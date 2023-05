L'affichage publicitaire des autobus dans la région du Grand Toronto est désormais exclusivement géré par PATTISON Affichage, grâce à l'intégration de MiWay

English French





MISSISSAUGA, Ontario, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage, principale entreprise de publicité extérieure au Canada, est désormais le seul fournisseur d’affichage publicitaire des autobus dans la région du Grand Toronto (RGT), grâce à l'ajout de MiWay à sa liste de partenariats de transport collectifs. L'accord de 5 ans pour les droits d’affichage sur les autobus MiWay commence le 1er mai 2023 et permettra à PATTISON Affichage de vendre de la publicité à l'intérieur et à l'extérieur des autobus MiWay, le réseau de transport collectif de la ville de Mississauga. MiWay possède un parc d'environ 500 autobus, permettant aux annonceurs de toucher les voyageurs de la ville de Mississauga.

"Nous sommes ravis d'ajouter MiWay à notre offre de transports collectifs, élargissant ainsi notre portée et consolidant notre position en tant que plus grande entreprise de publicité extérieure au Canada. Avec l'ajout de MiWay, PATTISON Affichage peut désormais offrir aux annonceurs locaux et nationaux un accès inégalé à une population croissante de près de 766 000 résidents de Mississauga répartis sur 179 kilomètres carrés." Cameron Milne, VP/DG Région centrale chez PATTISON Affichage.

Mississauga est la septième plus grande ville du Canada et accueille les sièges internationaux ou Canadiens de 60 entreprises du Fortune 500¹. Les principaux secteurs industriels de la ville incluent les produits pharmaceutiques, la banque et la finance, l'électronique, l'aérospatiale et les transports. Parmi les points d'intérêt le long des itinéraires MiWay, on trouve des centres commerciaux importants tels que Square One Shopping Centre, CF Sherway Gardens, Dixie Outlet Mall et Erin Mills Town Centre. Des établissements d'enseignement supérieur tels que l'Université de Toronto - Mississauga et le Sheridan College - Campus Hazel McCallion sont également accessibles avec MiWay ainsi que le plus grand et le plus fréquenté aéroport du Canada, l'aéroport international Pearson de Toronto, à Mississauga. L'aéroport a par ailleurs accueilli un nombre record de 50,5 millions de passagers en 2019².

En tant que troisième plus grand fournisseur de services de transport municipal en Ontario, MiWay propose des trajets express, locaux et scolaires et dessert 65 lignes de transport collectif. Son parc de véhicules compte environ 500 autobus, dont 41 % seront électriques ou hybrides d’ici le milieu de l’année prochaine.

MiWay facilite les déplacements à l’intérieur de Mississauga et au-delà des limites de la ville en étant relié à GO Transit (réseau régional d’autobus et de train), à la Toronto Transit Commission (TTC), à Brampton Transit, à Milton Transit et à Oakville Transit.

"Ajouter MiWay à notre offre d’affichage publicitaire des autobus est une étape importante pour PATTISON Affichage, car cela nous permet d'étendre davantage notre portée dans la région du Grand Toronto", a déclaré Nicholas Campney, directeur de la location et de la législation chez PATTISON Affichage. "Mississauga est un marché clé pour nous, et nous sommes ravis d'être le seul fournisseur d’affichage publicitaire sur les autobus dans cette région, offrant aux annonceurs locaux et nationaux une occasion unique de se connecter avec les consommateurs de cette ville animée."

Les offres d’affichage publicitaire dans les transports collectifs de PATTISON Affichage sont fréquemment utilisées par les entreprises de Mississauga et du Grand Toronto comme plateforme de sensibilisation de masse. Grâce à des partenariats avec toutes les principales autorités de transport de la région du Grand Toronto, les annonceurs peuvent toucher une population de 7,3 millions d’habitants. ³ Le nouvel accord de cinq ans concernant les droits d’affichage publicitaire sur les autobus MiWay accroît les possibilités pour les annonceurs locaux et nationaux d'établir un lien entre les clients et leurs marques. Pour en savoir plus sur MiWay, visitez le site www.miway.ca.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

