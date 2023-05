Finnish English

Talenom Oyj, pörssitiedote 2.5.2023 klo 13.00

Talenom Oyj:n uusien osakkeiden rekisteröinti osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti

Talenom Oyj:n hallitus on päättänyt 2.5.2023 osakepalkkio-ohjelman perusteella suunnatusta osakeannista osakepalkkioon oikeutetuille työntekijöille. Osakeannissa annetaan vastikkeetta enintään 61 750 Talenom Oyj:n uutta osaketta. Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 3.5.2023.

Talenom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 45 276 968 osaketta. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien.

Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 4.5.2023.

Talenom Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 antaman valtuutuksen nojalla.

