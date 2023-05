¡La marca Sorenson consigue el oro! Gana la mayor distinción en los premios Hermes Creative 2023 por sus excepcionales campañas de marketing y gestión de marca 

English Spanish

SALT LAKE CITY, May 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, Sorenson ha sido reconocido como ganador del premio de oro en los premios Hermes Creative 2023, en la categoría de marketing «actualización de marca» por su rigurosa actualización de marca en seis semanas que ha fijado un nuevo estándar de inclusión en el sector. Sorenson ha sido galardonado por su excelente trabajo y fomento del carácter filantrópico de los profesionales de la comunicación y el marketing. El premio a Sorenson, con 6500 participantes este año, es prueba del compromiso con la excelencia de la empresa.



«Es muy gratificante que se haya reconocido nuestra pasión por la conexión humana en los premios Hermes Creative 2023», ha afirmado Camila Casale, directora de marketing. «Nuestro equipo se dedica a elaborar contenido convincente e impactante, que no solo muestre nuestras soluciones de comunicación accesible, sino que también cuente historias inspiradoras de las personas y comunidades a las que atendemos. Este apreciado reconocimiento nos motiva para continuar rompiendo las barreras y mejorando nuestras estrategias creativas para fomentar conexiones más profundas e impulsar el cambio positivo».

Durante dos décadas, Sorenson ha sido líder en la oferta de comunicaciones, tecnología y servicios accesibles a las comunidades de personas sordas y con problemas de audición en Estados Unidos y, más recientemente, en Reino Unido. Sorenson ha revolucionado la forma en la que se comunican las personas sordas y con dificultades de audición con servicios de telefonía por Internet con subtitulado, interpretación remota a través de video en lengua de signos americana y británica, e interpretación presencial en lengua de signos. El compromiso de Sorenson con la oferta de servicios de comunicación accesible se ha ampliado para incluir a las comunidades diversas de todo el mundo y, en la actualidad, procesan más de 140 millones de conversaciones al año.

Los premios Hermes Creative son administrados por la Asociación de Profesionales de Comunicación y Marketing (AMCP, por sus siglas en inglés), que está compuesta por varios miles de profesionales de marketing, comunicación, publicidad, relaciones públicas, producción de medios digitales y autónomos. El objetivo de la AMCP es apoyar a los profesionales creativos que contribuyen con sus talentos únicos a organizaciones benéficas y de servicio público, como Sorenson.

«Nuestra idea de marca es el motor de nuestro nuevo enfoque de comunicación visual», ha explicado Casale. «Sorenson es la capa conectora que crea un tapiz infinito de conexiones a nivel mundial y proporciona una plataforma para comunicar ideas y emociones más allá de las palabras. Nuestro logotipo, inspirado por ese tapiz conector, es un símbolo de nuestro compromiso con la conexión y la comunicación».

Los jueces de los premios Hermes Creative son profesionales experimentados del sector que buscan reconocer a empresas como Sorenson, que superan un elevado estándar de excelencia y sirven como punto de referencia para el sector.

Sorenson tiene el honor de encontrarse entre los ganadores del premio de oro de este año y continúa dedicándose a la oferta de productos y servicios excepcionales de comunicación, que permiten una comunicación fluida a las personas sordas, con dificultades de audición y que signan y hablan idiomas distintos.

Sobre Sorenson

Sorenson es uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, que combina tecnología patentada con soluciones orientadas a las personas. Trabajamos por aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas por medio de soluciones comunicativas para todos: servicios de subtitulado de llamadas y retransmisión en video, interpretación de lengua hablada y lengua signada presencial y remotamente y servicios lingüísticos de posproducción. El impacto de nuestra empresa se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. De acuerdo con el Plan de acción y visión ESG e impacto de Sorenson, estamos revisando nuestra huella de carbono, tratando las barreras al progreso y la accesibilidad para empleados sordos e implementando un programa de diversidad para proveedores. Sorenson es una empresa, propiedad de minorías, que está comprometida con la ampliación de oportunidades para las comunidades desfavorecidas y defiende la cultura de la pertenencia. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: sorenson.com o es.sorenson.com.

Contacto de prensa

Ann Bardsley

Directora de Relaciones públicas

Sorenson 801-287-9400

abardsley@sorenson.com

Exención de responsabilidad

CaptionCall y Olelo by Sorenson solamente están disponibles en Estados Unidos. LA LEY FEDERAL PROHÍBE QUE LAS PERSONAS QUE NO SEAN USUARIOS CON PÉRDIDA AUDITIVA REGISTRADOS UTILICEN TELEFONÍA POR INTERNET (IP) CON SUBTITULADO CON LOS SUBTÍTULOS ACTIVADOS. Es posible que el servicio de telefonía por Internet con subtitulado cuente con un operador en vivo. El operador genera los subtítulos de lo que dice la otra parte en la llamada. Estos subtítulos se envían a su teléfono. Un fondo de administración federal paga el coste de cada minuto de subtítulos generados. No se repercute ningún coste en las personas que cumplan con los requisitos para el servicio. El teléfono CaptionCall y la aplicación Olelo siguen siendo propiedad de Sorenson para ofrecer ayuda, asesoramiento y actualizaciones regulares. Información sobre patentes: www.Sorenson.com/Legal

Si elige Sorenson como proveedor por defecto, puede transferir su número de 10 dígitos actual de otro proveedor a Sorenson, o Sorenson puede ofrecerle uno para el área geográfica en la que viva o trabaje. Si más adelante cambia su proveedor por defecto, puede transferir su número a ese proveedor. Cuando seleccione Sorenson, debe proporcionar la dirección física (es decir, la ubicación registrada) desde la que realiza la llamada a Sorenson, de modo que Sorenson pueda dirigir correctamente las llamadas que pudiera hacer al 911. Si se muda o cambia su ubicación, debe notificar a Sorenson de inmediato. Puede actualizar su ubicación registrada en su videófono Sorenson llamando al (801) 386-8500 o entrando en sorenson.com/support/vrs/manage-account. Sorenson le confirmará la recepción de la información de su ubicación registrada. Las llamadas de emergencia realizadas a través de TRS por Internet podrían no funcionar de la misma manera que el servicio tradicional de E911. Por ejemplo, es posible que no pueda llamar al 911 si hay un fallo en el servicio de Internet o se corta la corriente eléctrica, y podría ocurrir que su llamada al 911 no se dirigiera correctamente si no hubiera actualizado su ubicación registrada. Para obtener más información sobre el proceso de obtención de los números de 10 dígitos y los límites y riesgos asociados al uso de VRS de Sorenson para hacer llamadas al 911, visite la web de Sorenson: sorenson.com/legal.