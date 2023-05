Raven Apresenta Novos Avanços Tecnológicos na Agrishow 2023

Portuguese Spanish

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, May 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Raven Industries apresenta duas novas adições inovadoras ao seu portfólio de agricultura de precisão autônoma na Agrishow 2023: Direção elétrica DirecSteer™ e tecnologia Augmenta Sense & Act. Esses novos desenvolvimentos expandem o portfólio de produtos da Raven, permitindo que a empresa se torne o principal fornecedor de soluções preferenciais para sua base de clientes em expansão. As novas tecnologias são a prova de que a Raven está expandindo as capacidades em todos os níveis do seu Path to Autonomy, oferecendo aos clientes mais opções para automatização de equipamentos.



“Para avançar realmente a agricultura com tecnologia, atendemos aos clientes com soluções intuitivas que facilitam suas vidas”, disse Eric Shuman, gerente geral da Raven. “Tanto o DirecSteer quanto a Augmenta ajudam a Raven a alcançar esse objetivo de novas maneiras. O DirecSteer nos permite simplificar a direção automática para equipamentos agrícolas, e a integração da pila de tecnologia Augmenta do nosso portfólio será fundamental para a introdução de uma das muitas soluções práticas Sense & Act no mercado.”

Raven DirecSteer: Direção Elétrica Simples, Silenciosa e Potente

O DirecSteer é a mais recente solução de direção automática retrofit da Raven. A solução de pós-venda pronta para uso reduz o estresse, tornando a direção automática simples, segura e silenciosa — permitindo que os motoristas se concentrem em outros aspectos importantes da sua operação. O potente acionamento elétrico da DirecSteer é de alto torque, com operação silenciosa em uma unidade de custo competitivo e fácil de instalar em todas as marcas de equipamentos. A solução de pós-venda é escalável, de precisão de submétrica a sub-polegada.

O DirecSteer expande a liderança em tecnologia de orientação e o excelente suporte ao cliente da Raven, atendendo aos segmentos de mercado OEM de tratores, além da sua base existente de clientes. A Raven continua sendo o fornecedor de soluções de direção para OEMs, varejistas e agricultores em todo o mundo.

“Com o DirecSteer, os clientes têm uma experiência de direção automática mais confortável desde a compra até a instalação e o uso”, disse Frank Dorenkamp, diretor de negócios da Raven para a América Latina e a EMEA. “É uma adição valiosa para qualquer cabine.”

Os clientes interessados no DirecSteer podem entrar em contato diretamente com seu representante da Raven ou entrar em contato usando o Formulário de Contato da Equipe de Vendas.

Raven + Augmenta: Integração para Criação de Soluções Práticas de Sensor e Ação

A Raven também está destacando sua recente integração com a Augmenta, apresentando seu inovador conceito de aplicação de taxa variável Sense & Act para aplicações de pulverização e disseminação. A solução usa a inteligência artificial e a visão de câmera para controlar automaticamente as taxas de aplicação e maximizar a eficácia dos nutrientes.

A configuração simples montada no teto com o sensor único da solução facilita a instalação e a economia instantânea para os agricultores. O conceito Augmenta Sense & Act expande ainda mais os benefícios da agricultura autônoma, economizando nos custos de insumos e reduzindo o impacto ambiental negativo, aumentando o rendimento. Por exemplo, a integração da capacidade de percepção da Augmenta com o sistema líder da indústria Hawkeye® 2 Nozzle Control da Raven, pode minimizar a aplicação de herbicidas com alta precisão, controlando efetivamente as ervas daninhas sem desperdiçar insumos. O versátil sistema Augmenta também pode ser usado em aplicações de nitrogênio, dessecante pré-colheita, desfolhante, PGR e fungicida.

A solução Augmenta é uma integração fundamental para a Raven, pois desenvolve uma solução prática e orientada por valor para atender a um crescente mercado Sense & Act. Depois de totalmente integrada, a solução passa a ser um sistema fácil de usar e fácil de instalar para os clientes, oferecendo economia em todas as aplicações de taxa variável.

Os participantes podem visitar a Raven no estande #A7a da Agrishow para ver as soluções DirecSteer e Sense & Act de 1 a 5 de maio de 2023.

Sobre a Raven Industries, Inc.

Dedicada ao avanço da agricultura por meio de tecnologia e inovação, a Raven Industries fornece produtos e sistemas inovadores e de alto valor que ajudam os agricultores a servir o mundo. Há décadas, a Raven está comprometida em maximizar a eficiência operacional dos agricultores. Hoje, seu trabalho inovador em sistemas autônomos está viabilizando novas possibilidades na agricultura — com a condução de tratores no campo, conexão sem fio com o escritório e a cabine, e proteção do meio-ambiente com saídas controladas. A Raven é uma subsidiária da CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI), uma empresa mundial de equipamentos e serviços especializada na Agricultura e Construção. Para mais informação, visite https://ravenind.com.

