Immatics gibt erstes Opt-in von Bristol Myers Squibb für TCR-T-Zelltherapiekandidaten aus aktueller strategischer Multi-Target-Kollaboration bekannt

Bristol Myers Squibb hat die erste Option in Anspruch genommen und eine globale Lizenzvereinbarung mit Immatics für den ersten TCR-T-Zelltherapie-Produktkandidaten abgeschlossen; die bestehende Kollaboration der beiden Unternehmen umfasst die Entwicklung von vier TCR-basierten adoptiven Zelltherapien für die Behandlung solider Tumore

Immatics erhält eine Optionsausübungszahlung von 15 Millionen US-Dollar und hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 490 Millionen US-Dollar, zusätzlich zu gestaffelten Tantiemen auf den Nettoproduktumsatz

Tübingen, Deutschland & Houston, Texas, 1. May 2023 – Immatics N.V. (NASDAQ: IMTX, „Immatics“), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von T-Zell-basierten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs fokussiert, gab heute bekannt, dass Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) seine Option ausgeübt hat und mit Immatics eine weltweite Exklusivlizenz für den ersten TCR-T-Zelltherapie-Kandidaten (T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zellen) aus der laufenden Zusammenarbeit abgeschlossen hat.

Im Rahmen der 2019 geschlossenen strategischen Multi-Target-Kollaboration, die 2022 erweitert wurde, entwickelt und validiert Immatics vier TCR-T-Zielstrukturen (Targets) und die dazu passenden TCR-T-Produktkandidaten bis hin zum finalen Produktkandidaten. Bristol Myers Squibb kann Optionsrechte ausüben und die alleinige Verantwortung für die künftige weltweite Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der TCR-T-Zelltherapien erwerben. Diese erste Ausübung des Optionsrechts ist für einen neuartigen TCR-T-Produktkandidaten gegen eine Zielstruktur, die in mehreren soliden Tumoren vorkommt. Immatics erhält eine Optionsausübungszahlung von 15 Millionen US-Dollar.

„Die Opt-in Entscheidung von Bristol Myers Squibb ist ein Zeichen für den Erfolg unserer kontinuierlichen Zusammenarbeit. Das Ziel unserer Partnerschaft ist es, Immatics‘ Fähigkeiten zur Entwicklung innovativer Zelltherapien zu nutzen, um den Weg zu künftigen bahnbrechenden Behandlungsoptionen für Patienten zu ebnen“, kommentierte Dr. Harpreet Singh, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Immatics. „Unser Ziel bleibt stets gleich: das Leben von Krebspatienten entscheidend zu verbessern. Wir sind hochmotiviert, sowohl unsere eigenen Pipeline-Programme als auch die Produktkandidaten, die wir gemeinsam mit Bristol Myers Squibb und anderen Partnern entwickeln, weiter voranzutreiben.“

Die TCR-T-Programme, die im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt werden, richten sich gegen Zielstrukturen solider Tumore, die von Immatics mit Hilfe der firmeneigenen XPRESIDENT®-Technologie selektiert wurden. Mit der XCEPTOR® TCR-Discovery- und Entwicklungsplattform werden hochspezifische TCRs gegen diese Zielstrukturen identifiziert und optimiert. Immatics hat für jedes Programm einen Anspruch auf bis zu 505 Millionen US-Dollar an Optionsausübungszahlungen, regulatorischen und kommerziellen Meilensteinzahlungen sowie auf zusätzliche gestaffelte Tantiemen auf den Nettoumsatz des lizenzierten Produkts.

Über Immatics

Immatics entwickelt zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs. Unsere Mission ist es, das Potenzial von T-Zellen für Patienten voll auszuschöpfen und neue Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen. Wir identifizieren tumorspezifische Zielstrukturen und entwickeln dazu passende T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden können. Dieses firmeneigene Know-how ist die Basis unserer Pipeline adoptiver Zelltherapien und bispezifischer TCR-Moleküle sowie unserer Kollaborationen mit weltweit führenden Pharmaunternehmen.

Weitere Details zu Immatics, einschließlich aller kursrelevanter Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.immatics.com oder folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Instagram, Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in der Pressemitteilung, können als in die Zukunft gerichtete Aussagen angesehen werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen, beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Immatics. So sind beispielsweise Aussagen über den Zeitplan von Produktkandidaten sowie Immatics' Fokus auf Partnerschaften, um seine Strategie voranzubringen, zukunftsgerichtete Aussagen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie „kann“, „sollte“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „schätzt“, „voraussehen“, „glaubt“, „prognostiziert“, „potenziell“, oder „fortsetzen“ oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von Immatics und seinem Management als sinnvoll erachtet werden, aber grundsätzlich ungewiss sind. Von Zeit zu Zeit können neue Risiken und Ungewissheiten auftauchen, und es ist nicht möglich, alle Risiken und Ungewissheiten vorherzusagen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich: verschiedene Faktoren, die sich der Kontrolle des Managements entziehen, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen; sowie andere Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Nichts in dieser Präsentation sollte als eine Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden, dass die hierin dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der beabsichtigten Ergebnisse dieser zukunftsgerichteten Aussagen erreicht wird. Der Leser sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, die nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie veröffentlicht wurden. Immatics übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die wissenschaftlichen und klinischen Daten in dieser Pressemitteilung sind vor Abschluss der klinischen Studie und dem dazugehörigen Bericht per Definition als vorläufig anzusehen, vorbehaltlich weiterer Qualitätsprüfungen, einschließlich der üblichen Überprüfung der Quelldaten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zum besseren Verständnis mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

