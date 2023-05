Les Journées du bénévolat de TELUS, maintenant dans leur 18e année, mobiliseront 75 000 bénévoles partout dans le monde en 2023 afin de bâtir des collectivités plus fortes et plus saines

MONTRÉAL, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui le coup d’envoi de la 18e édition annuelle des Journées du bénévolat de TELUS, une initiative d’une durée d’un mois qui mobilise les membres de l’équipe TELUS, ses retraités et ses partenaires partout dans le monde pour faire du bénévolat et redonner à leurs collectivités locales. Selon le baromètre de confiance Edelman de 2023 , les Canadiens demandent de plus en plus aux entreprises d’en faire davantage pour aider à régler les problèmes sociaux pressants. Près de 60 % des Canadiens estiment que les entreprises n’en font pas assez pour répondre aux changements climatiques et 81 % conviennent que les entreprises devraient en faire plus pour redonner à la société. Lancé par des membres de l’équipe il y a presque deux décennies, l’événement annuel des Journées du bénévolat de TELUS continue de croître, réunissant maintenant un nombre record de 75 000 membres de l’équipe et de retraités TELUS partout dans le monde. Du nettoyage des côtes et des parcs locaux au don de sang, en passant par le reboisement, le recyclage de vieux appareils mobiles ou le bénévolat dans des banques alimentaires locales, les membres de l’équipe TELUS s’engagent à créer des changements durables et à atténuer dans leurs collectivités locales certains des problèmes les plus pressants de notre époque. Depuis l’année 2000, les membres de l’équipe TELUS, ses retraités et leurs familles ont contribué à deux millions de jours de bénévolat dans le monde et ont donné 1,5 milliard de dollars canadiens à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif locaux.



« Notre équipe TELUS demeure profondément engagée à favoriser des changements sociaux positifs et à créer des résultats humains remarquables dans les collectivités où nous sommes présents dans le monde, a indiqué Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Grâce à leur formidable tradition de redonner aux autres, qui s'étend sur plus de deux décennies et qui a déjà inspiré un engagement bénévole de deux millions de jours, les membres de l'équipe de TELUS démontrent sans cesse leur capacité à rendre le monde meilleur, en mettant généreusement leur temps, leurs talents et leurs ressources à contribution pour améliorer la vie de nos concitoyens. Notre événement annuel des Journées du bénévolat de TELUS, qui a commencé comme initiative locale, s’est étendu pour devenir un mouvement mondial puissant avec plus de 75 000 membres de l’équipe qui collaborent pour vraiment changer les choses. Grâce au soutien dévoué de notre équipe et à notre culture de bienveillance unique, je suis convaincu que nous pouvons faire de cette année la plus généreuse à ce jour, alors que nous progressons vers un futur meilleur pour les générations à venir. »

En plus du programme Journées du bénévolat de TELUS , TELUS montre l’exemple en apportant son soutien tous les jours de l’année. L’an dernier seulement, TELUS :

a redonné 5 % de ses profits avant impôts en 2022, y compris en consacrant 125 millions de dollars et 1,44 million d’heures de bénévolat ;

; a recueilli 6,6 millions de dollars en 2022 au profit d’initiatives d’aide humanitaire et de secours d’urgence dans différentes régions du monde, offrant ainsi un soutien direct aux personnes touchées par le conflit en Ukraine, les ouragans Fiona et Ian, les inondations au Pakistan et les troubles en Iran;

a fourni pour plus d’un million de dollars de denrées et de repas à des collectivités dans le besoin au pays;

a rempli et distribué 17 000 sacs à dos contenant des fournitures scolaires essentielles à des jeunes de partout au pays, dans le cadre du programme Des outils pour les jeunes;

a planté 265 000 arbres en 2022, contribuant à l’atteinte du jalon pour 2023 d’un million d’arbres plantés à ce jour, et enlevé 10 000 sacs d’ordures des côtes partout au pays;

a donné plus de 145 000 articles de soins fabriqués ou recueillis, comme des vêtements pour bébé cousus à la main, des coussins, des trousses de toilette et des prothèses mammaires tricotées, pour des organismes qui appuient la santé et le mieux-être des gens de partout au pays.

« Depuis que j’ai commencé à travailler à TELUS il y a 20 ans, je suis grandement impressionnée par l’importance accordée à notre vocation sociale, mentionne Nathalie Dionne, vice-présidente intérimaire, Marketing et Expérience client, Québec à TELUS. À travers toutes ces années, j’ai eu la chance de participer à plusieurs initiatives inspirantes afin de redonner aux gens d’ici dans le besoin. Je suis profondément touchée par le dévouement des membres de notre équipe et de nos retraités, pour qui il est important d’avoir des retombées concrètes dans nos collectivités. Le fait d’avoir un employeur qui valorise le bénévolat est incroyablement valorisant, et notre récent partenariat avec la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec nous permettra d’élargir la portée de nos actions bénévoles. »

Pour en savoir plus sur la façon dont TELUS contribue à créer un futur meilleur pour tous, visitez telus.com/vocationsociale .

À PROPOS DE TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 30 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 68 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.



Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars et 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.



Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Saara Rahikka

Relations médiatiques de TELUS

saara.rahikka@telus.com

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f295130-46f5-4615-9f30-b41a173d98b4