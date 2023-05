RAMSAY SANTE : Résultats à fin mars 2023

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 2 mai 2023

Croissance de 13,5 % du chiffre d'affaires total du troisième trimestre de l'exercice en cours, s’élevant à 1,3 milliard d'euros, soutenue par une bonne dynamique générale et les récentes acquisitions dans les pays nordiques. Croissance de 10,2 % à périmètre constant.

Poursuite d’un rôle de premier plan pour faire face au contexte dégradé qui affecte le secteur de la santé en Europe. Pour le trimestre, l'EBITDA a diminué de 30 millions d'euros pour atteindre 137 millions d'euros et une marge de 11,0 % pour ce trimestre, en raison de la baisse des subventions, de l'inflation élevée et des problèmes de pénurie de personnel.

Le contrôle des coûts a été renforcé pour faire face à la situation actuelle et poursuivre notre plan stratégique Yes We Care 2025 mettant en œuvre une stratégie globale de parcours du patient pour continuer à être un leader européen en matière de soins intégrés.

Le chiffre d'affaires non audité pour la période de neuf mois se terminant le 31 mars 2023 s'élève à

3 462 M€, en hausse de 10,2 % en données brutes. Le chiffre d'affaires non audité du dernier trimestre s'élève à 1 253 M€, en hausse de 13,5 % en données brutes ;

3 462 M€, en hausse de 10,2 % en données brutes. Le chiffre d'affaires non audité du dernier trimestre s'élève à 1 253 M€, en hausse de 13,5 % en données brutes ; L'EBITDA non audité pour la période de neuf mois se terminant le 31 mars 2023 s'élève à 450 M€, en baisse de -10,5 % en données brutes. L'EBITDA non audité du dernier trimestre s'élève à 137 M€, en baisse de -18,0 % en données brutes ;

Le résultat opérationnel courant non audité pour la période de neuf mois se terminant le 31 mars 2023 s'élève à 154 M€, en baisse de -31,4 % en données brutes. Le résultat opérationnel courant non audité du dernier trimestre s'élève à 41 M€, en baisse de -45,9% en données brutes ;

Ramsay Santé a maintenu ses actions pour participer au soutien des secteurs de la santé publique en France et dans les pays nordiques. Cela s'est traduit par une augmentation de 3,8 % des admissions de patients dans nos établissements hospitaliers MCO et de 1,1 million de consultations supplémentaires dans nos centres de soins primaires nordiques au cours de la période de 9 mois se terminant le 31 mars 2023, par rapport à la période correspondante précédente.

Le groupe a poursuivi son expansion dans ses principaux domaines de développement stratégique. Deux centres de soins primaires ont ouvert leurs portes fin 2022 en France et le centre médical Haussmann dans le centre de Paris a rejoint le réseau Ramsay Santé en janvier 2023. Le 1 er mars 2023, la clinique de santé mentale Ange Gardien a rouvert ses portes à la suite d'un vaste réaménagement de l'établissement fusionnant avec la clinique voisine de Perreuse sur un seul site moderne agrandi. Les 232 lits et les 15 places d'hospitalisation de jour amélioreront considérablement les services de santé mentale proposés en Seine-et-Marne. Enfin, le 1 er avril 2023, St Göran a ouvert sa nouvelle maternité à Stockholm.

mars 2023, la clinique de santé mentale Ange Gardien a rouvert ses portes à la suite d'un vaste réaménagement de l'établissement fusionnant avec la clinique voisine de Perreuse sur un seul site moderne agrandi. Les 232 lits et les 15 places d'hospitalisation de jour amélioreront considérablement les services de santé mentale proposés en Seine-et-Marne. Enfin, le 1 avril 2023, St Göran a ouvert sa nouvelle maternité à Stockholm. Les niveaux d'activité en France et dans les pays nordiques ont été solides. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 149 millions d'euros, soit 13,5 %, pour le trimestre de janvier à mars 2023 par rapport à la période correspondante précédente. Ajustée des variations du périmètre de consolidation et à taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires pour le trimestre se terminant le 31 mars 2023 a été de 10,2 %. Le chiffre d'affaires de la France a progressé de 10,3%, soutenu par une augmentation du chiffre d'affaires des achats médicaux refacturables et impacté par le tournant vers plus de soins ambulatoires. Le chiffre d'affaires des pays nordiques a augmenté de 21,3%, soutenu par les récentes acquisitions. A périmètre constant, la croissance du chiffre d'affaires des pays nordiques est de 10,7% et est principalement réalisée dans les pays nordiques par les patients des soins de proximité et des soins spécialisés en Suède et au Danemark.

