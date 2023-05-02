Via Licensing和MPEG LA联合成立Via Licensing Alliance — 消费电子行业最大的专利池管理者

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旧金山和丹佛, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Via Licensing Corporation（Via）和MPEG LA, L.L.C.（MPEG LA）今天宣布他们联合成立Via Licensing Alliance LLC（Via LA），这是一家新的许可授权组织，拥有丰富的专利和知识产权许可计划组合、数百个许可方和数千个被许可方.



Via LA将业内最成功的两家专利池管理者的专业知识、基础设施和关系相结合。MPEG LA的MPEG-2授权计划建立了现代专利池行业，帮助制定了消费电子历史上使用最广泛的标准之一，自20多年前推出首个专利池以来，Via的AAC专利池一直在推进包容性和高效率的新专利许可.

专利池通过简化高度复杂、分散的专利授权流程，为行业提供支持，以提高效率，加速技术采用，充分利用持续价值创造机会，并减少摩擦和风险。这两个许可开创者的团队和最佳实践相结合，创造了有利于全球创新生态系统的新规模经济和效率.

Via LA通过将覆盖广泛技术的数十个专利池合并到一个组织来扩大这些效益，进一步简化了其专利池参与者的许可程序。此外，通用电气公司、荷兰皇家飞利浦公司和三菱电机公司的子公司将他们MPEG LA的部分所有权转变为Via LA的部分所有权。通用电气、飞利浦和三菱电机的参与将提供连续和深厚的行业经验，有助于提高Via LA水平.

Via LA总裁Heath Hoglund表示：Via LA结合了授权行业的最佳能力，为世界各地数千家合作伙伴提供高效、透明和平衡的知识产权解决方案。这个专利池库为拥有广泛专利组合的创新者提供了一种有效的机制，将他们的技术推向大众市场，并让提供多样化产品的实施者能够轻松获得各种必要的知识产权.”

MPEG LA首席执行官Larry Horn表示：我们两个团队拥有相似的战略、文化和业务模式，因此我相信，这将使知识产权行业平稳过渡到更有价值、更独立管理的授权解决方案.

合并之前曾担任Via总裁的Heath Hoglund将担任Via LA总裁。担任MPEG LA首席执行官的Larry Horn将会退休，但将继续担任Via LA的顾问.

新公司的全球总部位于旧金山，在丹佛、伦敦、上海、东京和华盛顿特区设有办事处。

关于Via Licensing Alliance

Via LA是合作授权领导者，致力于为全球各种规模的创新者和制造商提供均衡的授权解决方案来加速全球技术采用、促进参与并产生创新回报。Via LA已经为各种技术实施了数十项授权计划，涵盖130多个国家的近5万项专利，涉及500多位专利持有人和近1万项专利授权。Via LA是Dolby Laboratories, Inc.旗下独立运营的子公司，属处于知识产权授权领导地位逾25年的行业领先企业所有。有关Via LA的更多信息，请访问www.Via-LA.com.

联系人

Via LA

Liz Weber

415-645-4124

Press@Via-LA.com