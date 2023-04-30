LAZR 投資者新聞：知名投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Luminar Technologies, Inc. 的投資者查詢有關證券集體訴訟調查的事宜 - LAZR

紐約, May 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Luminar Technologies, Inc. (NASDAQ: LAZR) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Luminar 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：如果您購買了 Luminar 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據勝訴收費安排無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

接下來採取的行動：如欲加入潛在的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=14243 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

所關何事：在 2023 年 3 月 17 日前後，多家媒體報道稱，以色列初創企業 Lidwave 指控 Luminar 在最近的一次投資者會議上展示了其處理器的圖像，並在其網站上的材料中展示了其處理器的圖像，並試圖將 Lidwave 芯片冒充為 Luminar 自有技術。因此，Lidwave 威脅要對 Luminar 提起法律訴訟。Luminar 隨後從投資者介紹、網站和一支 YouTube 影片中刪除了相關圖片。

受此消息影響，在下一個交易日，即 2023 年 3 月 20 日，Luminar 股價下跌每股 0.68 美元，跌幅 8%，最終收盤價為每股 7.80 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多這樣的公司實際上並不進行證券集體訴訟。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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