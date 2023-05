English Finnish

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 2.5.2023 klo 9.00



Marimekko-päivä 12.5. Esplanadin puistossa ja myymälöissä eri puolilla Suomea – Helsinkiin avataan Marimekko-kesäterassi

Marimekko kutsuu yhteisönsä juhlistamaan kesän ensihetkiä perjantaina 12. toukokuuta 2023 järjestettävän Marimekko-päivän Esplanadin puistonäytökseen sekä myymälätapahtumiin eri puolille Suomea. Samassa yhteydessä Helsingissä avajaisiaan viettää maailman ensimmäinen Marimekko-kesäterassi.

Marimekko-päivässä nähdään värikästä kesämuotia sekä nautitaan kesäisestä tunnelmasta. Päivään kuuluu jokavuotinen Esplanadin puistossa pidettävä kaikille avoin muotinäytös live-musiikin tahdittamana. Tämän vuoden näytöksessä Marimekon toimitusjohtajan Tiina Alahuhta-Kaskon juontajapariksi on kutsuttu toimittaja Maria Veitola. Tapahtuman pääesiintyjänä on kuulaasta ja utuisesta klubisoundista tunnettu Malla.

Vuoden 2023 kesämallisto heijastaa Marimekon elämänfilosofiaa, optimistisen ajattelun voimaa. Mallistossa Marimekon arkkityyppisiluetteja koristavat rohkeat päävärit ja lähes vesivärimäiset sävyt eri vuosikymmenillä suunnitelluissa kukkakuvioissa. Tänä vuonna osa muotinäytöksen malleista löytyi avoimen haun kautta Marimekko-yhteisön jäsenistä. Näytöksessä näkyy näin vielä aiempaa vahvemmin Marimekko-yhteisön moninaisuus ja positiivinen energia.

Marimekko-päivä laajenee tänä vuonna myös muualle Suomeen. Päivää juhlistetaan valikoiduissa Marimekon myymälöissä eri tavoin. Aktiviteetteja järjestetään Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa sekä Helsingin Aleksinkulman ja Esplanadin myymälöissä.

Marimekko Terassi on urbaani keidas keskellä Helsinkiä

Marimekko avaa maanantaina 8. toukokuuta 2023 kesäterassin yhdessä The Glass -ravintolan kanssa Marimekon Esplanadin lippulaivamyymälän yhteyteen osoitteeseen Pohjoisesplanadi 33. Marimekko Terassi -niminen ulkoilmabistro tarjoilee Marimekon värien ja kuvioiden täyteisessä miljöössä The Glassin tyylillä pohjoismaisia ruokaelämyksiä. Marimekko Terassi on avoinna sunnuntaihin 27. elokuuta 2023 saakka.

”Esplanadin muotinäytöksemme on tuonut jo vuosikymmenien ajan kesäistä iloa ja väriä Helsingin keskustaan. Nyt haluamme olla osaltamme elävöittämässä Helsingin ydinkeskustaa koko kesäkauden ajan avaamalla Marimekko-teemaisen terassin yhdessä The Glassin kanssa. Kokemuksellinen bistrokonsepti ilmentää luovaa ja optimistista lifestyle-filosofiaamme sekä tarjoaa Marimekon yhteisölle inspiroivan kohtaamispaikan kotikaupunkimme sydämessä”, kertoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Marimekon kesänäytökset Esplanadin puistossa perjantaina 12.5.2023 klo 12, 13.30, 16 ja 18. Tutustu ohjelmaan täällä.

Lisätietoja:

Lotta Roitto, Marimekon viestintä

Puh. 09 7587 233

lotta.roitto@marimekko.com

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 30,4 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 460 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com