L'EBITDA consolidé du groupe pour le trimestre se terminant le 31 mars 2023, qui s'élève à 137 millions d'euros, a diminué de 30 millions d'euros, soit -18 %, par rapport à la période correspondante précédente.

La baisse de l'EBITDA ce trimestre est liée à la diminution des subventions et de la garantie de financement reçues des autorités de tutelle, à la poursuite de la pénurie de personnel médical dans toutes les régions et à la persistance de conditions d'inflation plus élevées. Le montant des diverses subventions gouvernementales liées au COVID, y compris la garantie de financement, a diminué de 52 millions d'euros pour le groupe ce trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, reflétant la diminution de l'intensité de la pandémie de COVID.

Afin de compenser ce contexte défavorable, Ramsay Santé a lancé une série de mesures visant à mieux contrôler sa base de coûts tout en préservant son plan stratégique Yes We Care 2025.

Les acquisitions réalisées au cours de l'exercice précédent ont été intégrées comme prévu. En ce qui concerne GHP, cette acquisition représente un impact, pour la période de neuf mois, de 121,9 millions d'euros de chiffre d'affaires, 16,1 millions d'euros d'EBITDA et 7,8 millions d'euros d'EBIT.

Les tarifs applicables en France à partir du 1 er mars 2023 ont été publiés. Les tarifs MCO augmentent de +5,4% et réintègrent dans la tarification des actes le financement 2022 de l'inflation des coûts d'exploitation qui avait été reçu sous forme de subventions au premier semestre de l'année fiscale en cours. Les tarifs des soins médicaux et de réadaptation augmentent de +1,9%.

mars 2023 ont été publiés. Les tarifs MCO augmentent de +5,4% et réintègrent dans la tarification des actes le financement 2022 de l'inflation des coûts d'exploitation qui avait été reçu sous forme de subventions au premier semestre de l'année fiscale en cours. Les tarifs des soins médicaux et de réadaptation augmentent de +1,9%. Enfin, le gouvernement français a indiqué qu'il prolongerait son soutien au secteur par le biais d'une garantie de financement modifiée poursuivie jusqu'au 31 décembre 2023, avec toutefois un régime moins favorable.

Ramsay Health Care Ltd publie en parallèle une communication sur son activité (« trading update ») à fin mars 2023, qui comprend certaines des informations contenues dans ce communiqué.





Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé, déclare :

" Le troisième trimestre de l'exercice 2022-2023 (janvier à mars 2023) a vu, une fois de plus, Ramsay Santé et l'ensemble de ses collaborateurs avec sa communauté médicale se mettre au service du secteur de la santé et de ses patients, tant en France que dans les 3 pays nordiques, malgré la raréfaction des ressources et le poids de l'inflation. "

Le conseil d'administration a approuvé la présente communication (non auditée) sur son activité («trading update») du troisième trimestre de l'exercice 2022-23 lors de sa réunion du 2 mai 2023.

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe. Le Groupe compte 36 000 salariés et travaille avec près de 9 300 praticiens pour traiter plus de 10 millions de patients par an dans ses 443 établissements et 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.

Ramsay Santé offre presque toutes les spécialités médicales et chirurgicales dans trois domaines : Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MSO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Sur l'ensemble de ses territoires, le Groupe contribue aux entreprises de service public de santé et assure des soins de proximité, comme en Suède où le groupe compte plus d'une centaine de centres de santé locaux. Des soins sûrs et de qualité sont la priorité du groupe dans tous les pays où il est présent. C'est ce qui en fait une référence en matière de médecine de pointe, notamment en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (ERAS). Le Groupe investit également plus de 200 millions d'euros chaque année dans ses établissements, que ce soit dans les nouvelles technologies de chirurgie et d'imagerie ou dans la construction et la modernisation des installations. Pour servir au mieux les intérêts des patients, il innove constamment avec de nouveaux outils numériques et en faisant évoluer ses organisations pour améliorer l'efficacité des soins.

Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante

Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante

Twitter : https://twitter.com/RamsaySante

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante

YouTube : https://www.youtube.com/c/RamsaySante

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Site web : www.ramsaygds.fr

Relations avec les investisseurs et les analystes Relations avec la presse

Jérôme Brice Brigitte Cachon

Tél. +33 1 87 86 21 88 Tél. +33 1 87 86 22 11

Jerome.brice@ramsaysante.fr brigitte.cachon@ramsaysante.fr

Pièce jointe