GMAT™ Focus Edition 註冊將於 2023 年 8 月開放

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維珍尼亞州雷斯頓, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 代表領先商學院的全球協會 Graduate Management Admission Council™ (GMAC) 今天宣布 GMAT™ Focus Edition 的註冊將於 2023 年 8 月 29 日開放，這是 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試的更新版本，並將於今年第四季度進行考試。此外，官方 GMAT Focus 備考資料將於 2023 年 6 月 6 日在 mba.com 上提供，並有僅限六週的免費學習規劃師幫助應試人按時間表進行準備、告知備考活動、跟踪進度，以及一個免費的 GMAT Focus 官方入門工具包，其中包含 70 套 GMAT 真題集錦和兩套完整的考試練習，以幫助申請人建立成績基準。



今年早些時候，經過數百名學校專業人士的廣泛研究和對全球數千名學生的深入概念測試，GMAC 推出了 GMAT Focus Edition。GMAT 是過去七十年中使用最廣泛的商學院入學考試，經過重新設計，具有改進的應試體驗和靈活的新功能，以更好地支持工商業碩士課程的申請人。學校將從中受益，因為它是整體招生流程中的一個改進元素。

GMAC 行政總裁 Joy Jones 表示：「我們希望鼓勵擁有廣泛資歷、本科背景和生活經驗的人了解他們的選擇的豐富性，並在他們的商學院之旅中實現這一飛躍。」「我們相信 GMAT Focus Edition 將使申請人優化他們對工商業碩士課程的準備，同時幫助學校吸引全球合格和多樣化的申請人。」

「這是該項考試的一個重要演變，」耶魯大學管理學院招生院長助理兼 GMAC 董事會成員 Bruce DelMonico 說。「就考試的相關性和實用性而言，這絕對是積極的一步，對商學院和申請人都有好處。」

更高效、更靈活、更有洞察力的全新測試體驗

GMAT Focus Edition 將包含三個 45 分鐘的部分：定量推理，考查解決問題的能力；文字推理，評估批判性推理和閱讀理解，但不再包含句子改錯； 以及新開發的數據洞察部分，該部分衡量申請人的數據理解技巧以及分析和解釋數據並將其應用於實際業務場景的能力。隨著這些變化和分析性寫作評估 (AWA) 的取消，它比當前版本的 GMAT 考試時間縮短了近一個小時，因此需要準備的內容更少。除了新功能，還允許應試人在各部分剩餘的時間內，將問題標記起來，每個部分最多可修改三個答案，並允許以任意順序完成三個部分，改進的官方分數報告現在能提供詳細的成績分析，幫助他們評估優勢和確定重點領域，而不需要額外費用。

「我認為 GMAT 考試的重新設計證明了 GMAC 對持續改進的承諾。考試的變化強調了某些能力和未來工作日益重要的問題——例如增加了數據洞察力，」倫敦商學院招聘與招生執行總監 Arnold Longboy 說。

新的評分量表和對照表有助於評估申請人的競爭力

GMAT Focus Edition 的總分為 205 到 805 分，基於應試人在考試所有三個部分的成績，每個部分為 60 到 90 分，權重相同。進行此項更改是為了確保應試人和學校可以輕鬆區分 GMAT Focus Edition 分數和當前可用的 GMAT 考試分數，後者的分數範圍為 200 到 800。要了解應試人的相對競爭力，可以使用 mba.com 上提供的對照表，該表按百分比將兩個版本的考試之間的分數分布聯繫起來。借助 GMAT Focus Edition 的新分數量表，百分位排名在應試人和學校在尋求了解考試成績時應被重點關注。

「在將 GMAT Focus Edition 的分數與當前版本的 GMAT 考試進行比較時，我們鼓勵應試人和學校比較百分位排名，而不是比較總分，」GMAC 產品開發總監 Manish Dharia 強調說。「由於總分量表和分數量表分布都發生了變化，因此將當前版本考試的總分或部分分數與 GMAT Focus Edition 進行比較不是恰當、準確或有意義的成績比較。600 和 605 的分數可能看起來很相似，但它們代表了不同技能上截然不同的成績水平。」

進一步努力促進平穩過渡和迅速通過

在 GMAT Focus Edition 將於 2023 年晚些時候推出的同時，當前版本的 GMAT 考試將繼續向申請人提供至明年初，以方便他們正在進行的備考和商學院申請活動。此外，為此 GMAT Focus Edition 的費用將與當前的 GMAT 考試保持一致。

GMAC 高級副總裁兼市場開發主管 Ashish Bhardwaj 表示：「請記住，所有 GMAT 考試成績——無論是當前 GMAT 還是 GMAT Focus Edition——的有效期為 5 年。」「隨著新版本的提前發布，我們鼓勵申請人選擇最有利於他們攻讀管理碩士課程的方式繼續註冊和參加 GMAT 考試。」

關於 GMAC

管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 是一個由全球領先的研究生商學院組成的以使命為導向的協會。GMAC 為管理碩士課程行業提供世界一流的研究、行業會議、招募工具和評估，以及幫助指引考生完成高等教育之旅的資源、活動和服務。管理專業碩士入學考試 ™ (GMAT™) 考試由 GMAC 持有和管理，是使用最廣泛的研究生商學院評估手段。

GMAC 的網站（包括 mba.com）每年受到超過 1200 萬準學生的信任，他們透過其來了解 MBA 和商學碩士課程，與世界各地的學校聯聯，準備和註冊考試，並獲得成功申請 MBA 和商學碩士課程的建議。BusinessBecause 和 GMAC Tours 是 GMAC 的子公司，GMAC 是一間全球性組織，在中國、印度、英國和美國均設有辦事處。

如需了解有關我們工作的更多資訊，請訪問 www.gmac.com

媒體聯絡人：

Teresa Hsu

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