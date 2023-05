English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 2.5.2023 klo 15.20

Muutos Verkkokauppa.comin johtoryhmässä: Vesa Järveläinen jättää yhtiön

Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Vesa Järveläinen on päättänyt jättää yhtiön. Vesa jatkaa yhtiön palveluksessa arviolta syksyyn.

”Vesa on 17 vuoden uransa aikana rakentanut ja vienyt eteenpäin Verkkokauppa.comin hankintaa ja osto-organisaatiota yhtiön kasvaessa. Hänellä on ollut keskeinen rooli yhtiön kehittämisessä ja valikoiman laajentamisessa. Haluan kiittää Vesaa yhtiölle antamastaan pitkäjänteisestä ja energisestä panoksestaan. On ollut hienoa nähdä hänen tapansa johtaa reilulla ja positiivisella otteella sekä omaa tiimiään että suhteita yhteistyökumppaneihin”, sanoo Panu Porkka, Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja.

”Olen äärimmäisen kiitollinen siitä mahdollisuudesta, joka minulle tarjoutui noin 17 vuotta sitten kun urani Verkkokauppa.comissa alkoi. Koen että nyt on oikea hetki siirtää kapula eteenpäin, tietäen, että yritys on mahtavien kollegoiden käsissä. Kiitos osto-osasto, Panu ja muut Verkkisläiset huikeasta matkasta”, jatkaa Vesa Järveläinen, Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja.

Yhtiö käynnistää Vesan seuraajahaun välittömästi.

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 90 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 700 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.