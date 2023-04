Mohawk Industries presenta i risultati del primo trimestre

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Ga., April 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto di 80 milioni di dollari nel primo trimestre 2023 e un utile per azione (EPS) diluito di 1,26 dollari. L’utile netto rettificato è stato di 112 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 1,75 dollari, escludendo gli oneri di ristrutturazione, acquisizione e altre spese. Il fatturato netto per il primo trimestre del 2023 è stato di 2,8 miliardi di dollari, con un calo del 6,9% in bilancio e del 5,9% a cambi e giorni costanti. Per il primo trimestre del 2022, il fatturato netto è stato di 3,0 miliardi di dollari, l’utile netto di 245 milioni di dollari e l’EPS di 3,78 dollari. L’utile netto rettificato è stato di 246 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 3,78 dollari, escludendo gli oneri di ristrutturazione, acquisizione e altre spese.



Commentando i risultati del primo trimestre di Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, Presidente e CEO, ha dichiarato: “Tutte le nostre aziende stanno adattando le loro strategie a un contesto più difficile. Stiamo tenendo sotto controllo i costi e investendo nella nostra crescita a breve e a lungo termine. Abbiamo superato le nostre aspettative sugli utili, grazie al mantenimento di prezzi più elevati e di un mix più solido, mentre la divisione Pavimentazioni Resto del Mondo ha superato gli altri segmenti. Il canale commerciale ha continuato ottenere risultati migliori di quello residenziale, con i progetti di ristrutturazione delle case che sono stati rimandati e la costruzione di nuove abitazioni che ha risentito dell’aumento dei tassi ipotecari. Il nostro bilancio rimane solido e nel trimestre abbiamo generato un free cash flow di 129 milioni di dollari”.

Abbiamo investito strategicamente nell’innovazione di nuovi prodotti, nel miglioramento del merchandising e nell’organizzazione di eventi commerciali per i clienti, al fine di incrementare le vendite. Stiamo continuando a ridurre i costi in tutta l’azienda migliorando la produttività, semplificando i processi e controllando le spese amministrative. I nostri clienti hanno mantenuto un atteggiamento prudente nei confronti degli impegni di magazzino e le nostre attività stanno operando con livelli di utilizzo più bassi, generando costi più elevati dovuti alle spese generali non assorbite. Nelle divisioni Pavimentazioni Nord America e Pavimentazioni Resto del Mondo, sono in corso interventi di ristrutturazione che dovrebbero migliorare i risultati delle nostre attività.

Stiamo limitando i nostri investimenti di capitale a quelli che garantiscono miglioramenti significativi delle vendite, dei margini e dei processi. Stiamo espandendo le nostre categorie limitate con maggior potenziale di crescita nel momento in cui l’economia migliorerà, tra cui LVT, laminato premium, piani di lavoro in quarzo, lastre di porcellana e prodotti isolanti. Abbiamo completato due acquisizioni di ceramiche in Brasile e in Messico, con un fatturato complessivo di circa 425 milioni di dollari nel 2022, raddoppiando quasi la nostra quota di mercato. Stiamo sviluppando strategie per aumentare le vendite e stiamo iniziando a consolidare le attività per ridurre i costi, migliorare l’efficienza e ottimizzare la produzione. Continuiamo inoltre a migliorare le piccole acquisizioni per incorporazioni in Europa e negli Stati Uniti che abbiamo completato lo scorso anno.

L’inflazione causata dal gas naturale e dall’elettricità ha continuato a rappresentare un fattore negativo nel primo trimestre, anche se i nostri risultati futuri ne trarranno beneficio poiché la riduzione dei costi energetici avrà un effetto positivo sul nostro conto economico. La nostra strategia di sostenibilità prevede investimenti nella produzione di energia verde, che riduce le spese e l’impronta di carbonio. I nostri due impianti di energia a biomassa hanno ridotto i costi e migliorato i risultati nel trimestre. Abbiamo anche acquistato parte dell’energia europea in diversi momenti per ridurre la volatilità dei costi futuri. I sussidi energetici italiani sono stati recentemente prorogati a livelli ridotti fino al secondo trimestre del 2023.

