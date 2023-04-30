業內頂尖的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Hesai Group 投資者在本所對 HSAI 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, April 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒：根據和／或可追溯到 HSAI (NASDAQ: HSAI) 於 2023 年 2 月進行的首次公開募股（「IPO」）購買了該公司證券的人士，本所發起的證券集體訴訟的首席原告重要截止日期為 2023 年 6 月 6 日。



影響：如果您購買了 Hesai 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據勝訴收費安排無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Hesai 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13347 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，暸解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 6 月 6 日前向法院提出申請。首席原告人是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據該訴訟，IPO 註冊聲明載有虛假及╱或誤導性陳述及╱或未能披露：(1) Hesai Group 的毛利潤率下降是由於內部利用率下降；(2) Hesai Group 第四季度的毛利潤率為 30% ——這是在修訂後的註冊聲明日期之前一個多月達成的；及 (3) 因此，在所有相關時間，被告的公開報表都存在重大虛假和誤導性，而且屬於疏忽編製。

如欲加入 Hesai 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13347 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，暸解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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律師廣告。先前的結果並不保證能獲得類似的結果。

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