5.8 % 10.7 %





Céramique mondiale Bénéfice d'exploitation $ 63,317 100,338 Ajustements du bénéfice d'exploitation du segment : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 637 — Revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l'achat 2,941 — Bénéfice d'exploitation du segment ajusté $ 66,895 100,338 Bénéfice d'exploitation du segment ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires net 6,3 % 9.4 %





Revêtements de sol Amérique du Nord Bénéfice (perte) d'exploitation $ (2,013 ) 95,324 Ajustements du bénéfice (perte) d'exploitation du segment : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 6,990 105 Bénéfice d'exploitation du segment ajusté $ 4,977 95,429 Bénéfice d'exploitation du segment ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires net 0.5 % 8.9 %





Revêtements de sol Reste du monde Bénéfice d'exploitation $ 75,245 134,650 Ajustements du bénéfice d'exploitation du segment : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 24,497 1,813 Revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l'achat 364 — Bénéfice d'exploitation du segment ajusté $ 100,106 136,463 Bénéfice d'exploitation du segment ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires net 12.6 % 15.5 %





Rapprochement du bénéfice avant impôts sur le revenu, y compris les intérêts minoritaires inclus, et du bénéfice ajusté avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus Trimestre clos (Montants en milliers) 1er avril 2023 2 avril 2022 Bénéfice avant impôts sur le revenu $ 109,219 306,882 Bénéfice net attribuable aux intérêts minoritaires (38 ) (105 ) Ajustements des bénéfices avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus : Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts 32,123 1,918 Revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l'achat 3,305 — Libération de l'actif compensatoire — 7,263 Bénéfices ajustés avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus $ 144,609 315,958





Rapprochement de la charge d'impôt sur les bénéfices et de la charge d'impôt sur les bénéfices ajustée Trimestre clos (Montants en milliers) 1er avril 2023 2 avril 2022 Charge d'impôt sur les bénéfices $ 28,943 61,448 Impôts sur le revenu - contre-passation d'une situation fiscale incertaine — 7,263 Incidence des éléments d'ajustement sur l'impôt sur le revenu 3,723 1,684 Charge d'impôt sur les bénéfices ajustée $ 32,666 70,395 Taux d'imposition sur les bénéfices ajusté 22.6 % 22.3 %

La Société complète ses états financiers consolidés condensés, qui sont préparés et présentés conformément aux mesures PCGR des États-Unis, avec certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR de la Société avec les mesures conformes aux PCGR américains les plus directement comparables. Chacune des mesures non conformes aux PCGR fournies ci-dessus doit être considérée en complément de la mesure conforme aux PCGR américains comparable, et ne saurait être comparée à des mesures revêtant un titre similaire fournies par d'autres sociétés. La Société considère que ces mesures non conformes aux PCGR, lorsqu'elles sont rapprochées avec la mesure conforme aux PCGR américains correspondante, aident ses investisseurs comme suit : les mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d'affaires aident à identifier les tendances en matière de croissance et à effectuer des comparaisons avec le chiffre d'affaires des périodes précédentes et futures ; les mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité aident à comprendre les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la société et à effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et futures.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d'affaires dans la mesure où ces éléments peuvent varier considérablement d'une période à une autre, et peuvent masquer des tendances commerciales sous-jacentes. Parmi les éléments exclus des mesures non conformes aux PCGR au chiffre d'affaires de la Société figurent : les transactions et la conversion de devises étrangères.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité dans la mesure où ces éléments peuvent ne pas être révélateurs des performances opérationnelles principales de la Société, ou ne pas être liés à ces performances. Parmi les éléments exclus des mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité de la société figurent : les coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration et autres coûts, les règlements légaux, les réserves et frais, nets de produit d'assurance, la dépréciation des écarts d'acquisition et actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l'acquisition, y compris la revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l'achat, la libération de l'actif compensatoire et la contre-passation de positions fiscales incertaines.