Ophævelse af suspension for afdeling under Investeringsforeningen BankInvest

København K, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for nedenstående afdelinger.

Afdeling ISIN Short name Børsnoterede Alternativer Akk. A DK0061925484 BAIBAA Bæredygtige Klimaaktier Akk. A DK0062265310 BAIKLA Bæredygtige Klimaaktier A DK0062265153 BAIBDA BIX Globale Aktier ESG Universal KL DK0061133709 BAIBGAEUKL Europa Small Cap Aktier A DK0060571362 BAIESCA Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) DK0061409711 BAIGLA Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle) DK0061410057 BAIGAA Globale Aktier Ansvarlig Udvikling A DK0061271426 BAIGABUA Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. A DK0061271699 BAIGABUAKKA Højt Udbytte Aktier A DK0060293538 BAIHUAA Højt Udbytte Aktier Akk. A DK0061151362 BAILDOBA Value Globale Aktier A DK0060978716 BAIULA



Hvis der er spørgsmål, kontakt da Teamleder for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.



Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør