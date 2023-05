Le rapport de l’Indice de santé mentale de TELUS Santé révèle que deux travailleurs canadiens sur cinq ont subi un traumatisme qui a eu des répercussions à long terme sur leur santé mentale

English French

Les scores relatifs à la productivité demeurent préoccupants, car 50 pour cent des travailleurs se sont sentis désorganisés au cours du dernier mois et 42 pour cent ont eu de la difficulté à commencer ou à terminer des tâches importantes.

TORONTO, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé (auparavant LifeWorks) a publié aujourd’hui son rapport mensuel de l’Indice de santé mentale qui révèle que deux travailleurs sur cinq ont subi un traumatisme qui a eu des répercussions à long terme sur leur santé mentale. Le rapport indique également des préoccupations en matière de productivité, puisque 50 pour cent des travailleurs ont déclaré avoir eu un sentiment de désorganisation au cours du dernier mois et 42 pour cent ont affirmé qu’ils ont eu de la difficulté à commencer ou à terminer des tâches importantes.

Le rapport montre que la santé mentale des Canadiens actifs reste précaire, malgré une amélioration au mois de mars.

Après avoir subi une forte baisse en février, l’Indice de santé mentale a gagné 1,4 point pour atteindre 63,4 points en mars 2023.



Selon le rapport, 18 pour cent des répondants n’ont pas une personne sur qui ils peuvent compter en situation de détresse, et le score de santé mentale de ce groupe est inférieur de 14 points à la moyenne nationale.

La moitié des travailleurs touchés par un événement traumatisant disent que les répercussions sont importantes à ce jour.

Les femmes sont 50 pour cent plus nombreuses que les hommes à avoir vécu un événement traumatisant.

Les employés de moins de 40 ans sont 60 pour cent plus nombreux que les employés de plus de 50 ans à faire état de répercussions négatives importantes et persistantes du traumatisme sur leur santé mentale.

Le score de santé mentale des travailleurs touchés par un événement traumatisant qui a eu des répercussions négatives à long terme sur leur santé mentale est inférieur de plus de 11 points à la moyenne nationale et de plus de 18 points au score des personnes qui n’ont pas vécu d’événement traumatisant.



Les travailleurs au Canada disent que leur famille et leurs amis, leurs collègues et leur gestionnaire ont tendance à percevoir l’état de leur santé mentale plus favorablement qu’eux-mêmes.

Les travailleurs qui croient que personne ne perçoit l’état de leur santé mentale de la même façon qu’eux ou en sont incertains ont un score de santé mentale de 4 points inférieur à la moyenne nationale.

Environ le tiers des travailleurs qui considèrent avoir une mauvaise santé mentale (autoévaluation de 1 ou 2 sur 5) croient que leurs amis, leur famille, leurs collègues et leur gestionnaire évaluent favorablement leur état de santé mentale (évaluation de 4 ou 5 sur 5).

Les employés qui indiquent qu’ils sont en crise lors de l’autoévaluation de leur santé mentale et qui croient que leur famille, leurs amis, leur gestionnaire et leurs collègues en diraient autant affichent un score relatif à la productivité de 37 points inférieur au score national.



Commentaires de Juggy Sihota, chef du Bureau de la croissance, TELUS Santé

« L’impact d’un traumatisme sur la carrière d’une personne est largement sous-estimé et ce poids mental peut constituer un véritable obstacle à l’épanouissement personnel et professionnel si la situation n’est pas gérée correctement. En renseignant leurs employés sur les ressources en santé internes qui sont à leur disposition, comme un programme d’aide aux employés, les employeurs peuvent éliminer les obstacles aux soins et montrer aux travailleurs qu’ils peuvent compter sur leur organisation pour obtenir le soutien dont ils ont besoin. La productivité et la santé de la main-d’œuvre s’en trouveront améliorées, puisque les employés s’accompliront dans leurs fonctions tout en restant en bonne forme physique et mentale. »

Commentaires de Paula Allen, chef mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé

« Alors que nous nous efforçons de veiller à la santé et au bien-être des Canadiens actifs, il est important de comprendre l’éventail d’expériences vécues par les travailleurs. Bien des travailleurs ont de la difficulté à s’organiser, à accomplir des tâches ou à assimiler de nouvelles informations. Ces difficultés sont parfois attribuables à une anxiété d’origine traumatique, à la dépression, à une distraction émotionnelle, à un TDAH, à une consommation d’alcool continue ou à d’autres problèmes. Personne n’a à endurer ces difficultés. La bonne nouvelle, c’est que le coaching et le counseling sont des outils très efficaces pour arrêter ce cycle et améliorer sa santé globale. »

Le rapport complet de l’Indice de santé mentale pour le Canada se trouve ici . Ce mois-ci, le rapport comprend notamment des renseignements sur l’estime de soi, la productivité et l’efficacité des employés ainsi que sur la façon dont ils perçoivent leur santé mentale.

À propos de l’Indice de santé mentale

L’enquête de TELUS Santé a été menée au moyen d’un sondage en ligne en anglais et en français, du 6 au 13 mars 2023, auprès de 3 000 répondants au Canada. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et genrée de l’échantillon est représentative de cette population.

L’Indice de santé mentale est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeur ponctuelle. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques innovantes dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés partout dans le monde, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez https://www.telus.com/fr/health .

