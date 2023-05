RENAULT GROUP : AutoNation goûte à la Formule 1 en partenariat avec l'équipe BWT Alpine F1 Team

English French

AUTONATION GOÛTE À LA FORMULE 1 EN PARTENARIAT

AVEC L’ÉQUIPE BWT ALPINE F1 TEAM

Fort Lauderdale (États-Unis) & Boulogne-Billancourt (France), le 2 mai 2023. AutoNation, Inc. (NYSE : AN), le distributeur automobile le plus réputé d’Amérique, annonce aujourd’hui son entrée en Formule 1 à travers son partenariat avec Alpine. Le fournisseur de solutions de transport basé aux États-Unis sponsorisera BWT Alpine F1 Team à l’occasion du Grand Prix de Miami (5-7 mai 2023) en Floride.

AutoNation et Alpine ont tous deux déjà fait leurs preuves au plus haut niveau. Hélio Castroneves, quadruple lauréat des 500 miles d’Indianapolis et Simon Pagenaud, consacré sur la même épreuve en 2019, courant tous deux pour AutoNation / SiriusXM Meyer Shank Racing, ainsi que Kyle Kirkwood de Andretti Autosport / AutoNation, victorieux à Long Beach en 2023, sont tous actuellement engagés en NTT IndyCar Series. En parallèle, Alpine est l’un des constructeurs les plus engagés en sport automobile. La marque dispute notamment le Championnat du Monde FIA de Formule 1, le Championnat du Monde FIA d’Endurance et des compétitions Esports tout en s’appuyant sur deux pilotes des plus dynamiques, Esteban Ocon et Pierre Gasly, tous deux vainqueurs en Grands Prix.

Mike Manley, AutoNation CEO : « Nous sommes ravis de nous associer au leader du sport automobile international qu’est Alpine. AutoNation et Alpine sont liés par leur amour des voitures, de la vitesse et de la quête de victoires. »

AutoNation et Alpine s’associeront pour une série d’événements uniques en amont du Grand Prix Crypto.com de Miami de Formule 1 2023, au moment où la marque française prépare son arrivée prochaine sur le marché nord-américain.

AutoNation et Alpine organiseront aussi conjointement des événements au Concours Club, à l’Autodrome International de Miami au Hard Rock Stadium ainsi que dans le Grand Prix de Miami. Les participants auront l’occasion d’interagir et d’essayer des Alpine A110 pour découvrir pourquoi Alpine est « une marque sportive spécialisée, née de la compétition, faite par des compétiteurs et pour tous les compétiteurs dans l’âme. »

AutoNation et Alpine ont également entamé un dialogue sur les opportunités futures impliquant le marché américain. « En se familiarisant avec les produits Alpine tels que l’A110, les Américains comprendront pourquoi les passionnés de course et les amoureux de ce style unique veulent détenir un morceau de cet héritage construit par des compétiteurs », a ajouté Mike Manley.

Laurent Rossi, Alpine CEO : « AutoNation est un distributeur formidable avec une expérience client de pointe, mais aussi un partenaire expérimenté en sport automobile avec un riche historique aux 500 miles d’Indianapolis ainsi qu’en NTT IndyCar Series. Cela pose les fondations d’un partenariat fantastique dans l’un des marchés les plus excitants au monde. »

À propos d’Alpine et de BWT Alpine F1 Team

Fondée en 1955 par Jean Rédélé, Alpine s’est affirmée au fil des ans avec ses voitures de sport à la française. Elle est aujourd’hui la marque dédiée aux voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives de Renault Group. La Business Unit Alpine lui permet de bénéficier de l’héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de l’ingénierie des équipes de BWT Alpine F1 Team, d’Alpine Racing et d’Alpine Cars.

BWT Alpine F1 Team dispute le Championnat du Monde FIA de Formule 1 avec comme pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly, tous deux vainqueurs en Grands Prix. Sous la houlette d’Otmar Szafnauer, l’écurie s’est classée quatrième du Championnat Constructeurs en 2022 et poursuit sa quête des sommets en F1.

À propos d’AutoNation, Inc

AutoNation, fournisseur de services de transport personnalisés, est animé par l’innovation et la transformation. Figurant parmi les entreprises les plus réputées d’Amérique, AutoNation offre une expérience client inégalée, reconnue et éprouvée par les données des meilleurs analystes consommateurs Reputation et J.D. Power. Grâce à son leadership audacieux et ses affinités, la marque AutoNation est synonyme des campagnes « DRV PNK » et « What Drives You, Drives Us ». AutoNation se concentre particulièrement sur des services de transport personnalisés simples, transparents et centrés autour de ses clients.

Rendez-vous sur www.autonation.com, investor.autonation.com et twitter.com/AutoNation pour plus d’informations sur AutoNation, ses activités et ses résultats. Visitez également le blog automobile d’AutoNation www.autonationdrive.com pour davantage d’informations sur la communauté AutoNation, l’industrie automobile, ses actualités et ses tendances actuelles.

Contacts

AutoNation

Marc CANNON

(954) 769-3146

cannonm@autonation.com

Alpine

Orianne TAMBURINI

+33 6 26 63 28 14

orianne.tamburini@alpinecars.com

Coralie JOLLY

+33 6 85 91 09 38

coralie.jolly@rpbyco.com

Renault Group Relations Investisseurs

Philippine DE SCHONEN

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com

