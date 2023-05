Crayon Hungary et Grape Solutions annoncent un accord de collaboration stratégique

English French German

BUDAPEST, Hongrie, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grape Solutions Plc., une société de développement de logiciels de premier plan dont le siège est situé à Budapest, en Hongrie, annonce un partenariat stratégique à long terme avec Crayon Hungary, un leader des services de conseil en informatique dont le siège est situé à Budapest, en Hongrie.



Ce partenariat stratégique à long terme garantit à Crayon et à Grape Solutions de trouver de nouvelles opportunités et de pénétrer plus rapidement sur les marchés tout en rendant plus efficace la transformation numérique de leurs clients grâce à leurs services et compétences respectifs. L'accord permettra aux entreprises d'apparaître conjointement lors d'événements commerciaux et de coopérer activement à l'expansion de leur portefeuille d'activités.

Crayon Global, dont le siège est situé à Oslo, en Norvège, emploie plus de 3 300 salariés dans 47 pays et fournit un support commercial et technique à ses clients afin de les aider à construire une base sécurisée pour la mise en œuvre réussie de leur transformation numérique centrée sur le cloud. Fort de plus de 16 années d'expertise en développement de logiciels et en conseil informatique, Grape Solutions fournit divers services technologiques à ses clients des secteurs du pétrole, de l'énergie, de la banque et de l'assurance, tels que le développement d'applications, la veille économique (BI), l'automatisation des processus robotiques (RPA) ou externalisation de l'informatique. Grape Solutions a développé des produits logiciels clés-en-main afin de résoudre les défis liés à la mobilité électrique, à la gestion efficace de la consommation d'énergie, à l'IdO ou aux opérations commerciales générales au cours des dernières années, permettant ainsi à ses clients de répondre rapidement aux opportunités commerciales.

« La numérisation transforme en profondeur le fonctionnement de toutes les entreprises, de l'automatisation des processus à l'émergence de nouveaux business models numériques. En optimisant les coûts informatiques, Crayon permet aux entreprises d'utiliser les ressources économisées dans les opérations quotidiennes au profit de l’innovation, améliorant ainsi leur efficacité et leur compétitivité. Nous vous aidons à optimiser votre capacité à innover en tirant parti des technologies cloud, en exploitant les actifs de données de votre entreprise ou, de plus en plus, en utilisant l'intelligence artificielle de ChatGPT », a déclaré Tamás Sőrés, directeur général de Crayon Hungary Ltd.

« Parce que les activités de Crayon et de Grape Solutions sont complémentaires dans plusieurs domaines, nous nous engageons conjointement dans les technologies hybrides et cloud ainsi que dans les approches de plateforme évolutive lorsque nous développons des produits pour nos clients. En plus de l'orientation technologique, nous suivons une logique similaire en termes de mise en place d'équipes professionnelles, car nous sommes convaincus que la valorisation et la formation continue des membres de nos équipes est la réponse à la satisfaction client à long terme. Grâce à notre partenariat avec Crayon, nous sommes en mesure de fournir à nos clients la contribution informatique la plus complète jamais proposée à ce jour », a ajouté Szilárd Széll, PDG de Grape Solutions Plc.

