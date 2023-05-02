Ophævelse af suspension for afdeling under Investeringsforeningen BankInvest

| Source: Investeringsforeningen BankInvest Investeringsforeningen BankInvest

København K, DENMARK

København K, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for nedenstående afdelinger.

AfdelingISINShort name
Børsnoterede Alternativer Akk. ADK0061925484BAIBAA
Bæredygtige Klimaaktier Akk. ADK0062265310BAIKLA
Bæredygtige Klimaaktier ADK0062265153BAIBDA
BIX Globale Aktier ESG Universal KLDK0061133709BAIBGAEUKL
Europa Small Cap Aktier ADK0060571362BAIESCA
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle)DK0061409711BAIGLA
Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle)DK0061410057BAIGAA
Globale Aktier Ansvarlig Udvikling ADK0061271426BAIGABUA
Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. ADK0061271699BAIGABUAKKA
Højt Udbytte Aktier ADK0060293538BAIHUAA
Højt Udbytte Aktier Akk. ADK0061151362BAILDOBA
Value Globale Aktier ADK0060978716BAIULA


Hvis der er spørgsmål, kontakt da Teamleder for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør