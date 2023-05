English Dutch French

Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 2 mei 2023 (8.30 CEST)

Wijzigingen bij de statutair bestuurder van KBC Ancora

Marc De Ceuster werd op 28 april 2023 benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Almancora Beheersmaatschappij, met een deeltijds mandaat. Hij zal vanaf 18 mei 2023 Katelijn Callewaert vervangen, die haar mandaat beëindigt. Paul Demyttenaere wordt benoemd als onafhankelijk bestuurder en wordt voorzitter van de Raad van Bestuur. Jos Peeters beëindigt zijn mandaat als bestuurder en wordt opgevolgd door Mathilde Remy.

De selectieprocedure werd gevoerd met het oog op continuïteit. Voor de Raad van Bestuur was een voortzetting van de hoogstaande kwaliteit van het management van KBC Ancora primordiaal. Als kernaandeelhouder van KBC Groep heeft KBC Ancora ook sterke en competente vertegenwoordigers nodig.

Marc De Ceuster nieuwe gedelegeerd bestuurder voor KBC Ancora

Met Marc De Ceuster als gedelegeerd bestuurder (bestuurder A) van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, heeft KBC Ancora een sterk profiel. Hij vervoegt Franky Depickere die voltijds gedelegeerd bestuurder is van Almancora Beheersmaatschappij NV, de statutair bestuurder van KBC Ancora NV.

KBC Groep maakte op 3 april 2023 reeds bekend dat Marc De Ceuster aan haar Algemene Vergadering van 4 mei wordt voorgedragen als bestuurder voor de Raad van Bestuur van KBC Groep, waar hij ook voorzitter van het Auditcomité zou worden.

Marc De Ceuster (°1962) is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA) en licentiaat in de Rechten (UIA). Sinds 2002 is hij Professor Financiële Economie aan de Universiteit Antwerpen. Hij is Academic Director geweest aan de Antwerp Management School en voormalig lid van de Algemene Raad van de Antwerp Management School. Hij is ook voormalig lid van de Raad van Toezicht van Arkea Direct Bank. Hij zetelde ook zes jaar in de Raad van Bestuur van KBC Groep namens de Vlaamse Regering.

Hij werd op 29 november 2019 benoemd tot onafhankelijke bestuurder van Almancora Beheersmaatschappij NV (bestuurder C) en aangesteld als voorzitter van het Auditcomité. Sinds 26 november 2021 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur. In die functie wordt hij opgevolgd door Paul Demyttenaere.

Paul Demyttenaere wordt onafhankelijk bestuurder en voorzitter voor KBC Ancora

Paul Demyttenaere volgt sinds 28 april 2023 Marc De Ceuster op als onafhankelijk bestuurder (bestuurder C) en wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij.

Paul Demyttenaere (°1962) is landbouwkundig ingenieur en doctor in de landbouwwetenschappen. Hij volgde de opleiding Middelmanagement aan de Vlerick Businessschool. Na een aantal jaren als onderzoeker aan de faculteit Landbouwwetenschappen aan de UGent, bekleedde hij diverse management functies bij REO Veiling. Van 2008 tot 2022 was hij daar algemeen directeur. Hij is Change manager bij oa Pork.be en Vives. Hij bouwde een rijke bestuurlijke ervaring op bij diverse bedrijven waaronder Cera en Euro Pool Group.

Mathilde Remy wordt bestuurder vanuit de vennotenbeweging van Cera

Vijf bestuurders B van Cera zetelen als vertegenwoordigers van de vennotenbeweging van Cera ook in de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV, de statutair bestuurder van KBC Ancora. Jos Peeters beëindigt zijn mandaat als bestuurder en wordt opgevolgd door Mathilde Remy.

Mathilde Remy (°1991) behaalde de diploma’s van Bachelor in Economics and Management en Master in Management Sciences – Social Entrepreneurship aan HEC – Management School aan de universiteit van Luik. Sinds mei 2019 werkt ze als Sourcing en Masterdata Team Leader bij Newpharma. Sinds 20 december 2019 is ze bestuurder van Cera Beheersmaatschappij.





Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het Comité van Dagelijks Bestuur: “Uit naam van de Raden van Bestuur en het management van KBC Ancora en uit mijn persoonlijke naam wil ik Katelijn Callewaert en Jos Peeters van harte danken voor hun inzet en bijdrage de voorbije jaren. Met de benoeming van Marc De Ceuster tot gedelegeerd bestuurder, Paul Demyttenaere tot onafhankelijk bestuurder en Mathilde Remy tot bestuurder B is er een uitstekende opvolging verzekerd en zullen Cera en KBC Ancora hun rol binnen de KBC-groep verder ten volle kunnen spelen.”

---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

01 september 2023 (17.40 CEST) Jaarlijks communiqué boekjaar 2022/2023

26 september 2023 (17.40 CEST) Jaarverslag 2022/2023 beschikbaar

27 oktober 2023 Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans

tel.: +32 (0)16 27 96 72

e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

