Westport Fuel Systems heet de nieuwe Executive Vice President Product Development en Chief Technology Officer welkom

VANCOUVER, British Columbia, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ('Westport' of het 'Bedrijf') (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), een wereldleider in alternatieve brandstoftechnologieën met lage emissies voor de transportsector, kondigde vandaag de benoeming van Fabien G. Redon tot Chief Technology Officer (CTO) en Executive Vice President Product Development aan. Redon zal in deze functie rechtstreeks rapporteren aan David M. Johnson, als zijnde Chief Executive Officer van het bedrijf.



In zijn functie van Chief Technology Officer en Executive Vice President krijgt Redon de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling en levering van producten voor schone alternatieve brandstoftoepassingen, van concept tot klant in de wereldwijde transport- en off-roadmarkten. Daarnaast zal hij de globale integratiestrategieën implementeren om het wereldwijde gebruik van hulpbronnen te optimaliseren.

“Fabien heeft ruime ervaring in technisch leiderschap waarmee Westport de afdelingen innovatie en technologie verder kan uitbouwen en ook de efficiëntie kan verbeteren," aldus David M. Johnson, Chief Executive Officer voor Westport Fuel Systems. "Voor onze strategische groeidoelstelling is de ontwikkeling en levering van de juiste oplossing op het juiste moment, overeenkomstig de behoeften van onze wereldwijde klanten, van cruciaal belang. We hebben er alle vertrouwen in dat Fabien deze activiteiten in goede banen zal leiden, met de steun van het wereldwijde productontwikkelingsteam van Westport."

Voor zijn aanstelling bij Westport was Redon vijf jaar lang Executive Vice President en CTO van Achates Power. Voorafgaand aan zijn meest recente positie bekleedde Redon verschillende andere leidinggevende functies bij Achates Power, waarbij hij verantwoordelijk was voor nieuwe technologieën, duurzame prestaties en emissiereductie. Bovendien bekleedde hij ook leidinggevende functies bij toonaangevende internationale bedrijven waaronder General Motors en Detroit Diesel.

Redon neemt deze functie op zich per 1 mei 2023.

