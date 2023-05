English French

Nexans lance en France la première offre « bas carbone » de câbles de réseau d’énergie

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

La première gamme de câbles de réseau d’énergie « bas carbone » disponible sur le marché français garantit une réduction minimale de 35% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des câbles standard

Cette offre s’appuie sur l'utilisation garantie d'aluminium bas carbone, de plastique recyclé, ainsi que sur l’utilisation d'énergies renouvelables ou décarbonées lors de la production des câbles. Des produits 100% fabriqués en France

L’accès aux données CO2 de ces câbles est garantie pour permettre à l’ensemble des acteurs de la chaîne de piloter et d’optimiser leurs émissions carbone.

Paris, le 2 mai 2023 – Nexans lance une nouvelle gamme de câbles de réseau de distribution bas carbone, la première sur le marché français. En adoptant une approche holistique sur l’ensemble de la chaîne de valeur et tout au long du cycle de vie d’un câble, le Groupe a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses câbles basse et moyenne tension de 35% à 50%, selon les produits.

« Cette offre inédite représente une nouvelle étape illustrant pleinement l’engagement du Groupe en faveur d’une électrification décarbonée. Nous sommes fiers de l’introduire en France : cela illustre l’engagement de nos équipes pour le développement durable, depuis notre centre mondial de R&D Ampacity à Lyon jusque dans nos usines, en passant par les équipes marketing et achats », se félicite Yvan Duperray, Vice-Président Exécutif de l’activité Power Distribution Cables & Accessories de Nexans.

Ambition du Groupe : réduire l’empreinte carbone de l’industrie du câble…

La fabrication d'un kilomètre de câble de réseau d’énergie génère aujourd’hui un volume de CO2 représentant deux à trois fois les émissions annuelles moyennes par habitant en France1. Ces émissions proviennent principalement du conducteur en aluminium, qui représente à lui seul entre 70% et 90% de l'empreinte totale, suivi par les matières plastiques, le transport et le processus de fabrication.

Afin de réduire le bilan carbone de ses produits de plus d’un tiers, Nexans agit sur :

L’utilisation garantie de 100% d’aluminium bas carbone2, en ligne avec les objectifs de la coalition Aluminium Forward 2030 dont fait partie le Groupe, et qui vise à accélérer la décarbonation du secteur ;

dont fait partie le Groupe, et qui vise à accélérer la décarbonation du secteur ; L’utilisation de jusqu’à 50% de plastique recyclé dans l’isolant et/ou la gaine ;

Des actions ciblées sur le processus de fabrication et le transport ;

Une sélectivité accrue des fournisseurs en fonction de leur performance environnementale ;

Une production 100% française dans ses usines basées à Jeumont et à Bourg-en-Bresse.

Autre avantage : afin de permettre aux opérateurs de distribution d’énergie, installateurs et distributeurs de piloter leurs émissions de carbone, Nexans met à disposition l’ensemble des données environnementales de ses produits (PEP Ecopassport®). Le Groupe réalise également sur demande un bilan carbone par projet ou par client.

… et sur tout le cycle de vie d’un câble

L’empreinte environnementale d’un câble se mesure également au-delà de sa production. Environ 90% des émissions totales des câbles de réseau sont générées après leur mise en service, compte tenu de la déperdition d’énergie, appelée « effet Joule », qui s’accumule pendant des décennies d’utilisation.

En ligne avec son ambition E 3 (Économie, Environnement, Engagement), Nexans propose une palette de solutions visant à réduire l’empreinte carbone du câble sur l’ensemble de son cycle de vie :

Service d’études d'ingénierie pour déterminer le type de câble et les sections optimales sur l’ensemble du cycle de vie en fonction de l’application ;

Solutions de câbles innovantes, comme le câble de moyenne tension EDRMAX ® qui peut être enterré directement, sans lit de sable, grâce à sa gaine renforcée – en réduisant ainsi de 10% les émissions CO2 liées à sa pose ;

® qui peut être enterré directement, sans lit de sable, grâce à sa gaine renforcée – en réduisant ainsi de 10% les émissions CO2 liées à sa pose ; Solutions digitales pour faire gagner nos clients en productivité : la gamme ULTRACKER ® ;

® ; Technologie innovante via RecyCâbles (joint-venture entre Nexans et SUEZ) pour le recyclage des câbles en cuivre et en aluminium, favorisant l’économie circulaire.

La nouvelle offre de câbles réseau bas carbone de Nexans illustre les capacités d’innovation de Nexans et son engagement fort pour le développement durable, le Groupe étant reconnu comme un leader mondial de l'action climatique par plusieurs organismes d’évaluation extra-financières . Cette première offre s'inscrit notamment dans une trajectoire carbone ambitieuse de Nexans, validée par la Science-Based Target initiative (SBTi), visant à réduire les émissions de 4,2% par an entre 2019 et 2030.





1 Source : Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires : L’empreinte carbone de la France de 1995 à 2021 | Données et études statistiques (developpement-durable.gouv.fr)

2 L’Aluminium « bas carbone » est produit, lors de la phase d’électrolyse, avec de l’électricité décarbonée.