Per il primo trimestre, il Segmento Global Ceramic ha registrato un calo delle vendite nette dello 0,5% in bilancio, o dell’1,2% a giorni e cambi costanti. Il margine operativo del segmento è stato del 6,0% in bilancio, o del 6,3% su base rettificata, grazie a un favorevole andamento dei prezzi, a un mix di prodotti adeguato e ad aumenti di produttività, compensati dall’inflazione, da una riduzione dei volumi e da chiusure temporanee. I lanci dei nostri prodotti del 2023, con nuove dimensioni, immagini esclusive e finiture lucide, stanno favorendo il nostro mix. Stiamo riducendo la produzione per allinearci alla domanda e la concorrenza sul mercato sta aumentando. Gli Stati Uniti stanno ottenendo risultati migliori rispetto agli altri mercati della ceramica grazie all’aumento delle vendite nel settore commerciale. La nostra produzione nazionale statunitense, più affidabile, sta favorendo le vendite, in particolare per le nostre collezioni premium, che offrono un’alternativa ai prodotti europei. Per aumentare il volume dei piani di lavoro in quarzo, stiamo espandendo le attività con i clienti nazionali, gli appaltatori e i rivenditori di cucine e bagni. Per quanto riguarda la nostra divisione di ceramica europea, abbiamo mantenuto prezzi medi di vendita più alti del previsto, anche se i volumi sono diminuiti a causa del rallentamento delle ristrutturazioni residenziali. Anche gli altri mercati della ceramica sono diminuiti a causa della riduzione della spesa per le abitazioni e delle maggiori riduzioni delle scorte dei clienti, tuttavia l’andamento delle vendite in queste regioni è migliorato stagionalmente nel corso del periodo.

Durante il primo trimestre, le vendite nette del Segmento Pavimentazioni Resto del Mondo sono diminuite del 9,7% in bilancio e del 5,5% a cambi e giorni costanti. Il margine operativo del Segmento è stato del 9,5% in bilancio, o del 12,6% su base rettificata, grazie ai prezzi favorevoli e a un mix di prodotti adeguato, compensati dagli effetti dell’inflazione, della riduzione dei volumi e delle chiusure temporanee. Le nostre attività europee hanno subito una compressione a causa del caro energia e dell’inflazione che hanno inciso sui bilanci dei consumatori. Rispetto al trimestre precedente, l’attività del segmento è migliorata per effetto dell’aumento delle promozioni destinate a rafforzare le vendite, del minor numero di chiusure, della riduzione dei costi e dell’ampliamento delle opzioni di prodotto per far fronte ai budget più limitati dei consumatori. Con il calo dei costi dei fattori produttivi, prevediamo un aumento della pressione competitiva sul mercato. I volumi di laminato e LVT sono diminuiti nel trimestre e per questo stiamo tenendo sotto controllo i costi e i livelli di produzione. Abbiamo iniziato la conversione del nostro LVT residenziale da flessibile a rigido e ci stiamo preparando a ristrutturare le operazioni. Il volume delle nostre lastre di vinile è aumentato grazie alla ricerca di opzioni per ridurre i costi di ristrutturazione. Nella nostra nuova acquisizione di fogli di vinile in Europa orientale, stiamo migliorando l’offerta di prodotti e potenziando la produzione e l’efficienza dello stabilimento. L'attività con i pannelli ha subito un rallentamento a causa del mercato e della riduzione delle scorte nel canale. I nostri margini sono stati più alti del previsto grazie all’aumento dei prezzi, alla riduzione dei costi dei fattori produttivi e ai benefici derivanti dalla produzione di energia da biomasse. Stiamo facendo progressi nel raggiungimento delle sinergie pianificate per le acquisizioni di pannelli in Francia e di pavimenti mezzanini in Germania. La categoria degli isolanti è quella che ha registrato le migliori performance del segmento, poiché l’efficienza energetica è diventata una priorità e i nostri prodotti in poliuretano offrono le migliori proprietà di resistenza al calore. Abbiamo integrato la nostra acquisizione di isolanti in Irlanda e nel Regno Unito e il nuovo stabilimento sta avviando la produzione prima del previsto. In Australia e Nuova Zelanda i risultati sono stati penalizzati dall’aumento dei tassi di interesse e dalla diminuzione dei volumi. Stiamo introducendo promozioni selettive per incentivare le vendite e abbiamo aumentato i prezzi per compensare l’inflazione dei costi.

Nel primo trimestre, le vendite del Segmento Pavimentazioni Nord America sono diminuite dell’11,1%. Il Segmento ha registrato un margine operativo negativo dello 0,2% in bilancio, o positivo dello 0,5% su base rettificata, grazie all’effetto positivo dei prezzi, del mix di prodotti e degli di aumenti di produttività, compensato da inflazione, riduzione dei volumi, chiusure temporanee e investimenti di marketing incrementali. Il settore è stato messo a dura prova da un’inflazione significativa, dall’aumento dei tassi di interesse e da una maggiore restrittività nella concessione dei prestiti, che hanno indebolito il mercato immobiliare e il nostro settore. Di conseguenza, i nostri clienti stanno gestendo in modo più rigoroso i loro livelli di scorte e noi stiamo allineando la produzione alla domanda. I nostri margini dovrebbero crescere nel secondo trimestre grazie al miglioramento dei costi dei fattori produttivi e all’aumento dell’utilizzo degli impianti. Gli interventi di ristrutturazione sono stati portati avanti e ridurranno i costi nelle categorie delle superfici morbide residenziali e commerciali. Le vendite commerciali sono rimaste solide, con progetti di nuove costruzioni e ristrutturazioni in corso nella maggior parte dei canali. L’acquisizione di accessori per pavimenti commerciali completata lo scorso anno ha completato la nostra offerta di prodotti e ha portato benefici all'attività. Le vendite di superfici morbide residenziali sono diminuite più delle altre categorie. Il settore multifamiliare rimane la categoria più solida nel settore residenziale e stiamo espandendo la nostra partecipazione in questo canale. Il mercato statunitense dell'LVT sta diventando più competitivo a causa del rallentamento dell’industria e del calo dei costi di trasporto marittimo. Le importazioni dall’Asia vengono interrotte perché gli Stati Uniti richiedono la prova della conformità della loro catena di fornitura nell’ambito della legge sulla protezione dal lavoro forzato. Il nostro impianto LVT della costa occidentale sta continuando a crescere e la produzione aumenterà nel corso dell’anno. Le vendite di fogli di vinile stanno ottenendo risultati migliori perché i consumatori cercano opzioni più convenienti. Nel corso del trimestre, le vendite di laminato nel settore della vendita al dettaglio sono aumentate grazie alla sua maggiore accettazione come alternativa impermeabile, anche se i volumi negli altri canali sono diminuiti.

Il nostro settore opera in un ambiente molto diverso da quello di un anno fa. Le banche centrali di tutto il mondo stanno rialzando i tassi di interesse per rallentare le loro economie e ridurre l’inflazione. Queste manovre stanno riducendo il volume del nostro settore, in quanto vengono rimandate le vendite di nuove case e i lavori di ristrutturazione. Il settore commerciale ha resistito meglio di quello residenziale, anche se l’aumento dei tassi di interesse e le condizioni di credito più rigide potrebbero influire sugli investimenti delle imprese nel corso dell’anno. Stiamo massimizzando le vendite e la distribuzione concentrandoci sui canali con migliori performance, introducendo prodotti differenziati e offrendo un servizio e un valore migliori. Stiamo gestendo in modo proattivo le spese e le strutture dei costi per ottimizzare i nostri risultati. Prevediamo che i volumi e i prezzi del settore rimarranno sotto pressione in tutti i nostri mercati. Ci aspettiamo che i miglioramenti stagionali della domanda e la riduzione dei costi dell’energia e delle materie prime migliorino i nostri risultati futuri. Sulla base di questi fattori, prevediamo che l’EPS rettificato per il secondo trimestre sarà compreso tra 2,56 e 2,66 dollari, escludendo gli oneri di ristrutturazione, acquisizione e altri costi.

Questa flessione del settore è unica: l’occupazione rimane elevata, le aziende continuano a investire e le case mantengono le loro valutazioni. Stiamo gestendo in maniera prudente il breve periodo, mentre investiamo nella crescita a lungo termine attraverso l’innovazione dei prodotti, l’espansione delle capacità e le acquisizioni. Un bilancio solido ci permette di superare l’attuale crisi e di prepararci alla successiva ripresa del settore. A lungo termine, tutte le nostre regioni richiedono la ristrutturazione di case obsolete e la costruzione di nuove case per soddisfare le esigenze del mercato. Grazie alla nostra forza in tutte le regioni, i mercati e i prodotti, prevediamo di cogliere maggiori opportunità non appena il mercato immobiliare e l’economia si riprenderanno.

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più apprezzati nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Nell’ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di tappeti nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con attività in Australia, Brasile, Canada, Europa, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare quelle relative a performance future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e questioni simili, e quelle che includono le parole “potrebbe”, “dovrebbe”, “crede”, “anticipa”, “si aspetta” e “stima” o espressioni simili, costituiscono “dichiarazioni previsionali”. Per tali dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione dei principi dell'approdo sicuro in materia di dichiarazioni previsionali contenuta nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Non è possibile assicurare l’esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori importanti potrebbero causare una differenza nei risultati futuri: cambiamenti nelle condizioni economiche o di settore; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle merci, delle materie prime e di altri costi dei fattori di produzione; inflazione e deflazione dei mercati dei beni di consumo; oscillazioni valutarie; costi e approvvigionamento energetico; tempistica e livello delle spese in conto capitale; tempistica e attuazione degli aumenti di prezzo dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforma fiscale; reclami sui prodotti e di altro tipo; controversie legali; rischi e incertezze legati alla pandemia di COVID-19; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui la Società opera; e altri rischi identificati nelle relazioni SEC e negli annunci pubblici di Mohawk.

