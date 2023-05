L’exploitation d’une carrière a débuté sur la propriété Silidor de Globex

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que l’exploitation d’une carrière a débuté sur la propriété aurifère Mine Silidor appartenant à Globex et située à Rouyn-Noranda au Québec.



En 2022, Globex a conclu une entente pour l’exploitation d’une carrière avec la compagnie Agrégat RN inc. basée à Rouyn-Noranda qui se spécialise dans le transport en vrac, l’exploitation de carrière et l’exploitation de mine à ciel ouvert. Selon l’entente, Globex a permis à Agrégat d’appliquer pour un BEX (bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface) sur la propriété afin d’exploiter une grande zone affleurante de granite stérile pour en vendre le concassé. Toujours selon l’entente, Globex recevra cent cinquante mille dollars (150 000 $) comme paiement initial d’une royauté après que les premières 300 000 tonnes de matériel provenant de la propriété ont été vendues, par la suite, Globex recevra 0,25 cents par tonne. Présentement, 100 000 tonnes ont été dynamitées et sont en préparation d’être livrées. Agrégat a signé un contrat initial afin de fournir un million de tonnes de matériel à Glencore.

On retrouve sur la propriété plusieurs millions de tonnes facilement accessibles à l’intérieur du présent BEX et des études sont en cours afin d’identifier d’autres secteurs sur la propriété démontrant un potentiel économique dans le but de prolonger le BEX dans un proche futur.

Globex se garde le droit sur toute exploitation des métaux de bases et des métaux précieux sur la propriété. En 2020, Globex a complété un levé aéromagnétique détaillé de la propriété afin d’aider à définir les structures contrôlant potentiellement la minéralisation.





Photo 1 – Matériel concassé





Photo 2 - Concasseur

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6ee0520-9bc4-487e-8318-597716a0e305/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ec6c0ef-a743-488b-9871-4ddf990d3922/fr