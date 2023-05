English German

2. Mai 2023

PRESSEMITTEILUNG

Aktienrückkaufprogramm 2020-2023 der GAM Holding AG am 28. April 2023 abgeschlossen

Das am 5. Mai 2020 gestartete Aktienrückkaufprogramm der GAM Holding AG ist am 28. April 2023 abgeschlossen .

Im Rahmen dieses Programms kaufte das Unternehmen insgesamt 8.661.828 Aktien zum Durchschnittspreis von CHF 1.57 zurück und setzte dabei CHF 13.6 Millionen auf der ordentlichen Handelslinie ein.

Wie am 30. April 2020 angekündigt, hat die GAM Holding AG ein Aktienrückkaufprogramm durchgeführt, das den Erwerb von Aktien auf der ordentlichen Handelslinie zur Deckung aktienbasierter Vergütungen und den Erwerb von Aktien auf der zweiten Handelslinie zur Vernichtung vorsah. Die GAM Holding AG hatte die Möglichkeit, im Rahmen dieses neuen Programms über einen Zeitraum von maximal drei Jahren bis zum 28. April 2023 bis zu 15'968'253 Aktien zurückzukaufen. Dies entspricht maximal 10% der am 30. April 2020 ausstehenden Aktien der GAM Holding AG. Das Unternehmen kaufte insgesamt 8'661'828 Aktien zum Durchschnittspreis von CHF 1.57 zurück und setzte dabei CHF 13.6 Millionen ein. Auf der zweiten Handelslinie, die für die Vernichtung vorgesehen ist, wurden keine Aktien zurückgekauft.

Das maximale Rückkaufsvolumen pro Tag gemäss Art. 123 Abs. 1 lit. c der Finanzmarktinfrastrukturverordnung (FinfraV) beträgt 414'261 Aktien.

Details zum Aktienrückkaufprogramm 2020-2023 und zu früheren Aktienrückkaufprogrammen finden Sie unter https://www.gam.com/de/our-company/investor-relations/share-buy-back-programme

Bevorstehende Termine:

4. Mai 2023 Publikation des Geschäftsberichts und Präsentation der Jahresergebnisse 2022

25. Mai 2023 Ordentliche Generalversammlung

3. August 2023 Halbjahresergebnisse 2023

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Charles Naylor

Global Head of Communications and Investor Relations

T +44 7890 386 699

Media Relations

Ute Dehn Christen

T +41 58 426 31 36

Über GAM

Wir sind ein aktiver und unabhängiger globaler Vermögensverwalter, der über das Offensichtliche hinausdenkt, um unseren Kunden unverwechselbare und differenzierte Anlagelösungen in unseren drei Kerngeschäftsbereichen anzubieten: Investment Management, Wealth Management und Fund Management Services.

Unser Ziel lautet, die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die klügsten Köpfe an und befähigen diese, eine Führungsrolle bei Investitionen zu übernehmen, Innovationen hervorzubringen und die Gesellschaft und die Umwelt positiv zu beeinflussen.

Als Dienstleister für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatanleger verwalten wir per 31. Dezember 2022 ein Vermögen in Höhe von CHF 75.0 Milliarden.

GAM Investments mit Hauptsitz in Zürich ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol «GAM» börslich notiert und beschäftigt per 31. Dezember 2023 541 Mitarbeitende in 14 Ländern mit Investmentzentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York und Mailand. Unsere operativen Zentren befinden sich in Dublin, Luxemburg und London.

Haftungsausschluss bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung der GAM Holding AG («das Unternehmen») enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf die zukünftigen Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, Strategien und Gelegenheiten des Unternehmens sowie die Branche, in der es tätig ist, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten alle Sachverhalte, die keine historischen Tatsachen sind. Das Unternehmen hat versucht, diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie «kann», «wird», «würde», «sollte», «erwarten», «beabsichtigen», «schätzen», «antizipieren», «projizieren», «glauben», «suchen», «planen», «vorhersagen», «fortschreiten» und ähnliche Ausdrücke zu kennzeichnen. Solche Aussagen werden auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen, die sich, obwohl das Unternehmen sie zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, als falsch erweisen können.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten oder Gelegenheiten des Unternehmens sowie die der Märkte, die es bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder nahegelegt werden. Wichtige Faktoren, die diese Abweichungen und Unterschiede verursachen könnten, sind unter anderem: sich ändernde Geschäfts- oder andere Marktbedingungen, gesetzliche, steuerliche und regulatorische Entwicklungen, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, auf Trends in der Finanzdienstleistungsbranche zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Veröffentlichung von Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung oder von Änderungen bezüglich der Erwartungen des Unternehmens oder von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen ab, auf die sich diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist.

