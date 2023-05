Sportsdirektør på plads i AaB A/S

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2023/09

Aalborg, 1. maj 2023

Ole Jan Kappmeier bliver fra 1. juni 2023 sportsdirektør i AaB, hvor han vil udgøre direktionen sammen med økonomichef og midlertidig administrerende direktør Jesper Dalum.

Ole Jan Kappmeier er en del af den tyske storaktionærgruppe, Sports Strategy Excellence 22 (SSE 22), som ved en forestående aktieemission vil erhverve cirka 20 procent af aktierne i AaB A/S.



Ole Jan Kappmeier var med til at stifte BPTC Sports i Hamburg, hvor Ole Jan Kappmeier fungerede som administrerende direktør. Her har han fokuseret på at udvikle klubidentitet og strategier for professionelle sportsklubber. Han har tidligere været sportslig projektkoordinator for Hamburger SV, hvor han var ansvarlig for den strategiske og konceptuelle udvikling i Hamburger SV’s ungdomsafdeling.