Conference call venerdì 28 aprile 2023, 11:00 Eastern Time

Per partecipare alla conference call tramite Internet, visitare la pagina http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2023-earnings-call . Per partecipare alla conference call telefonicamente, registrarsi in anticipo all’indirizzo https://dpregister.com/sreg/10177490/f8f85704c6 per ricevere un numero univoco di identificazione personale o comporre il numero 1-833-630-1962 per U.S./Canada e 1-412-317-1843 per collegamenti internazionali/locali il giorno della conferenza per essere assistito dagli operatori. La riproduzione sarà disponibile fino al 26 maggio 2023, telefonando al numero 1-877-344-7529 per le chiamate dagli Stati Uniti e dal Canada e al numero 1-412-317-0088 per le chiamate internazionali/locali e inserendo il codice di accesso #6741654.

Contatti: James Brunk, Direttore finanziario (706) 624-2239





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 1, 2023 April 2, 2022 Net sales $ 2,806,223 3,015,663 Cost of sales 2,162,781 2,213,535 Gross profit 643,442 802,128 Selling, general and administrative expenses 517,652 481,327 Operating income 125,790 320,801 Interest expense 17,137 11,481 Other expense (income), net (566 ) 2,438 Earnings before income taxes 109,219 306,882 Income tax expense 28,943 61,448 Net earnings including noncontrolling interests 80,276 245,434 Net earnings attributable to noncontrolling interests 38 105 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 80,238 245,329 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.26 3.79 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,582 64,686 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.26 3.78 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,846 64,970





Other Financial Information Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Net cash provided by operating activities $ 257,276 54,954 Less: Capital expenditures 128,493 129,470 Free cash flow $ 128,783 (74,516 ) Depreciation and amortization $ 169,909 141,415





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 572,858 230,559 Short-term investments 150,000 310,000 Receivables, net 2,052,362 2,044,698 Inventories 2,729,876 2,513,244 Prepaid expenses and other current assets 556,043 466,238 Total current assets 6,061,139 5,564,739 Property, plant and equipment, net 4,945,952 4,552,612 Right of use operating lease assets 396,064 384,740 Goodwill 2,022,457 2,579,385 Intangible assets, net 893,064 883,527 Deferred income taxes and other non-current assets 444,781 421,716 Total assets $ 14,763,457 14,386,719 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,056,473 1,546,463 Accounts payable and accrued expenses 2,155,412 2,220,347 Current operating lease liabilities 106,488 104,823 Total current liabilities 3,318,373 3,871,633 Long-term debt, less current portion 2,265,138 1,088,401 Non-current operating lease liabilities 304,123 293,239 Deferred income taxes and other long-term liabilities 770,117 845,843 Total liabilities 6,657,751 6,099,116 Total stockholders' equity 8,105,706 8,287,603 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,763,457 14,386,719





Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,059,334 1,064,757 Flooring NA 953,417 1,071,910 Flooring ROW 793,472 878,996 Consolidated net sales $ 2,806,223 3,015,663 Operating income (loss): Global Ceramic $ 63,317 100,338 Flooring NA (2,013 ) 95,324 Flooring ROW 75,245 134,650 Corporate and intersegment eliminations (10,759 ) (9,511 ) Consolidated operating income $ 125,790 320,801 Assets: Global Ceramic $ 5,499,366 5,240,214 Flooring NA 4,265,140 4,220,757 Flooring ROW 4,314,799 4,413,013 Corporate and intersegment eliminations 684,152 512,735 Consolidated assets $ 14,763,457 14,386,719



Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 1, 2023 April 2, 2022 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 80,238 245,329 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 32,123 1,918 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 — Release of indemnification asset — 7,263 Income taxes - reversal of uncertain tax position — (7,263 ) Income tax effect of adjusting items (3,723 ) (1,684 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 111,943 245,563 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 3.78 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,846 64,970





Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) April 1, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,056,473 Long-term debt, less current portion 2,265,138 Total debt 3,321,611 Less: Cash and cash equivalents 572,858 Net debt 2,748,753 Less: Short-term investments 150,000 Net debt less short-term investments $ 2,598,753





Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) July 2,

2022 October 1,

2022 December 31,

2022 April 1,

2023 April 1,

2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 280,510 (533,713 ) 33,552 80,276 (139,375 ) Interest expense 12,059 13,797 14,601 17,137 57,594 Income tax expense 78,176 15,569 2,917 28,943 125,605 Net earnings attributable to noncontrolling interests (79 ) (256 ) (96 ) (38 ) (469 ) Depreciation and amortization(1) 141,569 153,466 159,014 169,909 623,958 EBITDA 512,235 (351,137 ) 209,988 296,227 667,313 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,801 21,375 33,786 9,104 66,066 Inventory step-up from purchase accounting 143 1,401 1,218 3,305 6,067 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 695,771 — — 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds — 45,000 9,231 — 54,231 Adjusted EBITDA $ 514,179 412,410 254,223 308,636 1,489,448 Net debt less short-term investments to adjusted EBITDA 1.7

(1) Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022 and $15,915 for Q4 2022 in addition to $23,019 for Q1 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,806,223 3,015,663 Adjustment for constant shipping days (948 ) — Adjustment for constant exchange rates 30,960 — Adjusted net sales $ 2,836,235 3,015,663





Global Ceramic Net sales $ 1,059,334 1,064,757 Adjustment for constant shipping days (948 ) — Adjustment for constant exchange rates (6,187 ) — Adjusted net sales $ 1,052,199 1,064,757





Flooring ROW Net sales $ 793,472 878,996 Adjustment for constant exchange rates 37,147 — Adjusted net sales $ 830,619 878,996





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Gross Profit $ 643,442 802,128 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29,056 938 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 — Adjusted gross profit $ 675,803 803,066 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.1 % 26.6 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 517,652 481,327 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,058 ) (980 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 513,594 480,347 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.3 % 15.9 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Mohawk Consolidated Operating income $ 125,790 320,801 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 33,114 1,918 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 — Adjusted operating income $ 162,209 322,719 Adjusted operating income as a percent of net sales 5.8 % 10.7 %





Global Ceramic Operating income $ 63,317 100,338 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 637 — Inventory step-up from purchase accounting 2,941 — Adjusted segment operating income $ 66,895 100,338 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 6.3 % 9.4 %





Flooring NA Operating (loss) income $ (2,013 ) 95,324 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,990 105 Adjusted segment operating income $ 4,977 95,429 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 0.5 % 8.9 %





Flooring ROW Operating income $ 75,245 134,650 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 24,497 1,813 Inventory step-up from purchase accounting 364 — Adjusted segment operating income $ 100,106 136,463 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.6 % 15.5 %





Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Earnings before income taxes $ 109,219 306,882 Net earnings attributable to noncontrolling interests (38 ) (105 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 32,123 1,918 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 — Release of indemnification asset — 7,263 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 144,609 315,958





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Income tax expense $ 28,943 61,448 Income taxes - reversal of uncertain tax position — 7,263 Income tax effect of adjusting items 3,723 1,684 Adjusted income tax expense $ 32,666 70,395 Adjusted income tax rate 22.6 % 22.3 %



La società integra il suo bilancio consolidato abbreviato, preparato e presentato secondo i principi contabili US GAAP, con alcuni indicatori finanziari non-GAAP. Come richiesto dalle norme della Securities and Exchange Commission, le tabelle precedenti presentano una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP della Società con le misure GAAP statunitensi più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non-GAAP sopra indicato deve essere considerato in aggiunta all’indicatore US GAAP comparabile e potrebbe non essere confrontabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La Società ritiene che queste misure non-GAAP, se riconciliate con le corrispondenti misure US GAAP, aiutino gli investitori nel modo seguente: Misure non-GAAP sui ricavi che aiutano a identificare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi con periodi precedenti e futuri e misure non-GAAP sulla redditività che aiutano a comprendere le tendenze di redditività a lungo termine dell’attività della Società e a confrontare i profitti con periodi precedenti e futuri.

La società esclude dalle proprie misurazioni dei ricavi non-GAAP alcune voci perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze del business. Le voci escluse dalle misure dei ricavi non-GAAP della Società includono: operazioni in valuta estera e conversione.

La società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non-GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Le voci escluse dalle misure di redditività non-GAAP della Società includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione e di integrazione e altri costi, transazioni giudiziarie, riserve e spese, al netto dei proventi assicurativi, svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali a vita indefinita, contabilizzazione dell’acquisto di un’acquisizione, compreso l’incremento delle scorte rispetto alla contabilizzazione dell’acquisto, rilascio di attività di indennizzo e storno di posizioni fiscali incerte.