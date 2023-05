Eurosets et Estor annoncent un partenariat stratégique pour la distribution exclusive de la thérapie de polymyxine B en hémoperfusion en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Autriche

French German

LISBONNE, Portugal, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un partenariat stratégique entre Eurosets, société basée à Medolla (Italie), leader dans le développement, la production et la commercialisation de dispositifs médicaux avancés et Estor, société basée à Pero (Italie), spécialisée dans les thérapies avancées de purification du sang dans différents domaines cliniques, principalement l'hémodialyse et les soins intensifs, a été annoncé lors du congrès EuroELSO (Lisbonne, 26-29 avril 2023) en ce qui concerne la distribution exclusive de la thérapie de polymyxine B en hémoperfusion (TORAYMYXIN® - TORAY, Japon) dans certains pays européens: France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Autriche.



Cette alliance stratégique entre Eurosets et Estor contribuera à une plus large utilisation de la thérapie de polymyxine B en hémoperfusion, tant dans le domaine de la chirurgie post-cardiaque que dans les soins intensifs généraux eux-mêmes, afin que l'hémoperfusion de polymyxine B puisse être accessible à un plus grand nombre de patients en Europe.

L'hémoperfusion de polymyxine B constitue la thérapie complémentaire de référence pour neutraliser l'endotoxine dans le sang humain, conjuguant les propriétés uniques de la polymyxine B et de la thérapie de purification du sang.

Plus de 250 000 patients ont été traités par la thérapie de polymyxine B en hémoperfusion dans le monde et plus de 400 articles évalués par des pairs sont disponibles dans la littérature.

« Cette alliance stratégique entre Eurosets et Estor représente une étape importante qui contribuera à une plus large utilisation de l'hémoperfusion de polymyxine B en post-chirurgie cardiaque et en soins intensifs généraux au profit des patients en Europe », a déclaré le Dr Mattia Corrado Bellaviti, PDG d'Estor.

« Le partenariat entre Eurosets et Estor représente une alliance solide qui pourrait propager le traitement clé et soutenir les patients atteints de maladies spécifiques, en parfaite adéquation avec la mission d'Eurosets, qui est d'aider les gens à revenir à ce qu'ils aiment le plus », a déclaré le Dr Antonio Petralia, vice-président exécutif et PDG d'Eurosets.

EUROSETS est un leader de la fabrication et de la commercialisation de produits cardio-pulmonaires, d'ECLS, de traitement des plaies et de gestion du sang, avec une expérience approfondie de l'ECMO et de l'assistance circulatoire mécanique.

ESTOR, entreprise basée en Italie et partenaire de longue date de TORAY, est devenue la société de référence pour la thérapie de polymyxine B en hémoperfusion en dehors du Japon et a contribué de manière significative à son introduction, son positionnement clinique et sa validation en Europe.

Service de presse d'Eurosets - Ilenia.franchi@elettrapr.it

