L’alimentation au travail, la durabilité et le numérique en haut de la liste de souhaits pour les talents de la génération Z

TORONTO, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude du Groupe Compass, la plus importante entreprise de services alimentaires au monde, et de l’agence de renseignements sur les marchés mondiaux Mintel, révèle que les travailleurs de la génération Z constituent la génération qui réclame le plus haut niveau de mieux-être, des avantages durables et numériques en milieu de travail, et sont prêts à envisager d’autres employeurs si leurs besoins ne sont pas satisfaits.

Le sondage mondial 2023 sur l’alimentation au travail du Groupe Compass constitue l’un des plus grands sondages intergénérationnels en son genre, analysant les idées de 35 000 travailleurs mondiaux dans 26 pays sur leurs préférences en milieu de travail, y compris les points de vue sur l’alimentation au travail, la durabilité, l’adoption du numérique, la santé et le mieux-être mental.

La recherche révèle que la pandémie de COVID-19 et la crise mondiale du coût de la vie ont rendu les employés plus conscients de ce qu’ils veulent et méritent d’un employeur.

Dans tous les groupes d’âge, 60 % des travailleurs disent qu’ils regardent les avantages sociaux des employés de plus près qu’ils ne le faisaient avant, atteignant un sommet de 70 % parmi la génération Z. Dans tous les groupes d’âge, 60 % des travailleurs canadiens disent qu’ils regardent les avantages sociaux des employés de plus près qu’ils ne le faisaient avant, atteignant un sommet de 64 % chez les membres de la génération Z canadienne.

38 % des travailleurs disent qu’ils se sentent moins loyaux envers leur employeur depuis la COVID-19, passant à la moitié (51 %) pour les employés de la génération Z. 39 % des travailleurs canadiens disent qu’ils se sentent moins loyaux envers leur employeur depuis la COVID-19, atteignant un sommet de 41 % pour les employés canadiens de la génération Z.

Confrontés à des coûts de la vie plus élevés, 81% de la génération Z et de la génération Y dans le monde préconisent que les employeurs fournissent des repas gratuits ou subventionnés au travail. Confrontés à des coûts de la vie plus élevés, 77 % des membres canadiens de la génération Z et de la génération Y préconisent que les employeurs fournissent des repas gratuits ou subventionnés au travail.



La liste des exigences des travailleurs à l’égard des employeurs évolue, l’approvisionnement en nourriture au travail étant considéré comme un atout majeur dans la guerre des talents, en particulier parmi les travailleurs de la génération Z.

Dans tous les groupes d’âge, les horaires de travail flexibles sont considérés comme l’avantage non monétaire le plus attrayant que les employeurs peuvent offrir, suivis par l’assurance maladie et une cafétéria pour le personnel.

72 % des membres de la génération Z affirment qu’une cafétéria sur place influencerait positivement leur décision de se joindre à un employeur potentiel, comparativement à 42 % pour les baby-boomers. 61 % des membres de la génération Z au Canada affirment qu’une cafétéria sur place influencerait positivement leur décision de se joindre à un employeur potentiel, comparativement à seulement 37 % pour les baby-boomers canadiens.

71 % des travailleurs qui ont une cafétéria au travail disent qu’ils parlent davantage de leur employeur à d’autres en dehors de leur organisation, contre 62 % pour les employés sans service alimentaire au travail. 64 % des travailleurs canadiens qui ont une cafétéria au travail disent qu’ils parlent davantage de leur employeur à d’autres personnes à l’extérieur de leur organisation.





Fournir une offre alimentaire durable et saine au travail est primordial, en particulier pour les jeunes générations.

71 % des travailleurs dans le monde affirment que les employeurs ont la responsabilité de promouvoir de manière proactive la durabilité sur le lieu de travail. 68 % des travailleurs canadiens affirment que les employeurs ont la responsabilité de promouvoir de façon proactive la durabilité en milieu de travail.

Tous les groupes d’âge s’attendent à ce que les points de vente d’aliments les aident à faire des choix d’aliments et de boissons plus sains grâce aux aliments qu’ils servent, atteignant un sommet de 73 % chez les travailleurs de la génération Z. Tous les groupes d’âge au Canada s’attendent à ce que les points de vente d’aliments les aident à faire des choix d’aliments et de boissons plus sains grâce aux aliments qu’ils servent, atteignant un sommet de 65 % chez les travailleurs canadiens de la génération Z.

Les jeunes générations sont à l’origine d’une révolution sans viande sur le lieu de travail, avec 63 % des travailleurs de la génération Z plaidant pour plus d’options à base de plantes, contre seulement 37 % de la génération X et 30 % des baby-boomers. Les jeunes générations au Canada sont à l’origine d’une révolution sans viande en milieu de travail, 58 % des travailleurs de la génération Z préconisant davantage d’options à base de plantes, comparativement à seulement 46 % de la génération X et à 34 % des baby-boomers canadiens.



De toute génération, la génération Z est la plus ouverte aux innovations numériques en matière de services alimentaires qui peuvent améliorer sa productivité et sa santé au travail.

81 % des membres de la génération Z affirment que prendre une pause-repas appropriée les rend plus productifs lorsqu’ils retournent au travail, comparativement à 73 % chez les baby-boomers. 84 % des membres de la génération Z canadienne affirment que prendre une pause-repas appropriée les rend plus productifs lorsqu’ils retournent au travail, comparativement à 81 % chez les baby-boomers.

68 % des travailleurs de la génération Z sont heureux de commander de la nourriture et des boissons au moyen d’une application, contre seulement 23% pour les baby-boomers. 64 % des travailleurs canadiens de la génération Z sont heureux de commander de la nourriture et des boissons par l’entremise d’une application, comparativement à seulement 24 % pour les baby-boomers au Canada.



Heather Wilkie, vice-présidente principale de la durabilité et de l’innovation au Groupe Compass Canada, a déclaré :

« Le sondage mondial sur l’alimentation au travail est une occasion pour nous d’apprendre ce qui résonne avec certains groupes démographiques, en particulier dans le domaine de la restauration en milieu de travail. Alors que la génération Z et la génération Y représenteront bientôt la plus grande proportion de la main-d’œuvre mondiale, il est essentiel de comprendre leur point de vue pour que nous puissions apprendre ce qui compte le plus pour eux et combler les lacunes potentielles. Grâce à ce sondage, nous savons que la génération Z souhaite s’associer à des entreprises qui partagent leurs valeurs et se soucient de leur mieux-être. Il est clair que la nourriture et l’ensemble du parcours alimentaire dans le parcours d’un employé jouent un rôle important dans le mieux-être en milieu de travail - les résultats appuient clairement l’importance de manger pour cultiver une expérience de travail positive.»

