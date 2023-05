Via Licensing Alliance任命三名新董事为董事会成员

English Chinese (Simplified) Japanese Korean

旧金山, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 合作许可领先企业Via Licensing Alliance LLC(Via LA)今天宣布任命三名董事会新成员:通用电气公司(纽约证券交易所代码:GE)的GE许可总裁Patrick Patnode、荷兰皇家飞利浦公司(纽约证券交易所代码:PHG)的知识产权许可副总裁兼总监Jako Eleveld和三菱电机公司(东京证券交易所代码:6503)专利池高级经理兼总监Keiko Higuchi。他们的任命是通用电气、飞利浦和三菱电机的附属公司在近期将Via Licensing Corporation和MPEG LA, L.L.C进行合并时将MPEG LA的部分所有权转换为Via LA的所有权股份之后进行的.



“我非常高兴能欢迎Patrick、Jako和Keiko加入Via LA董事会。”Via LA董事会主席Andy Sherman表示.“他们在知识产权领导力、深厚的行业专业知识以及整个全球知识产权生态系统关系方面拥有良好的既往业绩,将使Via LA显著增值.”

Via LA是一种行业解决方案,将促成合作创新,并使许可方和被许可方的整个全球知识产权生态系统受益。新任命的人员将帮助Via LA董事会监督这项任务的完成情况。

关于Patrick Patnode

Patnode先生担任通用电气授权部总裁,领导一支由全球许可专业人士组成的团队,专注于从通用电气广泛的知识产权组合中创造价值.在Patnode先生的领导下,通用电气授权部已经超越了传统专利授权,提供了解决方案以帮助合作伙伴获得通用电气的4万多项专利,以及来自通用电气的全球研究中心和GE Aerospace、GE Vernova和GE Corporate旗下业务部门的发明。

关于Jako Eleveld

Eleveld先生担任飞利浦知识产权许可副总裁兼负责人,并在飞利浦知识产权及标准部(IP&S)高管管理团队工作近15年。飞利浦知识产权及标准部是领先的工业知识产权组织,处理飞利浦的所有知识产权事务。作为知识产权许可负责人,Eleveld先生领导一支成功的全球团队,为各行各业开发基于飞利浦知识产权的新标准和技术,并为飞利浦处理所有相关的知识产权许可和知识产权创投.

关于Keiko Higuchi

Higuchi女士担任三菱电机企业许可部高级经理兼专利池负责人. Higuchi女士代表三菱电机公司将20多年的行业经验和专业知识带到Via LA董事会,领导知识产权许可和交易举措。在任职三菱电机之前,她曾在Renesas Electronics Corporation以及Megachips Corporation担任领导职务,在此期间积累了有关半导体行业许可和知识产权交易的丰富知识.

关于Via Licensing Alliance

Via LA是合作许可领导者,致力于为全球各种规模的创新者和制造商提供均衡的许可解决方案来加速全球技术采用、促进参与并产生创新回报. Via LA已经为各种技术实施了数十项授权计划,涵盖130多个国家的近5万项专利,涉及500多位专利持有人和近1万项专利授权。Via LA是Dolby Laboratories, Inc.旗下独立运营的子公司,属处于知识产权许可领导地位逾25年的行业领先企业所有。有关Via LA的更多信息,请访问www.Via-LA.com.

有关Via LA形成的更多信息,请参阅此处的新闻稿:Via Licensing和MPEG LA联合成立Via Licensing Alliance – 消费电子行业最大的专利池管理者(Via Licensing and MPEG LA Unite to Form Via Licensing Alliance, the Largest Patent Pool Administrator in the Consumer Electronics Industry)

