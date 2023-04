Xencelabs lance le Pen Display 24 Studio Series à l'échelle mondiale, permettant aux artistes de bénéficier d'un workflow créatif de niveau supérieur

English French German





PORTLAND, Ore., 30 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Pen Display 24 a fait une entrée réussie auprès du public lors de la Game Developers Conference (GDC) à San Francisco en mars 2023, et Xencelabs continuera de participer aux grands événements du secteur et à organiser des démonstrations interactives tout au long de l'année. Voici une liste non-exhaustive desdits événements :

Creative Metro Tour, 3 mai, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Creative Metro Tour, 4 mai, zone métropolitaine de Seattle, État de Washington, États-Unis

Doujin Market, 6-7 mai, Singapour

Secomp, 10-11 mai, Allemagne

Autodesk, 10-11 mai, Allemagne

Autodesk Partners Event, 11 mai, Bangkok, Thaïlande

Play @ Ledge Exhibition, 12-14 mai, Kuala Lumpur, Malaisie

Tools of the Trade, 18 mai, UCLA, Los Angeles, États-Unis

Fantasy Basel (Swiss ComicCon), 26-28 mai

Comic Con 26-28 mai, Londres

AME Burbank, 21 juin, Los Angeles, États-Unis

Siggraph, 6-10 août, Los Angeles, Californie, États-Unis

Comiket, 12-13 août, Japon

Adobe Max, 26-28 octobre, Los Angeles, Californie, États-Unis

Lightbox Expo, 27-29 octobre, Pasadena, Californie, États-Unis





« Le lancement initial à la GDC n'était que la première étape dans nos efforts visant à apporter ce nouvel outil de dessin professionnel révolutionnaire de choix à la communauté créative mondiale », a déclaré Amber Chen, directrice du marketing mondial chez Xencelabs. « La réponse préliminaire à ce nouvel outil de conception révolutionnaire a été incroyablement positive, validant tout le dur travail consacré au développement de cet écran. Les prochaines étapes de notre plan de lancement apporteront le Pen Display 24 à une audience encore plus large d'artistes et de concepteurs. »

Xencelabs a également créé une expérience technologique de réalité augmentée qui permet aux utilisateurs de simuler comment le nouvel écran s'adaptera à leur propre espace de travail. L'application simple d'emploi présente un nouveau support multi-axes qui pourra être utilisé avec l'écran dès l'été 2023.

Le Pen Display 24 de Xencelabs a été crée en partenariat avec plus de 100 professionnels créatifs qui ont fourni des informations précieuses en termes de conception, de caractéristiques et d'ergonomie. Cet effort collaboratif a donné lieu à une solution améliorant la productivité et pouvant être personnalisée selon les préférences de l'utilisateur. Les professionnels créatifs du monde entier, comme l'influenceur et illustrateur industriel indonésien Kevin Tan et le graphiste, instructeur et auteur britannique Dave Clayton , ont réagi de manière positive aux caractéristiques innovantes du Pen Display 24.

L'écran rejoint la gamme complète d'outils de conception numérique professionnels de Xencelabs, comprenant sa Pen Tablet Medium, sa Pen Tablet Small, et la télécommande personnalisable Quick Keys – créant ainsi un portefeuille complet d'outils de dessin professionnels disponibles pour les communautés créatives dans le monde entier.

Les utilisateurs peuvent commencer à travailler avec le Pen Display 24 immédiatement après avoir téléchargé leur pilote préféré (Mac, PC, ou Linux) et connecté l'écran. Le pilote Linux fonctionne d'une manière similaire aux pilotes Windows et Mac et possède une fonctionnalité totale.

Le Xencelabs Pen Display 24 est disponible en pré-commande dès maintenant . Il sera disponible au deuxième trimestre 2023 aux prix suivants : 1 899 $, 1 850 £ et 2 099 €.

Xencelabs invite tout le monde à suivre ses chaînes sur les réseaux sociaux pour les événements à venir et un programme mensuel de démonstrations et formations en ligne. Pour tout complément d'information sur Xencelabs et ses outils de dessin professionnel, veuillez consulter le site www.xencelabs.com .

Xencelabs Technologies Limited.

Pretty Leung

Responsable senior du marketing mondial

e : pretty.leung@xencelabs.com